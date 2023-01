Răzvan Botezatu, agresat în noaptea despărțirii de iubit! ”El m-a îmbrâncit și aia a fost!”

După o viață greu încercată, Răzvan Botezatu a crezut că și-a găsit liniștea și fericirea, însă, lucrurile nu sunt nici pe departe așa cum credea. Doi ani a trăit alături de un bărbat pe care îl considera jumătatea lui, însă, chiar în ziua de Crăciun s-a trezit singur în casă. Asta după un episod în care au ajuns și la gesturi agresive.

Răzvan Botezatu, agresat de fostul iubit în momentul despărțirii

după separarea de partenerul de viață, alături de care se vedea până la adânci bătrâneți. Pentru FANATIK acesta face confesiuni emoționate, susținând că gelozia exagerată din partea bărbatului i-a dus în punctul în care să nu se mai recunoască, și, chiar să se lase cu gesturi violente.

Totul, ne-a explicat vedeta TV, a plecat de la afacerea pe care fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! a deschis-o în urmă cu doar câteva săptămâni.

”Separarea noastră a plecat de la ultima noastră vacanță din Norvegia. Eu deja dădusem drumul afacerii. Când am plecat acolo, aveam acasă materialele.

Pe el l-a deranjat foarte rău, a zis că nu o să mai am timp, și într-adevăr, nu mai am foarte mult timp acum. Bagă marfă, scoate marfă, fă colete. Vine clientul în magazin. Este destul de greu. Nu a fost de acord, deși m-a ajutat și el cu o parte bani, pentru că mi-au trebuit foarte mulți ca să pot deschide afacerea.

Certurile au pornit de la asta în primul rând. Toate acumulate au dus ca, de Crăciun, să ne certăm foarte rău și dimineață a plecat. Ne-am și îmbrâncit puțin. De atunci, este o lună, nu am mai vorbit deloc”, a mărturisit Răzvan Botezatu pentru FANATIK.

Răzvan Botezatu: ”El nu voia să mă asculte”

Relatarea lui Răzvan Botezatu continuă, povestind că deschiderea business-ului a fost doar un pretext, asta pentru că, până la despărțirea, aparent definitivă, au mai existat și alte discuții între ei. Dar, toate, conform celor spuse de fostul prezentator de la Antena Stars ar fi plecat de la crizele frecvente de geloziile de care avea parte de la cel care îi era iubit de aproximativ doi ani.

”Au fost mai multe adunate, nu știu să îți spun motivul exact care a dus la despărțire, și mai ales la gesturile oarecum violente dintre noi. Erau adunate mai multe, răbufnești la fiecare chichiță, fiecare are dreptatea lui, eu vorbeam, el nu voia să mă asculte. Eu l-am îmbrâncit, el m-a îmbrâncit și aia a fost!

El este și foarte gelos. Extrem, chiar! Mă zăpăcea, mai ales acum de când cu magazinul. Eu eram ba pe drumuri, ba cu acte… și a înnebunit mai mult cu chestia asta, pentru că nu mai avea el, cumva, controlul. Se temea, probabil, că îmi voi găsi pe cineva. Nu i-am oferit niciun motiv, spun eu, dar este Balanță. Toate (Balanțele, n. red.) pe care le-am întâlnit în viața mea, așa au fost, geloase! Este foarte gelos”, mai spunea fosta vedetă de la Pro Tv.

Răzvan Botezatu și iubitul, păreri diferite despre cheltuieli

Banii nu degeaba sunt numiți ochii dracului, pentru că, adesea, în cuplu creează discuții, și, uneori despărțiri dureroase. Lucru care, după cum spune chiar Răzvan Botezatu, s-a întâmplat și în cazul lor.

”Da, au fost și banii un motiv, pentru că i-am spus că nu aș mai vrea să merg în nicio vacanță, în sensul că aș vrea să investesc și într-o afacere și el nu a fost de acord pentru că a zis că o viață avem și nu vrea să investească în așa ceva, că el vrea să călătorească.

Eu i-am explicat că nu mai vreau să călătoresc pentru că am fost în cinci vacanțe anul trecut, anul aceasta aș vrea să îmi asigur puțin viitorul, mai ales că iese și mama la pensie. Aș vrea să o aduc acasă. Trebuia să fac ceva să îi dau și ei puțină ocupație”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Câte mii de euro a primit Răzvan Botezatu de la fostul?

