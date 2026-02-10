Sport

Răzvan Burleanu, cruciadă împotriva celor implicaţi în pariuri ilegale: „Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor!”. Cum a comentat cazul agentului Cătălin Sărmășan

Răzvan Burleanu a lansat un nou atac la adresa pariurilor ilegale din fotbalul românesc. Președintele FRF a vorbit inclusiv despre cazul impresarului Cătălin Sărmășan.
Bogdan Mariș
10.02.2026 | 15:11
Razvan Burleanu cruciada impotriva celor implicati in pariuri ilegale Avem jucatori arbitri membri ai staffurilor Cum a comentat cazul agentului Catalin Sarmasan
ULTIMA ORĂ
Răzvan Burleanu a lansat un nou atac la adresa pariurilor ilegale din fotbalul românesc. Președintele FRF a vorbit inclusiv despre cazul impresarului Cătălin Sărmășan. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FRF a început războiul contra pariurilor ilegale, iar Răzvan Burleanu i-a anunțat pe cei implicați în astfel de lucruri că nu vor scăpa de pedepse, comisiile FRF urmând să anunțe în curând noi sancțiuni. Șeful Federației a comentat și pedeapsa primită recent de Cătălin Sărmășan, impresar care reprezintă mai mulți jucători din Superliga.

FRF continuă războiul contra pariurilor ilegale. Mesajul lui Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu a vorbit din nou despre modul în care pariurile ilegale afectează fotbalul românesc. Președintele FRF a dezvăluit că forul pe care îl conduce va aplica sancțiuni dure persoanelor din fenomen care sunt implicate. „Sunt un tip foarte sincer. De această dată suntem în mijlocul audierilor. Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor care sunt implicaţi în pariuri ilegale. Avem un parteneriat care funcţionează perfect cu poliţia şi procuratura. În perioada următoare ne aşteptăm şi la alte decizii din partea comisiilor FRF.

ADVERTISEMENT

Vorbim de o întreagă Mafie, de aceleaşi reţele de infracţionalitate pe care le întâlnim în alte domenii: spălare de bani, droguri, trafic de persoane. Odată ce am pornit acest război, nu ne vom opri. Mai presus de orice este în joc integritatea jocului de fotbal. Statul român ar trebui să modifice Codul Penal, astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată. Considerăm că odată ce s-ar produce o schimbare de Cod Penal, inclusiv statului i-ar fi mai uşor”, a transmis Răzvan Burleanu, care a vorbit recent și despre posibilitatea ca Mircea Lucescu să nu se mai afle pe banca echipei naționale la barajul cu Turcia.

Ce a declarat Răzvan Burleanu despre cazul Cătălin Sărmășan

Cătălin Sărmășan, impresar care reprezintă mai mulți fotbaliști importanți din Superliga, precum Cătălin Cîrjan sau David Miculescu, a primit recent o suspendare de un an pentru pariuri ilegale. Răzvan Burleanu a comentat cazul agentului de jucători.

ADVERTISEMENT
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Digi24.ro
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor

„În ceea ce priveşte cazul nominal, vorbim de o decizie în primă instanţă, persoana în cauză are drept de recurs, plus o a treia variantă, atât pentru FRF, cât şi pentru agent (n.r. Cătălin Sărmășan), Tribunalul de Arbitraj Sportiv”, a afirmat președintele FRF la conferința de presă organizată luni.

ADVERTISEMENT
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus
Digisport.ro
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt...
Fanatik
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
Editorial Răzvan Ioan Boanchiş: „Fără nicio glumă – foarte bune meciurile din ultima...
Fanatik
Editorial Răzvan Ioan Boanchiş: „Fără nicio glumă – foarte bune meciurile din ultima etapă. Se înjură mai mult la școală”
Cine este românul care a jucat în celebre filme BD și a participat...
Fanatik
Cine este românul care a jucat în celebre filme BD și a participat la „transferurile lui Răducioiu și Lupescu”. A fost cel mai bun prieten al lui Cornel Dinu și Giovanni Becali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un antrenor din SuperLiga, aproape de a ajunge la CFR în locul lui...
iamsport.ro
Un antrenor din SuperLiga, aproape de a ajunge la CFR în locul lui Pancu! Mureșan a recunoscut: 'Neluțu mi-a zis'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!