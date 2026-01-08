Râzi cu lacrimi! Meme-urile cu Nicușor Dan pe aeroportul din Paris, virale în online: „Di, di, di şi hai la pas, ajungem diseară-acas!”

ADVERTISEMENT

România n-a mai avut de mult un moment de suspans geopolitic atât de… alb. Președintele Nicușor Dan era cât pe ce să rămână „reținut” la Paris, nu de vreo autoritate străină sau de vreo gafă diplomatică, ci de un adversar mult mai redutabil: zăpada. O zăpadă franțuzească, fină, nevinovată în aparență, dar suficient de încăpățânată cât să țină la sol Spartanul prezidențial timp de aproape 18 ore.

Nicușor Dan, președintele poticnit pe pista din Paris din cauza zăpezii

După ce a participat la reuniunea „Coaliției de Voință”, organizată pentru sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia, Nicușor Dan a fost nevoit să ducă o luptă personală, mult mai pragmatică: aceea cu pista acoperită de omăt. De la Palatul Élysée la aeroport, drumul a fost scurt. De la aeroport acasă, însă, s-a transformat într-un maraton al actualizărilor de presă.

Într-un scenariu aproape poetic, culmea situației a fost că nu francezii, renumiți pentru tehnologia lor aeronautică, au sărit primii în ajutor, ci elvețienii. Recunoscători pentru sprijinul acordat de România în tragedia de la Crans-Montana, aceștia au trimis două aeronave F-18 pentru a escorta delegația românească spre casă. Neutralitatea Elveției s-a oprit, se pare, exact la marginea pistei.

Internetul, firește, n-a ratat ocazia. Înainte ca Spartanul să-și ia zborul, Nicușor Dan devenise deja protagonistul unui veritabil festival de meme-uri. Glume cu „arestarea” la Paris, colaje cu seriale Netflix reinterpretate și imagini care sugerau că președintele și-ar putea deschide un album foto separat cu aventurade la Paris au împânzit rețelele sociale. Dacă diplomația se face în spatele ușilor închise, umorul românesc e unul evident.

Nicușor aștepta să se curețe pista…

Între timp, realitatea era mult mai puțin spectaculoasă și mult mai tehnică. Aeronava militară cu care șeful statului trebuia să revină în țară nu a putut decola nici marți seara, nici miercuri dimineața, adică pe 7 ianuarie 2026. Pista era acoperită de zăpadă, iar angajații aeroportului parizian păreau prinși într-o relație complicată cu utilajele de deszăpezire. Actualizările curgeau: motoarele au pornit, apoi s-au oprit; piloții erau pregătiți, apoi nu mai erau; aeronave mici decolau, Spartanul rămânea.

La un moment dat, președintele însuși a intervenit cu o explicație calmă, aproape didactică. „Așteptăm să se curețe pista”, a spus Nicușor Dan, amintind că a mai avut un incident similar, tot cu un Spartan, în timpul unei vizite în . Istoria se repetă, întâi ca problemă tehnică, apoi ca meme.

Momentul Paris a deschis discuția despre nevoia unei aeronave prezidențiale

În stilul său, șeful statului a strecurat și o observație de fond: România ar avea nevoie, la un moment dat, de un avion prezidențial adevărat. Nu din moft, ci pentru comunicații, siguranță și eficiență. „Suntem izolați”, a punctat el, într-o frază care, scoasă din context, ar putea descrie perfect și starea avionului pe pista înzăpezită de la Paris.

Președintele a ajuns acasă, până la urmă

În cele din urmă, ninsoarea s-a oprit, pista a fost curățată, iar Spartanul a decolat. a ajuns acasă miercuri seara, iar România a mai bifat un episod memorabil din serialul ei preferat: realitatea care bate satira. Bucuroși le-om duce toate, chiar și când vin pe zăpadă.

Pe internet, așa cum vă spuneam, glumele s-au răspândit pe mai toate rețelele de socializare, asta după ce același președinte Dan a spus că nu a preferat să vină în seara în care toți liderii au părăsit Parisul pentru că ar fi ajuns foarte târziu în România și, cel mai probabil, i-ar fi fost decalat programul de somn.