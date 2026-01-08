News

Râzi cu lacrimi! Meme-urile cu Nicușor Dan pe aeroportul din Paris, virale în online: „Di, di, di şi hai la pas, ajungem diseară-acas!”

Șederea neprevăzută a lui Nicușor Dan, președintele României, la Paris, a provocat un val de glume în mediul online. Cum au punctat internauții momentul?
Dan Suta
08.01.2026 | 18:58
Razi cu lacrimi Memeurile cu Nicusor Dan pe aeroportul din Paris virale in online Di di di si hai la pas ajungem disearaacas
SPECIAL FANATIK
4 poze
Vezi galeria
Nicușor Dan, ținta glumelor după ce a rămas blocat la Paris, în nămeți. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

România n-a mai avut de mult un moment de suspans geopolitic atât de… alb. Președintele Nicușor Dan era cât pe ce să rămână „reținut” la Paris, nu de vreo autoritate străină sau de vreo gafă diplomatică, ci de un adversar mult mai redutabil: zăpada. O zăpadă franțuzească, fină, nevinovată în aparență, dar suficient de încăpățânată cât să țină la sol Spartanul prezidențial timp de aproape 18 ore.

Nicușor Dan, președintele poticnit pe pista din Paris din cauza zăpezii

După ce a participat la reuniunea „Coaliției de Voință”, organizată pentru sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia, Nicușor Dan a fost nevoit să ducă o luptă personală, mult mai pragmatică: aceea cu pista acoperită de omăt. De la Palatul Élysée la aeroport, drumul a fost scurt. De la aeroport acasă, însă, s-a transformat într-un maraton al actualizărilor de presă.

ADVERTISEMENT

Într-un scenariu aproape poetic, culmea situației a fost că nu francezii, renumiți pentru tehnologia lor aeronautică, au sărit primii în ajutor, ci elvețienii. Recunoscători pentru sprijinul acordat de România în tragedia de la Crans-Montana, aceștia au trimis două aeronave F-18 pentru a escorta delegația românească spre casă. Neutralitatea Elveției s-a oprit, se pare, exact la marginea pistei.

Internetul, firește, n-a ratat ocazia. Înainte ca Spartanul să-și ia zborul, Nicușor Dan devenise deja protagonistul unui veritabil festival de meme-uri. Glume cu „arestarea” la Paris, colaje cu seriale Netflix reinterpretate și imagini care sugerau că președintele și-ar putea deschide un album foto separat cu aventurade la Paris au împânzit rețelele sociale. Dacă diplomația se face în spatele ușilor închise, umorul românesc e unul evident.

ADVERTISEMENT
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu...
Digi24.ro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme

Nicușor aștepta să se curețe pista…

Între timp, realitatea era mult mai puțin spectaculoasă și mult mai tehnică. Aeronava militară cu care șeful statului trebuia să revină în țară nu a putut decola nici marți seara, nici miercuri dimineața, adică pe 7 ianuarie 2026. Pista era acoperită de zăpadă, iar angajații aeroportului parizian păreau prinși într-o relație complicată cu utilajele de deszăpezire. Actualizările curgeau: motoarele au pornit, apoi s-au oprit; piloții erau pregătiți, apoi nu mai erau; aeronave mici decolau, Spartanul rămânea.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii

La un moment dat, președintele însuși a intervenit cu o explicație calmă, aproape didactică. „Așteptăm să se curețe pista”, a spus Nicușor Dan, amintind că a mai avut un incident similar, tot cu un Spartan, în timpul unei vizite în Germania. Istoria se repetă, întâi ca problemă tehnică, apoi ca meme.

Momentul Paris a deschis discuția despre nevoia unei aeronave prezidențiale

În stilul său, șeful statului a strecurat și o observație de fond: România ar avea nevoie, la un moment dat, de un avion prezidențial adevărat. Nu din moft, ci pentru comunicații, siguranță și eficiență. „Suntem izolați”, a punctat el, într-o frază care, scoasă din context, ar putea descrie perfect și starea avionului pe pista înzăpezită de la Paris.

ADVERTISEMENT

Președintele a ajuns acasă, până la urmă

În cele din urmă, ninsoarea s-a oprit, pista a fost curățată, iar Spartanul a decolat. Președintele a ajuns acasă miercuri seara, iar România a mai bifat un episod memorabil din serialul ei preferat: realitatea care bate satira. Bucuroși le-om duce toate, chiar și când vin pe zăpadă.

Pe internet, așa cum vă spuneam, glumele s-au răspândit pe mai toate rețelele de socializare, asta după ce același președinte Dan a spus că nu a preferat să vină în seara în care toți liderii au părăsit Parisul pentru că ar fi ajuns foarte târziu în România și, cel mai probabil, i-ar fi fost decalat programul de somn.

Ce au făcut românii ca să scape de taxele mari din 2026. Vânzări...
Fanatik
Ce au făcut românii ca să scape de taxele mari din 2026. Vânzări record de mașini în ultima clipă
”Cadou” de început de an pentru Primăria Brașov. Ce terenuri va gestiona edilul...
Fanatik
”Cadou” de început de an pentru Primăria Brașov. Ce terenuri va gestiona edilul George Scripcaru și pentru ce le-a cerut de la stat
Imaginile care îl contrazic pe Donald Trump! Scandal uriaș după ce o femeie...
Fanatik
Imaginile care îl contrazic pe Donald Trump! Scandal uriaș după ce o femeie a fost împușcată mortal. Dezvăluirile New York Times
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului: 'Te curăță!'. Răspunsul 'Regelui' l-a lăsat perplex
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!