Răzvan Babană și-a micșorat stomacul și vrea să slăbească 50 de kilograme: ”Sunt recunoscător”. Cât costă operația. Exclusiv

Răzvan Babană, cunoscut organizator de evenimente și fost concurent la show-ul ”Chefi la cuțite”, a trecut cu bine peste operația de micșorare de stomac. Intervenția s-a desfășurat luni dimineața și a fost efectuată de medicul Viorel Dejeu.

Răzvan Babană, după operație: ”La 10:30 am intrat pe TikTok”

Răzvan Babană a discutat cu FANATIK la doar câteva minute după ce a ieșit din sala de operație. spune că intervenția a decurs foarte bine și că se simte excelent.

ADVERTISEMENT

”Operația a ieșit foarte bine, a fost un real succes. A spus domnul profesor Dejeu că am obținut nota 10. Mă simt foarte bine.

În dimineața aceasta, la ora 09:00, am intrat în sala de operație și am ieșit de acolo la 10 fără un minut. Maică-mea a fost anunțată că totul este bine. Și cred că la 10:30 am făcut deja prima postare pe TikTok și Instagram, pentru fanii și prietenii mei”, a declarat Răzvan Babană pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la ”Chefi la cuțite” și-a dorit foarte mult această schimbare, pe care medicii i-au recomandat-o și din motive medicale. Recent, el a aflat și de faptul că suferă de apnee în somn (oprirea respirației în timpul somnului), un sindrom care poate pune în pericol chiar și viața.

Dincolo de asta, Babană speră ca lupta lui cu kilogramele, pe care a dus-o toată viața, să se încheie, în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la Chefi la cuțite vrea să ajungă la măsura S

s-a desfășurat la Arad, la 50 de kilometri de Timișoara, orașul în care Răzvan Babană locuiește. Celebrul organizator de evenimente speră să nu mai rămână prea mult timp în spital, mai ales că se simte foarte bine.

”Singurul dezavantaj este eructația (eliminarea aerului din stomac prin gură, n.r.), dar e absolut normal. În rest sunt absolut bine, n-a fost nevoie nici să țin acel tub de dren.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte bine, stau în pat și nu zici că sunt operat. Sunt singur în salon, mulțumesc echipei pentru asta. Sunt recunoscător, probabil că mâine voi fi externat și cel târziu miercuri seara voi fi acasă”, a mai explicat Babană pentru FANATIK.

Răzvan Babană și-a propus ca după această operație să slăbească 50-60 de kilograme. Un obiectiv extrem de ambițios, care se va realiza, spune acesta sub supravegherea medicilor. El va merge constant la analize și spune că va lua o pauză de 5-6 luni pentru a se pune pe picioare.

„Deja lucrez şi la ţinutele pentru sezonul următor. Vor fi absolut nebune. Îmi e foarte greu să mă obişnuiesc că de la XXL voi ajunge la M sau L sau poate S. Eu îmi doresc la S pentru că îmi doresc să fiu foarte slab. Am ajuns să fiu în extrema cealaltă, în care îmi doresc să fiu foarte slab”, spunea Răzvan Babană, în decembrie 2024.

Cât a costat operația

Potrivit propriilor declarații, costurile intervenției chirurgicale s-a ridicat la aproximativ 5.000 de euro, sumă în care au fost incluse: operația în sine, transportul, analizele și cazarea la hotel.

Înainte de operație, Răzvan Babană a mers câteva zile la Londra, acolo unde ”și-a făcut curaj” împreună cu câțiva prieteni care l-au încurajat și l-au asigurat că totul se va încheia cu bine.