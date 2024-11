Răzvan Burleanu a anunțat când vine verdictul UEFA după România – Kosovo. Președintele FRF, încrezător: „Vom asista la o singură decizie”. Video

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a vorbit despre incidentele care au avut loc pe Arena Națională la sfârșitul meciului cu Kosovo din Nations League. Oficialul FRF este de părere că decizia UEFA va fi una favorabilă României.

Răzvan Burleanu a dat verdictul. Ce spune președintele FRF despre meciul România – Kosovo

Vineri seara, pe Arena Națională au avut loc niște secvențe incredibile. . Arbitru întâlnirii nu a considerat că mesajele fanilor ar avea un caracter xenofob și nu a declanșat procedura standard.

Kosovarii au mers de bună voie la vestiare și, deși, reprezentanții de la FRF au încercat să-i convingă să termine partida pe teren, aceștia au refuzat vehement.

Răzvan Burleanu a dat de înțeles că e foarte posibil ca decizia UEFA să fie una de partea României. Președintele Federației Române de Fotbal condamnă decizia luată de delegația din Kosovo și dă asigurări că scandările fanilor nu au fost unele xenofobe, ci doar politice.

Răzvan Burleanu: „Ca federație, ne era teamă de ce e mai rău. Ne așteptăm ca, în următoarele zile, să avem decizia Comisiei de Disciplină”

„Când ați văzut toate acțiunile pe care le-am făcut de-a lungul timpului și pe care, cu siguranță, le avem pe agenda și pentru anii viitori, ați observat că, într-adevăr, această misiune declarată este și una implementată. Când călătorim în țară cu echipele naționale, încercăm să ne conectăm cât mai mult.

Suntem foarte încrezători că vom asista la o singură decizie, iar aceasta înseamnă victoria României. Nu ne-am fi dorit să obținem în felul acesta victoria, de aceea și tot dialogul pe care l-am avut cu reprezentanții delegației din Kosovo pentru ca meciul să se termine pe teren. Așa a fost să fie. Mâine avem termen limită pentru a trimite toată apărarea noastră, la fel și kosovarii. Ne așteptăm ca, în următoarele zile, să avem decizia Comisiei de Disciplină.

Eu cred că toată situația este foarte simplu de interpretat. Ceea ce s-a discutat la ședința de organizare a meciului, chiar în ziua jocului, a fost că o scandare de tipul ‘Kosovo este Serbia’ nu este una care să poată să intre sub incidența regulamentului de rasism. Este pur și simplu o scandare politică.

Suporterii noștri, de data aceasta, s-au comportat exemplar timp de mai bine de 90 de minute. Cred că am fost un adevărat model. Poate că și noi am fi fost primiți așa în meciul tur din Kosovo. Am simțit că reprezentanții federației își doreau ca meciul să se termine pe teren și știau foarte bine care sunt riscurile. Riscul nu este doar de a pierde un meci cu 0-3. În fotbal, retragerea de pe teren este considerată un element care ar trebui să fie foarte dur sancționat. Ne așteptăm și la o asemenea perspectivă din partea UEFA.

Viziunea noastră, ca federație, este că un meci de fotbal trebuie să se joace pe teren. Indiferent de ceea ce se întâmplă, deși în trecut am mai avut fel și fel de experiențe, riscul cel mai mare cu care ne confruntăm este acela de a crea un precedent, acela de a avea mai multe meciuri care să nu se încheie pe teren. În niciun caz nu ne-am dori o asemenea situație.

După cum a început jocul, sunt de părere că obiectivul lor a fost la unison: acela de a câștiga meciul și, pe cât posibil, să recupereze decalajul după înfrângerea noastră de la Pristina. În a doua repriză, văzând că acest lucru nu este posibil, cred că s-a încercat să se facă tot ce e posibil pentru ca meciul să fie întrerupt. Inclusiv incidentul din minutul 92. Îți confirmă perspectiva că suporterii noștri au fost provocați. Reacția lor a fost una foarte calculată. Ca federație, ne era teamă de ce e mai rău. Suporterii s-au comportat exemplar. Ceea ce am reușit să arătăm în Germania și în Cipru este o schimbare de comportament. Vrem ca această atmosferă să fie văzută de acum pe toate stadioanele”, a explicat Răzvan Burleanu înainte de România – Cipru.

