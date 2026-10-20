Răzvan Burleanu a rupt tăcerea despre viitorul lui Gică Hagi la națională: „S-au făcut greșeli! Nu ne dorim să sacrificăm nicio campanie!”

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, după ce selecționerul a pierdut primele patru meciuri din Liga Națiunilor, și a anunțat care este planul FRF pentru a crește nivelul fotbalului din România.

Răzvan Burleanu, mesaj de susținere pentru Gică Hagi

Inițial, că cei care ar trebui să vorbească despre echipa națională sunt jucătorii și membrii staff-ului tehnic. Însă, întrebat despre parcursul dezastruos al României, președintele FRF a profitat de această ocazie pentru a-și arăta susținerea pentru Gică Hagi și a afirma că nu s-a pus vreodată în discuție demiterea selecționerului.

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„Vreau să înțelegeți că abordarea Federației Române de Fotbal, atunci când se deschide o fereastră internațională dedicată meciurilor echipelor naționale, rolurile celor care să fie în prim-plan sunt ale jucătorilor și antrenorilor. Rolul nostru este doar să pregătim scena unde staff-ul și jucătorii trebuie să strălucească. Înțeleg dorința dumneavoastră de a avea o reacție din partea conducătorilor, văd asta și în Liga 1, dar consider că este o greșeală. Antrenorii și jucătorii ar trebui să vorbească mult mai mult decât noi, cei care facem parte din administrație.

Clarificând acest lucru și de ce, practic, nu m-ați văzut niciodată în prim-plan când o națională de juniori a reușit o performanță, când o națională de tineret s-a calificat, au fost mereu jucătorii și antrenorii. Vom încerca să ne ținem de această abordare și înainte. În acest caz, îmi afirm susținerea totală din partea Federației Române de Fotbal pentru selecționerul Gheorghe Hagi. Pot să vă spun că după fiecare meci am mers în vestiarul jucătorilor, am stat de vorbă cu domnul Hagi, niciodată nu s-a discutat despre un asemenea scenariu (n.r. demisie)”, a declarat Răzvan Burleanu, la Comitetul Executiv al FRF din 20 octombrie 2026.

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Răzvan Burleanu nu se gândește să sacrifice EURO 2028

Președintele FRF a mărturisit că este adeptul continuității și a dat exemplu lui Edi Iordănescu, care a retrogradat în Liga Națiunilor, dar a beneficiat de credit pentru a avea ocazia de a califica România la EURO 2024. Totodată, Răzvan Burleanu a menționat că nu ia în calcul să sacrifice participarea la EURO 2028, în ciuda faptului că echipa naționala își dorește să-și schimbe abordare și să adopte un fotbal modern, în care să își domine adversarul.

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„Trebuie să facem un pas înapoi și să înțelegem că, dacă ne dorim să creăm un proiect solid din punct de vedere tehnic, avem nevoie de stabilitate. Noi, ca Federație, am fost constanți și am oferit suport tuturor staff-urilor tehnice. Am considerat că trebuie să fim raționali și să oferim stabilitate la nivelul staff-ului tehnic. Dacă este să ne amintim, în noiembrie 2022, când era o presiune foarte mare pe staff-ul tehnic. Am considerat că nu trebuie să avem un comportament populist și să fim responsabili. Decizia de a-l susține pe Edi Iordănescu ne-a dus la un grad mare de omogenizare, fapt ce a determinat calificarea la EURO 2024. Și acum s-au făcut anumite erori, pe care staff-ul tehnic le analizează și are sarcina de a găsi cele mai bune soluții. Contează foarte mult ca în noiembrie să arătăm diferit față de campania trecută. Rămânem concentrați pe destinația finală: EURO 2028.

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Când spun că trebuie să arătăm diferit, e vorba de un proiect comun pe care noi ni-l propunem. Vrem să putem influența performanța sportivă a jucătorilor noștri. Merge mult mai în spate în ceea ce înseamnă etapele de formare, să poți ajunge un jucător care evoluează constant în Top 10 campionate din Europa. Pentru a te califica, trebuie să fii capabil să joci un fotbal modern, asta e viziunea selecționerului nostru. Fotbalul modern înseamnă să jucăm ofensiv și ca jocul să fie controlat de ai noștri în toate momentele sale. Această cale depinde de abilitatea staff-ului tehnic de a o scurta, astfel încât să ne permitem să fim prezenți la EURO 2028, dar fără a pierde din vedere procesul de formare și dezvoltare. Nu ne dorim să sacrificăm nicio campanie!”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Cluburile din SuperLiga, acuzate de Răzvan Burleanu că nu se implică suficient

Un rol fundamental, în viziunea lui Răzvan Burleanu, o au și cluburile din SuperLiga. Președintele FRF a precizat că echipele din campionatul intern ar trebui să fie mai responsabile și să conștientizeze că au un rol decisiv în formarea noilor fotbaliști și, implicit, în dezvoltarea echipei naționale.

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„Ne lipsește o implicare mult mai puternică din partea cluburilor. Pentru a nu mai avea nevoie de reguli ca un jucător tânăr să fie promovat, să nu mai intervină Federație pentru a te condiționa să ai anumite condiții la Academie. Liga 1 are un potențial uriaș în ceea ce înseamnă creșterea economiei, numai că noi astăzi nu mai suntem o țară de 19 de milioane de locuitori. Numărul de copii a crescut de cinci ori în ultimii 12 ani, numărul antrenorilor la fel, dar nu avem suficiente terenuri”, a dezvăluit Burleanu.