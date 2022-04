Răzvan Burleanu, conducătorul cu mână de fier de la FRF: „Mi-ar fi plăcut să am un contracandidat!” Cum a “subordonat” Adunarea Generală

Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal a fost organizată cu mare fast pe Arena Naţională. Vremea a ţinut cu federalii, iar apoi toate punctele de pe ordinea de zi au fost votate la foc automat.

Răzvan Burleanu, fără adversar la alegerile FRF! Rapoartele financiare, votate instantaneu

Cel mai important punct pe ordinea de zi au fost alegerile FRF. Dacă în urmă cu 4 sau 8 ani au avut loc adevărate războaie pentru şefia Federaţiei, de această dată a fost complet diferit. a candidat singur, în condiţiile în care niciun om din fotbalul românesc nu a dorit sau nu a îndeplinit criteriile de a candida.

„Încălzirea” a fost făcută cu aprobarea instantanee a rapoartelor financiare, a bugetului şi a altor hotărâri propuneri ale federalilor privind bunul mers al instituţiei. După ce voturile au fost, în unanimitate pentru… orice, s-a trecut la alegerile pentru FRF, punctul culminant al Adunării.

Secretarul general al FRF, la şefia şedinţei în timpul “alegerilor” FRF: “Vă spun foarte sincer că mi-ar fi plăcut să am un contracandidat”

Doar că a candidat singur. Preşedintele FRF a predat şefia şedinţei lui Gabriel Vişan, secretarul general, care a propus ca votul să fie unul deschis, membrii afiliaţi fiind invitaţi să folosească cele trei cartonaşe cu care au votat şi celelalte propuneri. Evident, nimeni nu a avut nimic de obiectat, iar Burleanu le-a vorbit încă o dată alegătorilor, de această dată din postura de unic candidat:

„Vă spun foarte sincer că mi-ar fi plăcut să am un contracandidat, să dezbatem idei şi viziuni, alternative despre modul în care să dezvoltăm fotbalul în România, mai bine, mai sănătos. Dezbaterile le-am avut tot cu dumneavoastră, atunci când ne-am întâlnit în ţară şi am discutat despre modurile în care am vorbit să implementăm documentele strategice.

Singurul lucru bun pe care îl extrag din această situaţie este că arătăm unitate, determinare şi încredere. Drumul pe care ne aflăm împreună deja de opt ani şi, am simţit acest lucru în toate întâlnirile pe care le-am avut”, a spus Burleanu.

Răzvan Burleanu, ales în 10 secunde!

După discursul de candidat al lui Răzvan Burleanu s-a trecut la votul pentru preşedinţia FRF. Dacă la alte alegeri, acesta este un moment extrem de tensionat, pe Arena Naţională totul a fost foarte calm, fluent şi rapid. Nici nu apucase să se aşeze pe scaun unicul candidat, când domnul Vişan a lansat întrebarea:

„Pentru alegerea lui Răzvan Burleanu ca preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, cine este pentru?… Cine este împotrivă? Cine se abţine?… Cu unanimitate de voturi, Răzvan Burleanu a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal! Felicitări”. Tot momentul a durat aproximativ 10 secunde.

Niciun cuvânt despre obiectivele de performanţă ale echipelor naţionale

Nici nu apucase bine să se aşeze că, Răzvan Burleanu, a fost invitat din nou la microfon, pentru a lua a treia oară cuvântul, de această dată din postura de preşedinte ales al FRF, în care promite să ducă lucrurile mai departe şi în care prevede un drum de performanţă al fotbalului românesc.

Şeful FRF nu a omis să spună că România are 19 echipe reprezentative de fotbal, însă nu a menţionat nimic de performanţele actuale ale loturilor sau de un eventual obiectiv de performanţă al echipei naţionale de seniori, oful suporterilor români în ultimele două decenii.

Kyros Vassaras, contestat de unele cluburi, votat în unanimitate la şefia CCA

Preşedintele FRF nu s-a adresat presei la finalul alegerilor, în schimb a făcut-o Mihai Stoichiţă, proaspăt reales directorul tehnic al FRF, evident, cu unanimitate de voturi, în acelaşi calup cu Kyros Vassaras la şefia CCA.

Grecul este aspru contestat în spaţiul public şi i s-a cerut demisia, inclusiv de mai multe cluburi (a se citi membri afiliaţi cu drept de vot), în schimb, în ziua alegerilor a fost reales în unanimitate şi va conduce în continuare destinele arbitrajului românesc.

Stoichiţă: „Regulile trebuie respectate. Nu poţi să pui un aventurier. Şi în „Generaţia de Aur” sunt oameni cu 5 ani în management”

Revenind la Stoichiţă, directorul tehnic al FRF a împrumutat din discursul superiorului său spunând că şi-ar fi dorit un contracandidat pentru Burleanu pentru că aşa ar fi fost „democratic”: „Regulile trebuie respectate. Nu poţi să pui un aventurier. Şi în „Generaţia de Aur” sunt oameni cu 5 ani în management. Mi se pare normal să ai experiență în management.

Mă aşteptam să apară altcineva, dar văd că nu au fost contracandidaţi. E un semn de stabilitate, înseamnă că membrii afiliaţi apreciază ceea ce se întâmplă la nivel de Federaţie”, a transmis directorul tehnic.

Adunare Generală blitz! Viitorul fotbalului românesc, votat în două ore

Adunarea Generală a durat fix două ore, interval în care a fost votată toată conducerea la vârf a fotbalului românesc. A fost o adunare cu şi despre FRF, în interiorul Arenei Naţionale nefiind niciun vârf de unghie îndreptat împotriva fostei şi actualei conduceri FRF.

Singura opoziţie remarcată la aceste alegeri a fost cea a fostului candidat, Sorin Răducanu. El s-a prezentat la stadion cu trei steaguri ale României, branduite de un celebru producător românesc de ciocolată: „Astea le-am găsit în casă”, a fost răspunsul sincer al fostului fotbalist şi singurul contestatar al lui Răzvan Burleanu ajuns până la Arena Naţională. Înăuntru nu i s-a permis accesul.

Răzvan Burleanu va conduce, aşadar, până cel puţin în 2026 fotbalul românesc. Chiar dacă a folosit de multe ori termenul „performanţă” în cele trei discursuri pe care le-a avut în Adunarea Generală, şeful FRF a evitat orice fel de promisiune privind o calificare a naţionalei mari la un turneu final.