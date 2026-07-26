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Răzvan Burleanu, alături de Donald Trump și Gianni Infantino la New York. Președintele FRF, poză-eveniment cu toți greii fotbalului mondial. Foto exclusiv

Ce onoare pentru Răzvan Burleanu! Președintele FRF, alături de Donald Trump, Gianni Infantino și greii fotbalului la New York înainte de finala Cupei Mondiale
Marian Popovici
26.07.2026 | 13:04
Razvan Burleanu alaturi de Donald Trump si Gianni Infantino la New York Presedintele FRF pozaeveniment cu toti greii fotbalului mondial Foto exclusiv
SPECIAL FANATIK
Răzvan Burleanu, alături de Donald Trump și Gianni Infantino la New York. Foto: colaj Fanatik
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Înainte de finala Cupei Mondiale, câștigată de Spania în fața Argentinei cu scorul de 1-0 după prelungiri, grație golului marcat de Ferran Torres în minutul 106, Donald Trump a organizat la New York un dineu oficial, la care au luat parte toți „greii” fotbalului, inclusiv, în mod evident, Gianni Infantino, președintele FIFA, dar și Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele Federației Române de Fotbal.

Răzvan Burleanu, alături de Donald Trump și Gianni Infantino la Trump Tower din New York înaintea finalei Cupei Mondiale

Evenimentul s-a desfășurat chiar la Trump Tower, bineînțeles într-un cadru festiv. Prezența lui Burleanu la dineul organizat de Trump nu este deloc una întâmplătoare. Este bine cunoscut deja de destul de mult timp faptul că președintele FRF este un om extrem de important, atât la UEFA, cât și în cadrul FIFA. 

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La forul de la Nyon, el face parte din Comitetul Executiv, iar la forul internațional ocupă chiar un rol în Consiliul FIFA. Așadar, acesta este contextul în care Răzvan Burleanu a apărut alături de cei mai importanți oameni din fotbalul mondial, dar, în primul rând, alături de președintele american Donald Trump, „cel mai puternic om de pe Pământ”.

Răzvan Burleanu Donald Trump Gianni Infantino
Răzvan Burleanu, alături de Donald Trump și Gianni Infantino la New York

Donald Trump mai vrea o Cupă Mondială în SUA

Președintele american s-a arătat mai mult decât entuziasmat de modul în care s-a desfășurat turneul final din această vară, în primul rând din perspectiva prezenței pe stadioane, astfel încât i-a transmis în mod mai mult decât clar lui Gianni Infantino să facă demersurile necesare pentru ca Mondialul să fie organizat din nou în Statele Unite cât mai repede posibil:

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„Am avut o idee pentru Gianni. Când am decis să organizăm Cupa Mondială, mulți spuneau că vor fi stadioane goale. Ei bine, nu s-a întâmplat deloc așa. Din ce am văzut, gradul de ocupare a fost de 99,9%, deși cred că, în realitate, stadioanele au fost chiar arhipline.

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După cifrele pe care le-am văzut la acest turneu, Statele Unite vor solicita imediat să organizeze din nou Cupa Mondială. I-am spus lui Gianni: «Anunțați-ne pe noi, apoi încă o țară pentru ediția următoare și încă una după aceea». Dar noi trebuie să găzduim din nou această competiție și trebuie să se întâmple cât timp mai sunt eu prin preajmă. Ai auzit, Gianni?”. 

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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