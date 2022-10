Răzvan Botezatu, dezvăluiri emoționante despre traumele copilăriei și Sunt celebru: “Mă făceau femeie, gay”

Răzvan Botezatu, întors din Dominicană de la filmările pentru Sunt celebru, scoate-mă de aici!, a vorbit despre traumele suferite în copilărie și în anii de liceu, pe când a fost bătut și umilit de colegii de școală. Fără să ascundă că acum merge la psiholog, fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! a dezvăluit că emisiunea de la Pro TV l-a făcut să perceapă lucrurile diferit atunci când vine vorba de prietenie, oameni și propriile dorințe.

Răzvan Botezatu, traumatizat în copilărie

Răzvan Botezatu, cunoscutul prezentator tv, dezvăluie de ce a plecat de la concursul Sunt celebru, scoate-mă de aici, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK. Își aduce aminte cu durere de traumele copilăriei care au continuat și la școală, ne-a dezvăluit că este îndrăgostit până peste cap și cum a ajuns să facă terapie după ce s-a întors din Republica Dominicană, din cauza răutății oamenilor din echipă.

Răzvan Botezatu a mai vorbit despre cea mai grea perioada din viața lui când, renunțând să mai prezinte o emisiune unde lucrase cinci ani, i s-au închis toate ușile și a trebuit să plece în Germania. Cunoscutul prezentator mărturisește de ce nu s-a căsătorit, că face cel mai bun tiramisu din lume și cât de mult a suferit atunci când a murit bunica lui.

Bote, despre experiența Sunt Celebru, scoate-mă de aici!: ”A fost foarte greu”

Cum a fost la “Sunt celebru, scoate-mă de aici”? Știu că ai avut niște divergențe cu unii concurenți.

– Experiența de la “Sunt celebru, scoate-mă de aici” a fost una foarte tare, dură și cu multă adrenalină. M-am dus cu multă energie, cu mult chef să revin în TV, am dat tot ce a fost mai bun din mine. Nu mă așteptam să fie atât de greu. Nu mă așteptăm să îmi fie atât de foame, să mă apuce dorul de casă atât de repede, să îmi lipsească viața mea de acasă, să îmi fie atât de dor de iubitul meu.

A fost o experiență extrem de grea de la dormitul pe paleți, la doar două linguri de fasole și două linguri de orez, fără telefon, fără ceas, timpul trecea greu, zilele păreau luni. Aveam impresia după două zile că sunt de un an acolo.

Cum a fost echipa?

-În ceea ce privește oamenii cu care am stat în junglă am nimerit în echipa greșită din start încă din prima zi de competiție. Norocul meu a fost Lidia Buble. Cu ea am format practic o echipă și cu ea m-am susținut încă de la început moral și psihic.

Cu ceilalți colegi din echipa mea, Mara, Tania, Cristi și Giani am avut mereu conflicte încă din prima zi. Eu nu m-am luat de nimeni niciodată, eu mi-am văzut de treaba mea, însă am ripostat și m-am apărat cât am putut de fiecare dată când ei se luau de mine. A fost foarte greu la nivel emoțional, ca 4 oameni să fie ‘călare’ pe tine în fiecare zi. Din cauza lor .

“Pe Mara, Tania, Cristi și Giani nu mai vreau să îi văd în viața mea”

Nu ai reușit deloc să te înțelegi cu ei?

– Nu, căzusem psihic, devenisem anxios, simțeam că nu am aer, nu mai puteam să mănânc, îmi era rău, nu mai puteam să mă odihnesc. Cel puțin din cauza lui Cristi de care efectiv îmi era frică. Omul este extrem de bipolar. Îl deranjează orice, privirea lui dubioasă mă făcea la un moment să îmi fie frică de propria viață că poate face orice chestie nebună să mă pună în pericol.

Giani mergea pe intimidare cu agresiuni verbale ca și Cristi de altfel, iar Mara care caută în orice moment puțină ceartă și adrenalină, umbla cu bârfa de la unul la altul. Tania era un mic șerpișor care tace și face și se duce unde e mai cald ca să reziste în competiție mai mult.

Mă bucur însă că am cunoscut o echipa frumoasă, mă refer la cei din producție și cel mai mult sunt fericit că am câștigat noi prieteni pe viață. În rest ce ține de concurenți, Mara, Tania, Cristi și Giani nu mai vreau să îi văd în viața mea și voi refuza orice proiect unde ei vor mai fi participanți. Așa oameni răi, fără suflet și prefăcuți nu vreau să am în jurul meu.

Răzvan Botezau, la limită: ”Aveam fobie de oameni din cauza traumelor din copilărie cu un tată agresiv”

De câte ori pe zi voiai să renunți? Acum ai mai participa la un reality de acest gen?

– În ultimele 3 zile înainte să ridic mâna, vorbeam cu Lidia și cu Rux, ele m-au ținut în frâu să nu ridic mâna. Eram extrem de căzut psihic din cauza certurilor cu Mara, agresivitatea verbală a băieților Giani și Cristi. Îmi era frică să mai fac un pas sau să mai zic ceva. Am fost pregătit psihic și montat pentru probe, însă marea mea fobie era de oameni din cauza traumelor din copilărie cu un tată agresiv, violent și alcoolic.

