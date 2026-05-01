Răzvan Burleanu, apariție importantă la un eveniment grandios! Alături de președintele UEFA la semnarea unui acord istoric

Pe lângă discuțiile la nivel mondial purtate la evenimentul din Canada, președintele UEFA, Aleksander Ceferin (58 de ani), a semnat și un acord extrem de important. Alături de el s-au aflat mai mulți membri ai forului continental, printre care și Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu, alături de președintele UEFA la un eveniment important

După ce , Răzvan Burleanu a zburat la Vancouver pentru a fi prezent la cel de-al 76-lea Congres FIFA, cu puțin mai mult de o lună înainte de startul Cupei Mondiale.

După ce în urmă cu doar câteva zile a reprezentat UEFA la o întâlnire cu șefii fotbalului din America de Sud, președintele FRF i-a fost alături lui Aleksander Ceferin la semnarea unui nou Memorandum de Înțelegere cu Confederația de Fotbal din Oceania.

Această înțelegere va aduce beneficii fotbalului din ambele confederații, va consolida relația dintre cele două organizații și va ghida viitoarele colaborări care vor sprijini proiectele de dezvoltare a fotbalului pe termen lung în Europa și Oceania.

Președinții UEFA și OFC, încântați de colaborare

Atât Aleksander Ceferin, cât și Lambert Maltock, președintele OFC, s-au arătat extrem de mulțumiți de semnarea acestui parteneriat care va ajuta la dezvoltarea fotbalului în zona Oceaniei.

”Europa și Oceania sunt legate de o convingere comună în importanța investițiilor în oameni ca fundament al viitorului fotbalului. Acest Memorandum de Înțelegere reunește experiența UEFA în dezvoltarea și educația elitei cu concentrarea clară a OFC pe cultivarea tinerelor talente și consolidarea leadership-ului în fotbal.

Prin sprijinirea jucătorilor și a administratorilor deopotrivă, ne propunem să construim căi durabile care să permită jocului să prospere în întreaga lume pentru generațiile viitoare”, a declarat Ceferin, conform al UEFA.

”Acest acord marchează un pas important înainte pentru fotbalul din Oceania. Parteneriatul nostru cu UEFA reflectă un angajament comun de a dezvolta jocul la fiecare nivel – de la bază până la elită. Acesta creează oportunități semnificative pentru jucătorii, antrenorii, arbitrii și administratorii noștri de a învăța, de a crește și de a câștiga expunere internațională.

În același timp, consolidează sistemele și căile care vor modela următoarea generație de fotbal din regiunea noastră. Investind în oamenii noștri și lucrând în colaborare, construim un ecosistem fotbalistic mai conectat, mai capabil și mai competitiv la nivel global pentru Oceania”, a spus și Lambert Maltock, președintele OFC.

Ce prevede acordul dintre UEFA și OFC

Memorandumul de Înțelegere vine în urma acordurilor semnate de UEFA și cu alte confederații – CAF (Africa), Concacaf (America de Nord, Centrală și Caraibe) și CONMEBOL (America de Sud) – și are mai multe domenii cheie.

Este vorba de dezvoltarea fotbalului juvenil, UEFA și OFC colaborând pentru a sprijini turneele anuale de dezvoltare pentru băieți și fete sub 15 ani ale OFC, oferind o expunere internațională structurată jucătorilor, arbitrilor, antrenorilor și personalului de sprijin.

Inițiative de dezvoltare a fotbalului, implementate prin programul UEFA Together, care sprijină proiecte personalizate și parteneriate între asociațiile naționale membre ale ambelor confederații. Educația antrenorilor, inclusiv schimbul de expertiză tehnică și cele mai bune practici și activități comune de învățare pentru a consolida capacitatea de antrenor.

Dezvoltarea arbitrilor, cu oportunități pentru oficialii de meci și instructorii de arbitri de a participa la turnee, cursuri și programe tehnice pentru tineret organizate de fiecare confederație, precum și participarea arbitrilor de elită la competițiile celeilalte confederații.

Schimbul de cunoștințe și dezvoltarea profesională, inclusiv programe reciproce de observare la finalele cluburilor și la turneele echipelor naționale, precum și participarea la conferințe și evenimente selectate Educația și consolidarea capacităților, cu acces reciproc la programe relevante, inclusiv Cursuri selectate ale Academiei UEFA și extinderea căilor de educație și management ale OFC.

Dialog strategic și coordonare, cu întâlniri regulate la nivel înalt și rapoarte comune de progres pentru a asigura alinierea și implementarea eficientă a Memorandumului de Înțelegere, care este valabil până la 30 iunie 2031.

Regula lui Răzvan Burleanu, preluată de FIFA

Regula folosirii unui jucător U21 la toate meciurile din SuperLiga a fost introdusă de FRF începând cu sezonul 2016-2017. Deși a fost deseori criticată în România, .

Mai exact, Consiliul FIFA a aprobat, în unanimitate, inițierea unui proces de consultare cu privire la posibilitatea introducerii regulii conform căreia echipele de seniori să fie obligate să aibă în permanență pe teren cel puțin un jucător format în propria academie, provenind din categoriile U20 sau U21.