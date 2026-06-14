Răzvan Burleanu a spus totul despre o posibilă finală UEFA Champions League la București: „Ai nevoie de asta!”

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România, care a găzduit finala Europa League 2011/2012 și câteva partide de la EURO 2020, competiția care s-a ținut în 2021, aspiră către noi meciuri uriașe care să se desfășoare pe teritoriul său. FRF este dornică să aducă la București o nouă finală, iar președintele Răzvan Burleanu a spus ce șanse există în acest moment.

Răzvan Burleanu a spus că România nu poate găzdui finala Champions League

Răzvan Burleanu a vorbit despre șansele ca țara noastră să fie gazda unei finale Champions League în viitorul apropiat. Șeful FRF a declarat că România nu poate îndeplini acest scenariu în cazul competiției masculine, deoarece UEFA cere un stadion cu peste 70.000 de locuri, iar Arena Națională are aproximativ 55.000 de locuri. În schimb, el a spus că ne încadrăm pentru finala Europa League, pentru care

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„Nu trebuie să sperăm. Nu trebuie să te lași dus de speranță și de așteptări și trebuie să vezi permanent pe ce te bazezi. Ca să poți să organizezi o finală de UEFA Champions League, ai nevoie de un stadion de peste 70.000 de locuri, deci prin urmare, așteptările noastre sunt la nivel de finală de Europa League!”, a declarat Răzvan Burleanu, potrivit

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În schimb, președintele FRF aspiră către un alt obiectiv. Mai exact, el și-ar dori ca în următorul deceniu România să fie gazda unei finale Champions League, dar la fotbalul feminin. „Pot să vă mai lansez o așteptare și o speranță. Ne-am dori ca într-un orizont de timp de 8-10 ani de zile, România să poată organiza o finală de Champions League în fotbalul feminin și să avem posibilitatea să umplem un stadion de 55.000 de locuri”, a mai spus Răzvan Burleanu.

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Cea mai recentă finală Champions League la fotbal masculin s-a consumat pe 30 mai 2026 și . Meciul a fost găzduit de stadionul Puskas Arena (Budapesta, Ungaria), a cărui capacitate maximă este de 67.155 de locuri.