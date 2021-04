Răzvan Botezatu, magnet pentru ghinioane. Ce a pățit chiar de ziua sa de naștere

Răzvan Botezatu (31 de ani) este un adevărat magnet pentru ghinioane dacă este să ne luăm după întâmplarea prin care a trecut chiar de ziua sa de naștere. Vedeta și-a spus supărarea, mărturisind și de la ce i se trage totul.

Fostul prezentator de la Antena Stras trebuia să ajungă la stomatolog în București, însă graba a dus la stricarea autoturismului pe Autostrada Soarelui, fiind nevoit să cheme o platformă pentru a ajunge la destinație doar că vedeta a făcut o schimbare de ultim moment.

Nu a dorit să meargă mai departe în Capitală, ci s-a întors la Constanța totul pentru un simplu motiv: să nu piardă reality show-ul Survivor România, unde o susține pe buna sa prietenă, Faimoasa Raluca Dumitru intrată în competiție în urmă cu aproape 3 săptămâni.

Răzvan Botezatu, zi de naștere cu peripeții. Prin ce a trecut fostul prezentator TV

„Mă grăbeam, nu zic nu, mergeam spre București și atunci am pățit-o… Mașina început să tușească, am tras repede pe banda de urgență și am văzut că începe să scoată fum din motor. M-am speriat mai tare ca niciodată, mi-era frică că va lua foc.

Eram la kilometrul 70 al autostrăzii. Am chemat o platformă, m-au luat de acolo și m-au întrebat unde să mă ducă. Eu trebuia să ajung la București să rezolv o problemă stomatologică.

Dar, dacă mergeam la București, nu mai aveam cu ce să mă întorc și nici nu aveam ce să fac cu mașina, așa că m-am întors acasă, la mine, în Constanța.

Dacă nu făceam așa, pierdeam și Survivor România, nu o vedeam pe Raluca, nu vedeam cum se mai ceartă ea cu băieții pe acolo, cum îi pune la punct… Aș zice că totul e din cauza Faimoasei Raluca….

Dar nu puteam, chiar dacă era ziua mea, să pierd momentele cu ea de la TV, așa că l-am sunat pe medic, mi-am anulat programarea, m-am întors la Constanța”, a povestit Răzvan Botezatu pentru wowbiz.ro.

Fostul gazdă de la Star Matinal a încercat să treacă peste supărarea cauzată de mașină chemându-și câțiva prieteni acasă că tot era ziua lui de naștere. Aniversarea a fost una normală și liniștită, în compania persoanelor dragi, în fața ecranului.

Vedeta nu a ratat nicio secundă competiția Survivor România, unde o susține până la capăt pe buna sa prietenă Raluca Dumitru. Răzvan Botezatu i-a făcut galerie brunetei și a uitat de neplăcerile cauzate de autoturismul stricat pe autostradă.

„Au venit la mine acasă prieteni buni de-ai mei, mi-au adus un tort, am făcut un grătar, ne-am uitat la Survivor și i-am făcut galerie Ralucăi. Am băut câteva pahare să uit de supărarea cu mașina care, normal, nici măcar nu e a mea…”, a adăugat Răzvan Botezatu, mai arată sursa citată mai sus.