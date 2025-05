Răzvan Burleanu, alături de elita fotbalului mondial: „E la Congresul FIFA, stă tot timpul lângă Infantino!”

Istvan Kovacs a fost desemnat drept arbitrul care va arbitra finala UEFA Champions League, iar multe dintre merite se duc către Kyros Vassaras și Răzvan Burleanu. Horia Ivanovici a transmis unde se află în aceste zile președintele FRF.

Răzvan Burleanu, alături de elita fotbalului mondial

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a transmis că Răzvan Burleanu se află în aceste zile în Paraguay la Congresul FIFA, unde oficialul român se află la doar două scaune de Gianni Infantino, iar acesta este . Moderatorul emisiunii i-a dat credite președintelui FRF pentru și a criticat dur persoanele care consideră că Burleanu nu este un președinte bun pentru Federație.

ADVERTISEMENT

„Spune-i lui Burleanu ceva, care Burleanu acum e în Paraguay la Congresul FIFA, unde stă la două scaune de Infantino. Am poze, am primit poze de la spionii mei din Paraguay, de la Asunción.

Burleanu, acest domn pe care îl înjură deontologii, care practic a revoluționat fotbalul de când a venit, nu spun că a făcut numai bune. Băiatul acesta a muncit, muncește de îi sar capacele. La 8 dimineața este la Federație și pleacă la 8 seara. Acesta e Burleanu, să nu mai spun cât mai stă prin avioane. El stă pe avioane tot pentru Federație.

ADVERTISEMENT

Burleanu ăsta, tânărul ăsta care l-a adus pe Mircea Lucescu, un contestatar al lui Burleanu. Până la urmă și Mircea Lucescu, care știe să respecte valoarea, a zis că vine în echipă cu Burleanu. Dacă Mircea Lucescu nu vedea valoare la Burleanu, nu venea niciodată. Lucescu apreciază un singur lucru, anume valoarea!

„Răzvan Burleanu este un președinte formidabil! El face fapte, nu doar vorbe”

Acest președinte, după părerea mea formidabil, tot timpul stă lângă Infantino și nu e nicio exagerare. Este unul dintre cei pe care Infantino și UEFA îl apreciază total. Înseamnă că te duce capul, nu? Că faci ceva! Când tu reușești ca președinte al unei federații prăpădite din România să impui un român în finala Champions League, unde vorba lui Gigi, e miză de miliarde… Cum îl impui? Aducându-l pe Vassaras! Prelungindu-i contractul lui Vassaras până în 2028. Ce să-i zici lui Burleanu? Ce poți să-i mai zici lui Burleanu?

ADVERTISEMENT

Burleanu ți-a făcut regula de under, care vezi cât îți ajută fotbalul. Under-ul s-a dus la nu știu câte turnee finale. Te-ai dus cu naționala la EURO, Kovacs arbitrează finală de Champions League, a atras zeci de milioane. Ce poți să-i mai spui lui Burleanu? Îi spui doar dacă ești nebun! Cine-i spune ceva lui Burleanu, înseamnă că are ceva cu el. Să-l critici e ok, că nu e Burleanu vreun Dumnezeu, că și el mai greșește, dar dacă stai să-l critici permanent, constant, înseamnă că devii ridicol.

ADVERTISEMENT

Ești ridicol când spui spui ‘Lăsați-mă cu Burleanu! Ce a făcut Burleanu?’ Ce a făcut Burleanu? Uite că România este în finala UEFA Champions League.

Eu judec un om după fapte, nu după vorbe. De vorbe e podul plin! La Burleanu poți să spui că sunt multe vorbe, doar că omul face și fapte. Gândiți-vă câte somități au venit în acești ani la Burleanu… Omul e bun! Nu-mi dă mie bani Burleanu, nu trăim noi din Federație, dar când îl vezi pe unul că face… Puțină decență! Hai să îi recunoaștem unui om și meritele!”, a declarat Horia Ivanovici.