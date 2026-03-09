Răzvan Burleanu anunță o investiție colosală în fotbalul românesc! Multe controverse de arbitraj vor dispărea: „Vom fi prima țară din regiune”

ADVERTISEMENT

Arbitrajul din România a produs discuții în ultimele etape din sezonul regulat, însă Răzvan Burleanu nu-și face probleme și spune că situația de la este una foarte bună. De asemenea, președintele FRF a anunțat că ofsaidul semiautomat ar urma să apară în fotbalul românesc.

Răzvan Burleanu a vorbit despre arbitrajul din România după scandalurile care au afectat finalul de sezon regulat

spune că diferența dintre ceea ce era în fotbalul românesc la nivel de arbitraj în urmă cu 12 ani, când l-a înlocuit pe Mircea Sandu, și ceea ce este acum, este una uriașă.

„Prezența lui Kyros Vassaras în România ne-a ajutat enorm de mult să curățăm fotbalul românesc. Vă aduceți aminte că înainte de 2014 am avut doi foști șefi CCA care au mers la închisoare pentru corupție în fotbal. Acesta a fost primul obiectiv pe care considerăm că l-am atins.

Al doilea obiectiv a fost să creștem nivelul de pregătire al arbitrilor români pentru a crește numărul de meciuri europene la care sunt delegați. La nivel național, ceea ce descoperim este că avem un campionat, poate chiar cel mai intens și cel mai disputat. Cu siguranță am văzut toți greșeli de arbitraj, care au fost asumate și au existat suspendări”, a spus Răzvan Burleanu.

Kyros Vassaras, îndepărtat de la șefia CCA? Verdictul lui Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu a ținut să transmită public un mesaj clar de susținere pentru șeful de la CCA, Kyros Vassaras, cel care a fost contestat și chiar i s-a cerut demisia.

„(n.r. dacă se ia în calcul plecarea lui Kyros Vassaras) În niciun caz nu avem acest subiect pe agendă. I-aș ruga pe toți președinții din România să recunoască toată această dezvoltare prin care fotbalul și arbitrajul românesc au trecut. Și în același timp să nu se uite la domnul Vassaras ca fiind vinovat pentru vreo greșeală. Aș vrea să văd președinții că reclamă și când sunt favorizați. Ne interesează ca greșeala să nu fie intenționată”, a mai spus Răzvan Burleanu.

FRF și CCA sunt gata să introducă ofsaidul semiautomat în SuperLiga. Investiție de 1 milion de euro la Mogoșoaia

FRF lucrează deja pentru ca din sezonul viitor să existe modificări importante care să ajute arbitrajul din România. Se vrea renunțarea la celebrele mașini VAR care stau în parcarea stadionului, în favoarea unui Hub la Mogoșoaia, iar investițiile au început deja în acest sens.

De asemenea, campionatul din România ar putea să fie primul din regiune care să aibă parte de ofsaidul semiautomat și astfel să fie eliminate îndoielile cu privire la pozițiile neregulamentare.

„Fotbalul românesc este într-o zonă de integritate, în primul rând când vine vorba de arbitraj și în același timp ne interesează să ne uităm și în viitor să vedem ce putem să facem să îmbunătățim. Sunt sigur că din următorul sezon competițional deciziile arbitrilor vor fi mult mai corecte. În momentul de față ne confruntăm cu o mare problemă. Meciurile nu se filmează întotdeauna de pe niște poziții optime pentru camerele de luat vederi.

Ceea ce înseamnă în mod automat că unghiurile la care au acces arbitrii sunt destul de periclitate. Tocmai din această cauză lucrăm cu partenerii să facem posibil ca România din următorul sezon să facă trecerea de la Minivanuri la un Hub. FRF investește chiar în perioada aceasta aproximativ 1 milion de euro în ceea ce înseamnă acest spațiu ce va fi la Mogoșoaia.

Mai multe decât atât vrem să ne conectăm la ceea ce înseamnă noile tehnologii și să fim prima țară din regiune care va implementa ofsaidului semiautomat. Asta înseamnă că toate stadioanele din România vor fi dotate cu 6 camere de filmat fixe, pe lângă camerele care fac transmisiunea TV”, a concluzionat Răzvan Burleanu.