În acest moment nu știu dacă voi mai spune DA unui asemenea show fără să mă gândesc bine. E frumos, te descoperi, e adrenalină, dar trebuie să ai un psihic bun. Poate după ce va mai trece o perioadă și după ce voi face niște ședințe cu psihologul voi fi puțin mai pregătit. Să îmi vindec rănile din copilărie și traumele pe care le-am ascuns acolo undeva în sufletul meu de copil.

Răzvan Botezatu, cea mai grea perioadă după ce a plecat din televiziune: “Am pierdut mașina, datoriile erau tot mai mari”

Când ai trăit cea mai mare dezamăgire în televiziune?

– În momentul când am vrut să renunț la emisiunea pe care o prezentam de 5 ani pentru că voiam altceva. Să evoluez. Și în acel moment mi-au închis toate ușile pentru că am vrut asta. Am fost dărâmat, am suferit mult. Dar am mers mai departe.

Îți mai aduci aminte când ai câștigat primii bani din viața ta?

-Da, la 14 ani. Vindeam aparate foto, baterii, pe o măsuță, vara pe faleză. A fost primul meu job. Îmi aduc aminte că dădeam banii din vânzări pe dulciuri. Nu m-a bătut mama, dar am înțeles atunci că greșisem.

Ce ai făcut în Germania?

– În Germania am plecat la mama pentru că mai aveam câteva luni până să se termine contractul semnat cu postul tv la care am lucrat. Culmea, când am vrut să renunț în a mai prezenta acea emisie nu îmi răspundea nimeni la telefon să mă ajute să ajungem la o cale amiabilă de închidere a contractului.

”Mi-au interzis orice apariție la tv”

După ce am renunțat la emisiunea pe care am prezentat-o atâția ani cu drag și pentru care am muncit zi și noapte pentru că nu aveam buget pentru niciun moment în emisiune, viața mea era numai în telefon să sun invitați pentru subiecte și să acopăr 4 ore de emisie, am plecat din țară. Ce era să fac, dacă după atâția ani la acel post mi-au interzis orice apariție la tv și nu mai aveam nicio cale să mă întorc în tv, am plecat în Germania.

Cât de greu ți-a fost până ai reușit să pleci?

– Nu aveam bani, aveam o mașină în leasing, aveam o altă rată bancară. Din cauza că nu am putut să mă angajez altundeva, am pierdut mașina, datoriile erau tot mai mari. Mi-am vândut televizorul și telefonul, am vândut tot ce am putut, mi-am luat bilet de avion, mi-am luat cățelul cu mine și am plecat în Germania la mama. M-am înscris la școală să învăț limba germană. Nu puteam să stau acasă pe spatele ei fără niciun ban și, în timp ce mergeam la școală, îmi găsisem un prim job, acela de a livra colete prin Amazon.

Mai târziu după ce am învățat limba, m-am angajat într-un hotel ca supervizor iar în timpul liber mergeam cu Amazon să livrez colete. Când mai avem timp liber mă înscriam la tot felul de castinguri ca figurant. Nu aveam nicio șansă pentru că nu știam limba foarte bine. Am prins câteva proiecte bine plătite în TV. Asta până în pandemie când s-a închis totul și am venit acasă pentru că îmi începusem o afacere cu articole personalizabile.

Botezatu: ”Mi-a lipsit mama foarte mult în copilărie”

Cum a fost copilăria ta?

-Îmi e foarte greu să vorbesc de acest subiect. De aceea și merg acum la psiholog. Am avut o copilărie să zicem fericită când era mama fizic prezentă lângă noi. Eu mai am două surori. Dar cu , cu o mama singură cu 3 copii nu a fost ușor. Ea a fost mai tot timpul plecată la muncă în străinătate. Am fost crescuți de bunica și de mama prin telefon. Îi era foarte greu mamei mele să stea în România cu 3 copii să îi întrețină. Țin minte că la un moment dat avea și 4 joburi. Era distrusă. Mi-a lipsit mama foarte mult în copilărie. Dar nu aveam ce face, așa era situația.

Ai avut și amintiri frumoase?

– Datorită mamei nu ne-a lipsit niciodată nimic. Situația a fost de așa natură să fim departe să putem să supraviețuim, să facem o școală, să avem ce să punem pe masă. Au fost multe întâmplări memorabile. Am fost un copil obraznic, am făcut numai tâmpenii în copilărie. Alergam puii cu bățul, am furat din magazine înghețată. Eram foarte zăpăcit.

În același timp îmi aduc aminte cu drag în copilărie când venea mama acasă de sărbători și mirosea a cozonac în casă și ne strângeam toți la masă ca o familie fericită. Am și momente grele care au rămas o traumă pentru mine în timp, agresivitatea tatălui meu, alcoolul, bătăile, încă nu le-am uitat.

