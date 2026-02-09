Răzvan Burleanu, anunţ major despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Când se ia decizia dacă selecţionerul va rămâne la barajul cu Turcia!

ADVERTISEMENT

România va evolua pe 26 martie la Istanbul contra Turciei în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026, însă în momentul de față nu este clar dacă Mircea Lucescu va fi cel care va conduce echipa națională. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a oferit ultimele detalii cu privire la starea de sănătate a selecționerului și a dezvăluit când va fi luată decizia cu privire la o posibilă înlocuire a legendarului tehnician.

Răzvan Burleanu a dezvăluit când se va lua decizia cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei

Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că Mircea Lucescu va pleca din țară pentru o a doua opinie cu privire la starea sa de sănătate. Pe 20 februarie, cele două părți vor decide dacă selecționerul se va afla pe bancă la barajul contra Turciei. „Am avut o discuţie cu domnul Lucescu înainte să fie externat. Suntem în acelaşi scenariu de vineri şi se va deplasa în afara ţării pentru o a doua opinie.

ADVERTISEMENT

O să discutăm pe 20 februarie dacă va putea să stea pe banca echipei naţionale. Domnul Lucescu se simţea foarte bine, dar ţinând cont de vârsta dumnealui, de experienţa medicală complicată, domnul Lucescu are nevoie de o a doua opinie. Aşa că am stabilit data de 20 februarie prin care să prioritizăm starea de sănătate a domnului selecţioner şi până la baraj să avem selecţioner.

Toţi selecţionerii ştiu foarte bine, niciodată nu am discutat cu altcineva atâta timp cât selecţionerul era sub contract. La fel stau lucrurile și în acest moment. Toate lucrurile acestea le vom putea face după 20 februarie dacă domnul Lucescu nu va putea sta pe banca tehnică”, a declarat Răzvan Burleanu în cadrul . Barajul dintre România și Turcia se va disputa pe 26 martie, .

ADVERTISEMENT

Șeful Federației a anunțat că pentru moment nu au existat discuții cu un alt tehnician pentru preluarea postului de selecționer, acest lucru urmând să se întâmple doar în cazul în care Mircea Lucescu nu va putea să fie prezent pe bancă la baraj. „Nu s-a vorbit niciodată despre numele unui viitor selecţioner. Obiectivul este câştigarea acestui meci cu Turcia. Starea de sănătate a domnului Lucescu este prioritatea noastră. Meciurile naţionalei sunt total diferite faţă de cele de club.

ADVERTISEMENT

Există mult stres şi vrem să fim siguri că nu vom avea probleme. Nu ştiu discuţiile domnului Lucescu cu alte persoane, ştiu discuţiile pe care le avem. M-am bucurat să văd un tratament medical profesionist, dar trebuie să îl înţelegem şi pe el şi familia lui în ceea ce priveşte necesitatea unei alte opinii medicale. Ceea ce ne dorim ca federaţie este ca jucătorii să fie sănătoşi şi să poată să joace constant la echipele de club, în competiţiile naţionale şi internaţionale”, a afirmat .