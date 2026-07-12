Răzvan Burleanu, companie de gală la Norvegia – Anglia! Alături de ce foști mari fotbaliști a fost surprins președintele FRF. Foto

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Răzvan Burleanu (42 de ani) a fost prezent pe stadionul din Miami la meciul Norvegia – Anglia din sferturile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. La un moment, chiar și pe transmisia TV, președintele Federației Române de Fotbal a fost surprins în apropierea unor doi foști mari fotbaliști de nivel mondial.

Răzvan Burleanu, alături de John Terry și Ashley Cole la Norvegia – Anglia

Este vorba despre doi englezi, John Terry (45 de ani), fost fundaș central și fost căpitan la , respectiv Ashley Cole (45 de ani), fostul fundaș stânga de la Arsenal și Chelsea, printre altele. Ambii au reprezentat cu succes naționala Albionului la nivel internațional de-a lungul carierelor lor.

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📸 – John Terry and Ashley Cole. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Ce a spus Răzvan Burleanu despre o posibilă finală de Champions League în România

Recent, și a transmis că, din nefericire, această chestiune nu este posibilă din motive de ordin logistic: „Nu trebuie să sperăm. Nu trebuie să te lași dus de speranță și de așteptări și trebuie să vezi permanent pe ce te bazezi.

Ca să poți să organizezi o finală de UEFA Champions League, ai nevoie de un stadion de peste 70.000 de locuri, deci prin urmare, așteptările noastre sunt la nivel de finală de Europa League! Pot să vă mai lansez o așteptare și o speranță.

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Ne-am dori ca într-un orizont de timp de 8-10 ani de zile, România să poată organiza o finală de Champions League în fotbalul feminin și să avem posibilitatea să umplem un stadion de 55.000 de locuri”.