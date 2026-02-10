Răzvan Burleanu, cruciadă împotriva celor implicaţi în pariuri ilegale: „Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor!”. Cum a comentat cazul agentului Cătălin Sărmășan

ADVERTISEMENT

FRF a început războiul contra pariurilor ilegale, iar Răzvan Burleanu i-a anunțat pe cei implicați în astfel de lucruri că nu vor scăpa de pedepse, comisiile FRF urmând să anunțe în curând noi sancțiuni. Șeful Federației a comentat și pedeapsa primită recent de Cătălin Sărmășan, impresar care reprezintă mai mulți jucători din Superliga.

FRF continuă războiul contra pariurilor ilegale. Mesajul lui Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu a vorbit din nou despre modul în care pariurile ilegale afectează fotbalul românesc. Președintele FRF a dezvăluit că forul pe care îl conduce va aplica sancțiuni dure persoanelor din fenomen care sunt implicate. „Sunt un tip foarte sincer. De această dată suntem în mijlocul audierilor. Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor care sunt implicaţi în pariuri ilegale. Avem un parteneriat care funcţionează perfect cu poliţia şi procuratura. În perioada următoare ne aşteptăm şi la alte decizii din partea comisiilor FRF.

Vorbim de o întreagă Mafie, de aceleaşi reţele de infracţionalitate pe care le întâlnim în alte domenii: spălare de bani, droguri, trafic de persoane. Odată ce am pornit acest război, nu ne vom opri. Mai presus de orice este în joc integritatea jocului de fotbal. Statul român ar trebui să modifice Codul Penal, astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată. Considerăm că odată ce s-ar produce o schimbare de Cod Penal, inclusiv statului i-ar fi mai uşor”, a transmis .

Ce a declarat Răzvan Burleanu despre cazul Cătălin Sărmășan

. Răzvan Burleanu a comentat cazul agentului de jucători.

„În ceea ce priveşte cazul nominal, vorbim de o decizie în primă instanţă, persoana în cauză are drept de recurs, plus o a treia variantă, atât pentru FRF, cât şi pentru agent (n.r. Cătălin Sărmășan), Tribunalul de Arbitraj Sportiv”, a afirmat președintele FRF la .