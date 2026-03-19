Răzvan Burleanu a plecat din România după alegerile FRF şi s-a întâlnit cu Gianni Infantino! Despre ce au discutat. Foto

ADVERTISEMENT

după ce a obţinut 258 de voturi. Contracandidatul său, Ilie Drăgan nu a avut nicio şansă şi a obţinut doar cinci voturi. Cu toate că diferenţa a fost uriaşă, spiritele au fost încinse, contracandidatul lui Burleanu fiind scos din sală înainte să poată să îşi ţină discursul.

Răzvan Burleanu s-a întâlnit cu Gianni Infantino la Zurich! Mesajul preşedintelui FIFA

La doar o zi de la alegeri, Răzvan Burleanu a plecat la Zurich, unde a avut loc şedinţa Consiliului FIFA de la Zurich. Acolo a fost şi preşedintele forului mondial, Gianni Infantino, care a făcut apel la pace şi a invitat toate să concureze într-un spirit de fair play şi respect reciproc:

ADVERTISEMENT

„FIFA nu poate rezolva conflictele geopolitice, dar suntem dedicați utilizării puterii fotbalului și a Cupei Mondiale pentru a construi punți și a promova pacea, în timp ce gândurile noastre se îndreaptă către cei care suferă ca urmare a războaielor în desfășurare. FIFA așteaptă cu nerăbdare ca toate echipele participante la Campionatul Mondial să concureze într-un spirit de fair-play și respect reciproc. Avem un calendar. În curând vom avea confirmate toate cele 48 de echipe participante și ne dorim ca turneul să se desfășoare conform programului”, a transmis preşedintele FIFA.

Buget record pentru ciclul 2027-2030: 14.000.000.000 de dolari!

În cadrul consiliului FIFA s-a aprobat raportului anual 2025, inclusiv a unui buget record de venituri de 14 miliarde de dolari prevăzut pentru ciclul 2027–2030. Conform FRF, ţările FIFA vor beneficia de o creştere de opt ori a investiţiilor în comparaţie cu perioada dinainte de 2016:

ADVERTISEMENT

„FIFA își îndeplinește misiunea de a îmbunătăți și promova fotbalul la nivel global prin reinvestirea unor resurse fără precedent în acest sport. Nu este vorba doar despre cifre, ci despre rezultate concrete, precum mai multe oportunități de a concura la cel mai înalt nivel pentru jucătorii de sex masculin, feminin și pentru tineri, precum și infrastructură mai bună și acces sporit la tehnologie în toate federațiile membre FIFA, pentru a menționa doar câteva exemple.

ADVERTISEMENT

FIFA a făcut progrese uriașe în ceea ce privește investițiile în fotbal în ultimii zece ani. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără Cupa Mondială, care rămâne principala noastră sursă de venit. O Cupă Mondială de succes înseamnă mai mulți copii care joacă fotbal și beneficiază de puterea sa educațională, mai multe terenuri și o dezvoltare mai amplă a capacităților la nivel global”, a declarat președintele Gianni Infantino.