Durerea lui Răzvan Botezatu: “Nu pot nici să mă duc să îi aprind o lumânare la mormânt”

Cum a fost relația cu părinții tăi, separat?

-Cu mama am avut și am o relație dincolo de mama-copil. Suntem prieteni. O venerez. Este cea mai bună mama și o iubesc de nu mai pot. O admir pentru tot ce a făcut pentru mine și pentru tot ce a îndurat lângă tata. Cu el ne înțelegeam bine, însă l-am urât mereu pentru că a preferat alcoolul și din cauza lui nu am fost o familie unită, mereu trebuia să fugim din calea lui când se îmbăta și o bătea pe mama. Uneori ne mai ajuta, ne mai dădea bani. Dar cam atât.

Amintirea lui încă ne urmărește pe toți pentru tot răul pe care ni l-a făcut. Nu am reușit să îl iert deși, din păcate, nu mai este printre noi. Nu pot nici să mă duc să îi aprind o lumânare la mormânt. Nu îl judec, nu e bine să îți judeci părinții, dar mi-a distrus copilăria.

Ce ai învățat de la mama ta?

– Am efectiv lacrimi în ochi pentru acest om minunat, MAMA. Ea este ghidul meu în viață, este un om extraordinar, o mamă devotată, o mamă care a crescut singură 3 copii, un om care ne-a oferit tot, orice pe acest pământ. Ea este îngerul meu și nu vreau să mă gândesc că va veni o zi și nu va mai fi printre noi. O iubesc enorm. Nu cred că mai există o mamă atât de bună, de caldă, de puternică și de frumoasă ca a mea.

Traumele din perioada liceului: “Copiii mă băteau”

Cum a fost la liceu?

-Altă perioadă grea care îmi răscolește amintiri urâte. Și asta tot din cauza faptului că tata nu a știut să fie tată pentru noi și nu am avut o prezență masculină în familie care să mă îmbărbăteze, să mă facă bărbat, să mă învețe să fiu puternic, să ripostez.

În perioada școlii eram cel mai batjocorit, copii mă băteau, mă făceau femeie, gay. Fugeam după ore pe la ieșirea de la profesori să nu mă prindă vreunul să mă bată. A fost o perioadă extrem de grea. Din cauza bătăilor, scandalurilor la care asistam din cauza tatălui meu, mereu am avut o frică îngrozitoare de bătăi, scandal, țipete. Și eram luat de prost mereu la școală.

De ce televiziune?

-Nici nu știu. Așa a fost să fie. Am fost omul potrivit la locul potrivit. Am avut noroc. Am fost la un casting așa, fără nicio speranță, și producătorii au văzut un potențial în mine. De la acel casting a început drumul meu în televiziune, de la cea locală la cea națională.

“La 20 de ani m-am îndrăgostit”

De ce te-ai intors in Romania?

-M-am întors pentru că am deschis o afacere aici care încă merge foarte bine.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-La 20 de ani am simțit cu adevărat fiori în stomac. Până atunci eram prea zăpăcit, flușturatic, agitat, concentrat pe alte lucruri.

Cât de greu a fost să-ți recunoști orientarea sexuală?

-Nu mi-a fost greu deloc. Mama mea este foarte modernă, la fel și familia mea.

Răzvan Botezatu despre iubitul său: “Mă face super fericit și ne iubim foarte mult”

Ai fost la un pas să te căsătorești. Ce s-a întâmplat?

-Am fost doar cerut în căsătorie, dar nu eram pregătit atunci pentru acest pas. Abia acum, în relația actuală, sunt pregătit să spun DA, pentru că am întâlnit un om minunat care mă face super fericit și ne iubim foarte mult.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cel mai greu moment a fost când a murit bunica mea. A fost a două mama pentru mine și surorile mele. Am suferit mult și încă îmi este dor de ea.

Ști să gătești? Ce-ți iese cel mai bine?

-Îmi place să petrec timp în bucătărie. Gătesc orice și mereu îmi place să fiu inventiv. Gătesc cea mai bună ciorbă rădăuțeana și fac cel mai delicios tiramisu.

Ai vreun viciu alimentar la care nu poți renunta?

-Sunt un mâncăcios și veșnic sunt la dietă. Mă îngraș foarte repede. Iubesc mâncarea și mănânc orice. Sunt atât de gurmand încât fac poftă celor din jur. Chiar mă gândeam să deschid o afacere ceva cu mâncare, dulciuri.

Răzvan Botezatu: ”Sunt puțin al dracu’”

Spune-mi trei calități și trei defecte ale tale.

-Sunt parolist, corect, fidel. În schimb sunt puțin al dracu’, vulcanic, agitat.

Dacă te-ai întâlni cu Răzvan cel mic, dinainte de televiziune, ce i-ai spune?

-Să fie mai puternic. Să nu mai ia decizii pripite, să trateze totul cu o mai mare responsabilitate și să nu mai creadă atât de mult în oameni.

Ce proiecte ai acum?

-Momentan mă refac la psiholog după experiența “Sunt celebru, scoate-mă de aici”. În prezent am multe proiecte online.