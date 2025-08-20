Răzvan Burleanu anunță o schimbare majoră în arbitrajul românesc: „Am aprobat o investiție de 860.000 de euro”

Miercuri a avut loc ședința Comitetului Executiv al Federație Române de Fotbal, iar Răzvan Burleanu a abordat mai multe subiecte în fața jurnaliștilor. Acesta a comentat , a vorbit despre sancționarea mesajelor politice de pe stadioanele de fotbal și a vorbit inclusiv despre o s .

Răzvan Burleanu a anunțat pasul uriaș făcut de FRF cu privire la arbitrajul românesc

În cadrul ședinței , președintele Răzvan Burleanu a dezvăluit mai multe detalii legate de investiția de peste un milion de euro care urmează să fie făcută la Mogoșoaia și care este menită să vină în sprijinul arbitrajului românesc.

Concret, șeful Federației Române de Fotbal a transmis că scopul acestei investiții este de a optimiza cheltuielile de deplasare ale arbitrilor, ale operatorilor video. Mai mult decât atât, Burleanu a explicat că pe lângă investiția care vine în sprijinul arbitrilor, va mai exista una de care vor beneficia și cei din cadrul echipei naționale.

„Un proiect de maxim interes pentru Federația Română de Fotbal, care își propune dezvoltarea unui hub pentru sistemul VAR. Analizăm ca în următorii doi ani să facem trecerea de la utilizarea mini-VAN-urilor la un sediu central, la un hub, care să fie la Mogoșoaia.

Ne propunem prin această investiție să optimizăm cheltuielile de deplasare ale arbitrilor, ale operatorilor video, să fim mai sustenabili și cu mediul. Și să aducem un plus în pregătirea arbitrilor, fiind vom investi într-un centru educațional la cel mai înalt nivel.

Am aprobat o investiție de 860.000 de euro plus TVA. O investiție pe care o considerăm majoră și se adaugă unei alte investiții de un milion de euro în spațiu de recuperare de la Buftea. Prin investiția de la Mogoșoaia vom avea facilități suplimentare pentru echipele naționale, pentru conferințele de presă”, a declarat Răzvan Burleanu.