Răzvan Burleanu, atac devastator la adresa lui Ionuț Lupescu: ”Corupție și alte năzbâtii”. Ce l-a scos din sărite pe șeful FRF

Deranjat de afirmațiile făcute de Ionuț Lupescu la adresa arbitrajului după meciul Rapid – Dinamo 3-2, Răzvan Burleanu a ieșit la atac și a lansat câteva ”săgeți” în direcția fostului internațional.

Atac dur al lui Răzvan Burleanu la adresa lui Ionuț Lupescu

Oficialul de la Casa Fotbalului a vorbit despre corupția existentă în fotbalul românesc înainte de venirea sa la conducerea FRF, atunci când pentru o perioadă Ionuț Lupescu a ocupat funcția de director general.

”Înainte de 2014, persoane care vorbesc astăzi despre Istvan Kovacs făceau delegările, era o perioadă marcată de corupție. Mă refer la Ionuț Lupescu. Dincolo de alte năzbâtii pe care le-a făcut la nivel comercial când era director…

Arbitrajul românesc arată din ce în ce mai bine. Mi-aș dori să avem capacitatea de a fi sinceri cu noi. Vorbim despre Radu Petrescu: greșeală făcută și sancțiunea primită. E moral să-ți fi dorit să fi marcat un gol dintr-un fault care nu a existat?”, a declarat Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Burleanu i-a luat apărarea lui Kovacs

Președintele FRF nu a vrut să se exprime în cazul la partida din prima etapă a play-off-ului, însă a menționat faptul că în cele mai multe cazuri echipele care pierd dau vina pe arbitraj.

”Referitor la Kovacs, și înainte de acest derby, și după acest derby va rămâne cel mai bun arbitru român din istorie. Este primul arbitru care a arbitrat trei finale europene. Întotdeauna când se termină un meci, cei dezavantajați vor da vina pe arbitru, în timp ce ceilalți ori tac, ori nu spun nimic.

De aceea avem VAR, tocmai pentru a fi o plasă de siguranță pentru un arbitru; de aceea s-a implementat. Aș vrea să fiu foarte clar: ca președinte al FRF, nu voi vorbi despre un meci sau despre performanța unui arbitru. Asta ar presupune o imixtiune pe care aș face-o în arbitrajul românesc. Este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor”, a spus Răzvan Burleanu.

Lupescu a dat de pământ cu toată lumea după Rapid – Dinamo 3-2

Imediat după încheierea partidei Rapid – Dinamo 3-2, Ionuț Lupescu a acuzat în termeni extrem de duri faptul că Istvan Kovacs nu a fost chemat din camera VAR să revadă faza premergătoare golului marcat de Claudiu Petrila, în care Andrei Borza l-a faultat în atac pe Alex Musi.

”Întrebarea majoră este de ce avem VAR în România. În primul rând, aș întreba responsabilii: dacă peste aproximativ 10 zile pierdem la Istanbul calificarea pentru o greșeală ca aseară, ce facem, care e soluția? Nu înțeleg de ce VAR-ul nu a intervenit, de ce avem VAR în România.

Nu vreau să fiu subiectiv, Rapid merită să fie pe primul loc, dar nu știu dacă e normal, se tot influențează rezultatele din fotbalul românesc, nu înțeleg. Dacă Istvan Kovacs ar fi văzut, ar fi dat fault, nu înțeleg de ce nu a fost chemat, pentru ce mai plătesc cluburile, liga, federația VAR-ul.

Cu apariția inteligenței artificiale, o să ne întrebăm de ce mai plătim arbitri. Oamenilor din Federație nu le pasă de sentimentele celor de la club, dar dacă pățește naționala așa? Atunci vreau să văd ce fac responsabilii de la FRF, ce va face Mircea Lucescu, care și așa are probleme”, a afirmat Lupescu.

Gigi Becali, reacție virulentă după greșeala lui Istvan Kovacs

În ciuda faptului că FCSB nu se află în play-off-ul SuperLigii și nu a fost direct influențată de eroarea lui Istvan Kovacs, Gigi Becali nu s-a putut abține și .

”Ar fi culmea acum să mă uit la Craiova cu Argeș. Doar nu-s nebun. Sau la Rapid – Dinamo, e plictisitor pentru mine. Aaa, după aia mă uit dimineață. Aseară (n.r. – sâmbătă), înainte să mă culc, era 2-1 pentru Dinamo.

Dimineață, m-am uitat pe aplicație, era 3-2. Și l-am întrebat pe MM: ‘Ce s-a întâmplat cu Rapidul?’. Și a zis că: ‘Domne, hoție maximă!’ / ‘Bine, mă. Cum să facă hoție Kovacs? Nu cred’. Nu că i-am dat dreptate. Am pus hoție la pătrat. Ce vrei mai mult de atât?”, a precizat Becali.