Răzbunarea vedetelor! După Shakira, Miley Cyrus și-a făcut praf fostul soț prin muzica

Shakira și Miley Cyrus știu cu siguranță cum să-și rănească foștii iubiți. Prima a lansat un cântec în care i-a atacat pe față pe Pique și pe Clara Chia, în timp ce fosta vedetă Disney s-a asigurat că-i face cel mai frumos „cadou”, fostului său soț, Liam Hemsworth.

Pentru Shakira și Miley Cyrus răzbunarea e dulce și vine ”la pachet” cu primele locuri în topurile muzicale

De melodia virală a Shakirei a auzit cu siguranță toată lumea, la propriu, căci la doar trei zile de la lansare, colaborarea cu tânărul artist Bizarrap a ajuns piesa numărul 1 în lume. Imediat ce au ascultat-o, fanii au făcut legătura cu fostul soț. Gerard Piqué și noua lui iubită, Clara Chia.

În versurile dure, artista vorbește despre cum a fost lăsată cu „soacra ca vecină” și cum a trebuit să se descurce cu

În plus, destul de subtil, în versurile în spaniolă le-a pronunțat numele celor doi îndrăgostiți și i-a transmis tatălui copiilor săi că a dat un Rolex pentru un Casio și un Ferrari pe un Twingo Amuzant este, însă, că brand-ul de ceasuri chiar îl sponsorizează pe Pique, .

Nu doar pe YouTube este atât de iubită melodia, dar și pe TikTok, unde tinere din toată lumea s-au simțit, la rândul lor, răzbunate de cântăreață,

„Vreau să le îmbrățișez pe milioanele de femei care se ridică în fața celor care ne fac să ne simțim insignifiante. Ele sunt inspirația mea. Iar această realizare nu este a mea, este a tuturor.

Trebuie să ne ridicăm, nu așa cum ne spune societatea, ci în felul nostru, pentru a merge mai departe pentru copiii noștri, părinții noștri, cei care au nevoie de noi și care cred în noi”, a scris artista pe Instagram.

Mai mult, tinerele în cauză au publicat numeroase videoclipuri pe platformă în care afirmau că artista a fost înșelată de Pique cu Clara Chia timp de doi ani înainte ca Shakira să afle. În plus, aceasta i-ar fi purtat artistei hainele și i-ar fi mâncat mâncarea.

Miley Cyrus, a doua „regină” a răzbunării

Dar Shakira nu e singura. Dacă ea a fost ceva mai rapidă și și-a expus sentimentele în versuri la doar câteva luni după despărțire, Miley a așteptat doi ani, dar ce a ieșit a meritat. A tăcut cât a tăcut, și a aruncat cu flăcări în melodia „Flowers”, coincidență sau nu, lansată chiar de ziua lui Liam Hemsworth, fostul soț.

Încă din primele versuri, fosta vedetă Disney vorbește despre povestea „de aur”, dintre ea și Hemsworth. Ei s-au cunoscut în 2009 pe platourile de filmare ale filmului The Last Song.

S-au îndrăgostit și au început o relație. Anul următor a fost unul tumultuos: despărțire în august, împăcare în septembrie, altă separare în noiembrie.

Între timp, lucrurile s-au așezat, s-au logodit în 2012 și se presupunea că se vor căsători în vara următorului an, dar au pus, din nou, stop.

Arc peste timp, în 2016 și-au mai dat o șansă și s-au logodit a doua oară, iar în decembrie 2018 s-au căsătorit oficial. Totul ca în 2019 să depună actele de divorț, pronunțat oficial în 2020,

„Am fost buni / Am fost de aur / Un fel de vis care nu poate fi vândut/ Am fost bine/ Până când n-am mai fost/ Am construit o casă și am văzut-o cum arde”, spune Cyrus în piesa ei, făcând referire și la proprietatea lor de lux din Malibu, care a ars într-un incendiu în 2018.

Miley mai spune cum nu a vrut să-l părăsească pe Liam, dar a fost nevoită și a realizat cât de fericită poate fi pe cont propriu.

În piesa sa Miley Cyrus a făcut referire la o melodie celebră a lui Bruno Mars

Se pare că actorul i-ar fi dedicat fostei iubite piesa When I Was Your Man, a lui Bruno Mars. Versurile originale sunt: „Trebuia să-ți cumpăr flori/ Și să te țin de mână/ Să-ți ofer toate orele mele/ Atunci când am avut ocazia/ Să te duc la toate petrecerile pentru că-ți plăcea să dansezi”.

Drept răspuns, Miley Cyrus cântă: „Pot să-mi cumpăr singură flori/ Să-mi scriu numele pe nisip/ Pot să vorbesc cu mine ore în șir/ Să spun lucruri pe care nu le înțelegi/ Pot să mă duc sa dansez/ Și să mă țin singură de mine/ Da, pot să mă iubesc mai bine decât ai făcut-o tu”.

Pentru a-și susține afirmațiile, Miley Cyrus dansează liberă într-un costum auriu, dar și în lenjerie intimă, pe marginea piscinei.

Fanele au iubit fiecare secundă din Flowers, și în câteva ore au făcut din single senzația TikTok-ului, admirând-o pe fosta Hannah Montana pentru puterea ei.

The house where the music video for

Miley Cyrus’ “Flowers” was recorded was previously used by Liam Hemsworth to cheat on Miley with more than 14 women while they were married. — Pop Tingz (@ThePopTingz)

Vârful suprem al răzbunării a fost atins, conform unei surse neoficiale și a informațiilor care circulă în online, de faptul că vedeta a filmat videoclipul piesei în casa pe care Liam Hemsworth ar fi închiriat-o pentru a o înșela pe Miley cu mai mult de 14 femei. Ce mod inedit de a-i spune fostului „33 de ani fericiți!”, a găsit aceasta!