Deși nu era de acord cu afacerea lui, fostul iubit a contribuit cu o sumă de bani ca . Fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! nu neagă ajutorul primit, însă, în cazul în care ar trebui să-i restituie finanțele, face haz de necaz și admite că doar din comision ar putea să îi dea înapoi.

”Cu tot cu marfă, cu spațiu, cu renovare și cu tot ce am mai avut nevoie am ajuns la vreo 10.000 de euro. Am sărit cu mult peste bugetul prestabilit. M-a ajutat și fostul, și, momentan nu mi i-a cerut înapoi (n.r. râde). Eu cred că nu îi cere.

Sper! Și dacă mă sună o să îi spun să aștepte că îi voi da din comision. O să îi spun că a investit bani în firmă, nu mi-ai dat mie și o să îi dau înapoi când o să fie business-ul pe profit. Dacă s-a retras, o să-i primescă, dar la un moment dat”, a precizat Răzvan pentru FANATIK.

”M-am temut să o iau de la zero”

Nu este prima dată când s-a ajuns la discuții între ei, însă, de teama unui nou început a acceptat mereu să se lase pe el pe locul doi. Plus, mânat ușor și de latura materială, s-a complăcut în situație și a acceptat să o ducă așa.

”Nu știu dacă mai există șanse de împăcare. Noi ne-am mai certat de câteva ori și am mai stat câte o lună fără să vorbim, doar că acum am obosit. Este un om care vrea să dețină controlul, căruia îi pasă mai mult de el. Totul trebuie să fie numai cum vrea el. Nu prea ține cont de cel din jur. Am lăsat mult, mult de la mine, dar nu a fost bine. Și, trebuie să mai fiu și eu pe planeta asta. Nu este totul doar despre el.

De mai mult timp am fost conștient aceste aspecte, dar m-am gândit că îl las, m-am temut să o iau de la zero. Este greu, cu cine mă duc?! Mai am eu chef de o nouă relație, nu mai am stare. Și la un moment dat merge așa, să fie. Mă mai și ajuta tot timpul.

Că sunt mai materialist de fel (n.r. râde). Mai plecam într-o vacanță, îmi mai reveneam și tot așa! Dar, am obosit. Nu pot doar să ofer și să nu mai primesc nimic înapoi. Eu sunt Berbec, te-am lăsat o dată, de două ori, dar ajung să mi se ia. Nu a ținut cont și… aia a fost”, a mai adăugat fostul prezentator de la Antena Stars.

Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus Răzvan Botezatu fostului iubit?

Răzvan Botezatu continuă seria dezvăluirilor despre relația pe care a avut-o cu fostul lui iubit. Mai mult, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK, i-a atras atenția bărbatului că dacă pleacă nu îl va mai primi înapoi.

”Când a ieșit pe ușă i-am zis, dacă pleci, ești bun plecat. Și aia a fost! De atunci nu mai vorbim. Eu i-am zis să nu plece, să nu luăm decizii la furie, dar el a insitat că pleacă și aia a fost. Eu i-am zis că nu mai am vârsta la care să spun că îmi iau jucăriile și plec, dar mă întorc a doua zi. Ne-am scris doar la mulți ani de revelion și aia a fost.

Eu cred că, dacă exista iubire din partea lui, și, în toți acești doi ani nu conta doar el, eu zic că mă căuta. Eu mereu am lăsat garda jos, putea să o lase și el măcar o dată. Asta dacă simțea ceva real și cu adevărat. Unii îmi spun să îi scriu eu, dar cred că am făcut-o de prea multe ori. Dacă el nu s-a interesat de mine și nu simte nevoia, asta e. Următorul”, ne-a precizat Bote.

Răzvan Botezat, pregătit pentru o nouă relație

Apropo de următorul, întrebat de reporterul FANATIK dacă a început deja tatonările pentru o nouă relație, fostul concurent de la Pro Tv este de părere că a trebuit să lase timp rănilor să se vindece, dar, gata cu suferința. Este deschis pentru un nou început, și, dacă are bani, să tragă oricine la el.

”Să vină în viața mea altcineva, dar să aibă bani (n.r. râde). Să nu ne plângem sărăcia pe canapea. Asta este condiția, altfel să nu mă caute (n.r. râde). Nu am avut timp până acum să vorbesc cu nimeni în acest sens.

Am avut toată ziua haine de călcat (n.r. râde). Oricum, și majoritatea știau că sunt cuplat și atunci, nimeni nu prea s-a mai băgat în seamă cu mine. Am lăsat, din respect, o perioadă ca să se așeze lucrurile. Nu mă duc așa, dar… cine știe”, a mai completat Răzvan Botezatu.