Răzvan Botezatu, festival pe malul mării, în toiul iernii: „20.000 de euro au zburat pe decoruri și utilități”

Răzvan Botezatu șochează din nou. În toiul iernii el a venit cu o idee bombă pentru a da cu reveneală afacerii pe care o deține la malul mării. În Eforie, fostul matinal de la Antenă a organizat cu bani proprii un festival cu muzică, vin fiert și multă voie bună.

Răzvan Botezatu, festival pe malul mării, în toiul iernii. Nu s-a uitat la bani

Toată lumea știe că atunci când se află în situații critice. Așa se face că și anul acesta, în toiul iernii, a organizat un festival pentru a-și salva afacerea de pe malul mării.

În fața magazinului pe care îl deține în Eforie Sud, Răzvan a dat tonul distracției. Cu sprijinul primăriei, cu ajutorul Ancuței (regina decorurilor), cu talentul Roxanei la tobe, dar și cu banii iubitului, fostul matinal a adunat mii de oameni din tot județul, toată țara și chiar din străinătate.

„Mai avem câteva zile bombiță de distracție la Eforie Sud. Dacă nu veniți până pe 5 ianuarie, ciuciu distracție! MEGA SHOW bombiță: artificii de zici că-i Revelion în fiecare seară, clătite să-ți lingi degetele, corn dog care-ți face poftă doar privindu-l și vin fiert să-ți încălzească sufletul de sărbătoare.

Anul ăsta, cu sprijinul primăriei, ajutorul Ancutei (regina decorurilor) și talentul Roxanei la tobe – de-a răsunat tot litoralul –, am făcut treaba treabă fix pe trotuar, în fața magazinului. Am adunat oameni din tot județul, toată țara și chiar din străinătate. Reveneala noastră a fost bombă, nu alta! 20.000 € au zburat pe decoruri și utilități, dar a meritat fiecare cent. Și da, iubi a fost sponsor oficial, săru’ mâna lui!

Așa că, dacă vreți să fie bine, ca să nu fie rău, veniți să ne distrăm împreună până la ultima artificie! Dăm cu bombițe, cu reveneala și un pahar de vin fiert! Cine vine, bine face, cine nu… ciuciu!”, ne-a povestit Răzvan Botezatu, în premieră, pentru FANATIK.

Ete inca o seara frumoooasa la Eforie Sud la Casuta Reveneala 🥹www.razvanbotezatu.ro🕺🥁 Multumim Roxana Zanga, Floraria Ancuței si dnl Primar Robert Serban🥹😘

„E greu să ții un magazin deschis iarna, mai ales cu angajați, utilități și tot tacâmul”

, de asemenea, cum i-a venit ideea năstrușnică de organiza un astfel de eveniment, atunci când nimeni nu îi călca pragul magazinului.

„Ideea mi-a venit simplu: dacă vara e plin de turiști și-i mișcare, de ce să nu facem ceva și iarna, să nu stăm ciuciu? Iarna nu e ca vara, dar nici nu trebuie să fie plictisitoare.

Pe litoral e greu să ții un magazin deschis iarna, mai ales cu angajați, utilități și tot tacâmul. De aceea, am zis: dacă tot investim, măcar să facem ceva bombă.

Așa a apărut ideea cu trotuarul transformat în scenă de sărbători. Am vrut să aducem oamenii împreună. Să facem show, să-i dăm cu clătite, vin fiert, tobe și artificii. Și uite că a ieșit! Nu e ușor, dar dacă e cu pasiune și sprijin, se poate. Plus, iarna pe litoral are farmecul ei, doar că trebuie să-l descopere cineva. Ete, noi l-am scos la lumină!”, a adăugat Răzvan, pentru FANATIK.

„Nici măcar n-am cu cine să mă pup la 12 noaptea”

Finalul de an, mai exact ultima zi, îl găsește pe Răzvan Botezatu departe de partenerul lui de viață. De ce? Ei bine, cineva trebuie să facă și bani, nu doar să se distreze.

„Toată echipa are liber de Revelion, iar eu… acasă, ca omul, cu prietenii. Planul e clar: mâncăm, râdem, poate ne uităm și la artificii pe geam, dar fără exagerări, că după aia vine partea grea – somn!

De ce? Că până pe 5 ianuarie avem de dus festivalul până la capăt și nu e timp de leneveală.

Plus, iubi lucrează în noaptea de Revelion, deci nici măcar n-am cu cine să mă pup la 12 noaptea. Așa că Revelionul meu e mai degrabă un “reveneală-ion”, ca să fie treaba treabă!”, a încheiat Răzvan Botezatu.