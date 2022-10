Răzbunarea lui Toni Petrea. Demis de FCSB după un eșec cu Rapid, are două victorii în tot atâtea meciuri pe banca Chindiei

Ce nu au reușit FCSB sau Universitatea Craiova, au făcut jucătorii Chindiei Târgoviște. Dâmbovițenii au învins-o pe Rapid 2-1 și au obținut primul succes stagional în SuperLiga. Blamatul .

Toni Petrea s-a răzbunat pe Rapid

Antrenorul Chindiei Târgoviște, Toni Petrea, are procentaj maxim în cele două meciuri în care și-a condus noua echipă. 0-2 în Giulești pe 24 iulie, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, Petrea și-a luat revanșa în fața feroviarilor.

Dâmbovițenii par că și-au regăsit busola sub comanda tehnicianului de 47 de ani. La meciul de debut a lui Petrea, Chindia a trecut de CSA Steaua 2-1 în play-off-ul Cupei României.

Victoria din Cupă a fost dublată de succesul în fața Rapidului căreia i-a administrat al patrulea eșec din actualul campionat. Mai mult, giuleștenii au ratat șansa de a ține aproape de Farul Constanța.

”Este o victorie importantă pentru jucători. Sper să le dea mai multă încredere pentru meciurile viitoare. În minutul 35, când am văzut că au introdus doi atacanți, am schimbat sistemul. După pauză am simțit presiunea, dar în prima parte am dominat. Mă bucur că jucătorii au luptat, au stat foarte bine în teren și am reușit să nu fim egalați.

La fiecare joc încerc să le transmit să intre cu gândul doar la victorie. Importantă e mentalitatea cu care pășești pe teren. Le-am spus băieților în vestiar că încă nu am realizat nimic. E doar o victorie de moral împotriva unei echipe bune, dar nu am realizat încă nimic, e cel mult un punct de plecare.

Nu mai putem aduce pe nimeni până în iarnă. Avem un lot bun, sperăm ca din decembrie să reușim să jucăm acasă, la Târgoviște. Decembrie 2022, așa am discutat cu autoritățile”, a declarat Toni petrea la finalul jocului cu Rapid.

Cu o victorie la Ploiești, giuleștenii ar fi egalat la puncte liderul la zi din actuala ediție din SuperLiga. Jocul feroviarilor a fost, însă, mult sub așteptări. Rapid putea să piardă la o diferență chiar mai mare, însă pot acuza și anularea pe nedrept a unui gol perfect valabil în prima repriză.

Toni Petrea, eternul secund

Ca fotbalist Toni Petrea a activat în cea mai mare parte a carierei în liga a doua, iar cariera de antrenor și-a început-o în 2011. S-a remarcat ca secund al lui Laurențiu Reghecampf.

A avut două mandate de principal pe banca celor de la FCSB. Primul între 15 iulie 2020 – 25 mai 2021, cel de al doilea între 15 noiembrie 2021 și 25 iulie anul acesta. A cucerit Cupa României în sezonul 2019/2020.

În ultima perioadă la FCSB tehnicianul a pierdut vestiarul și a înregistrat rezultate mai mult decât modeste care în cele din urmă i-au pecetluit soarta. Antrenorul a avut și unmesaj pentru cei care l-au blamat de-a lungul timpului pentru relația pe care a avut-o cu Gigi Becali.

”Nu am nicio problemă, mă pot critica în continuare. Vreau să îmi fac treaba cât mai bine și să salvez echipa de la retrogradare”, a comentat Toni Petrea, la conferința de presă.

45 de victorii a adunat în cariera de principal Anton Petrea, în toate competițiile