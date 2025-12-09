Răzvan Burleanu, anunț de impact la Super Gala Fanatik 2025: „Am semnat!”

ADVERTISEMENT

Președintele FRF Răzvan Burleanu a fost prezent la SUPER GALA FANATIK 2025, unde a primit un Premiu Special pentru viziune strategică în fotbalul românesc. În timpul discursului său, șeful Federației a făcut un anunț foarte important cu privire la o nouă colaborare a forului pe care îl conduce.

Horia Ivanovici a vorbit despre realizările lui Răzvan Burleanu înainte ca acesta să primească Premiul Special. „Cel mai capabil conducător pe care fotbalul românesc putea să-l aibă. Întotdeauna cu viziune strategică, despre care nu doar vorbește, precum politicienii, ci o și transpune în fapte. A trebuit să vină un tânăr să reclădească, practic, totul de la zero”, a afirmat directorul FANATIK.

Răzvan Burleanu a reacționat după premiul primit. „De foarte puține ori, fiecare dintre noi am avut curajul să vorbim despre acest concept de strategie. De fiecare dată când ai fi vrut să faci acest lucru, ai fi trimis la plimbare. Noi vorbim astăzi în România de o economie de peste 500 de milioane de euro. Asta este economia fotbalului, economia pe care o produceți fiecare din această sală.

Fie că vorbim de drepturi TV, ticketing, sponsorship sau despre taxele pe care părinții le plătesc în fiecare zi pentru copiii lor, pentru ca ei să joace fotbal în România la un nivel care nu a mai existat niciodată după revoluție. Am ajuns să depășim o jumătate de milion de copii care joacă fotbal în țara noastră, în contextul în care acum 10-11 ani eram 100.000”, a declarat președintele FRF la .

Apoi, Răzvan Burleanu a vorbit și despre un nou parteneriat al FRF: cu fundația qatareză Aspire Academy. „Educația este un aspect extrem de important. Astăzi, practic, am semnat cu Aspire Academy, care este cea mai importantă fundație qatareză, care presupune astăzi un proiect propus unui număr de 50 de cluburi și federații. Suntem a patra Federație de fotbal din Europa, după cele din Anglia, Italia și Olanda.

Anul viitor, în perioada 20-22 aprilie, vom organiza la București cel mai mare summit din regiunea noastră, din Europa Centrală și de Est, dedicat antrenorilor de la copii și juniori. Antrenorii care trebuie să formeze tinerii jucători, vor avea pentru prima dată posibilitatea unei interacțiuni cu cei mai renumiți experți din fotbalul mondial în ceea ce privește pregătirea copiilor și juniorilor.

Probabil, proiectul cel mai important, în urma căruia vom culege cele mai importante rezultate se numește ‘Top Football Academies’. În momentul de față sunt 9 academii implicate în România. Acest proiect presupune un parteneriat în 4: FRF, o academie de top, un liceu cu program sportiv și o universitate. Care își propun ca într-un an de zile să aducă 250 de ore de fotbal în plus, începând din acest an, pentru băieții născuți în 2010, urmând ca după aceea să continuăm cu acest proiect”, a dezvăluit .

