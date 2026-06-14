Sport

Răzvan Burleanu a spus totul despre o posibilă finală UEFA Champions League la București: „Ai nevoie de asta!”

Ce șanse are România să găzduiască în viitorul apropiat finala Champions League. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a dat cărțile pe față.
Mihai Dragomir
14.06.2026 | 21:00
Razvan Burleanu a spus totul despre o posibila finala UEFA Champions League la Bucuresti Ai nevoie de asta
ULTIMA ORĂ
Răzvan Burleanu a dat cărțile pe față despre o posibilă finală Champions League la București. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

România, care a găzduit finala Europa League 2011/2012 și câteva partide de la EURO 2020, competiția care s-a ținut în 2021, aspiră către noi meciuri uriașe care să se desfășoare pe teritoriul său. FRF este dornică să aducă la București o nouă finală, iar președintele Răzvan Burleanu a spus ce șanse există în acest moment.

Răzvan Burleanu a spus că România nu poate găzdui finala Champions League

Răzvan Burleanu a vorbit despre șansele ca țara noastră să fie gazda unei finale Champions League în viitorul apropiat. Șeful FRF a declarat că România nu poate îndeplini acest scenariu în cazul competiției masculine, deoarece UEFA cere un stadion cu peste 70.000 de locuri, iar Arena Națională are aproximativ 55.000 de locuri. În schimb, el a spus că ne încadrăm pentru finala Europa League, pentru care FRF și-a depus deja oficial candidatura.

ADVERTISEMENT

„Nu trebuie să sperăm. Nu trebuie să te lași dus de speranță și de așteptări și trebuie să vezi permanent pe ce te bazezi. Ca să poți să organizezi o finală de UEFA Champions League, ai nevoie de un stadion de peste 70.000 de locuri, deci prin urmare, așteptările noastre sunt la nivel de finală de Europa League!”, a declarat Răzvan Burleanu, potrivit sport.ro.

Răzvan Burleanu, promisiune pentru microbiștii români

În schimb, președintele FRF aspiră către un alt obiectiv. Mai exact, el și-ar dori ca în următorul deceniu România să fie gazda unei finale Champions League, dar la fotbalul feminin. „Pot să vă mai lansez o așteptare și o speranță. Ne-am dori ca într-un orizont de timp de 8-10 ani de zile, România să poată organiza o finală de Champions League în fotbalul feminin și să avem posibilitatea să umplem un stadion de 55.000 de locuri”, a mai spus Răzvan Burleanu.

ADVERTISEMENT
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce...
Digi24.ro
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR

Cea mai recentă finală Champions League la fotbal masculin s-a consumat pe 30 mai 2026 și a fost câștigată de PSG la penalty-uri contra lui Arsenal. Meciul a fost găzduit de stadionul Puskas Arena (Budapesta, Ungaria), a cărui capacitate maximă este de 67.155 de locuri.

ADVERTISEMENT
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai...
Digisport.ro
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
Coasta de Fildeș – Ecuador, LIVE VIDEO în grupa E de la CM...
Fanatik
Coasta de Fildeș – Ecuador, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, live fază cu fază
Salariu de râsul curcilor la U Cluj! Toate detaliile ultimului transfer făcut de...
Fanatik
Salariu de râsul curcilor la U Cluj! Toate detaliile ultimului transfer făcut de vicecampioana României. Exclusiv
Grupa C, LIVE BLOG de la CM 2026. Neymar trage tare pentru a...
Fanatik
Grupa C, LIVE BLOG de la CM 2026. Neymar trage tare pentru a putea debuta la Mondial
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Despărțire la CFR Cluj după o discuție cu Dan Petrescu: 'Ne-am strâns mâna...
iamsport.ro
Despărțire la CFR Cluj după o discuție cu Dan Petrescu: 'Ne-am strâns mâna și ne-am văzut fiecare de drum'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!