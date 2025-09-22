Răzvan Burleanu, dat de gol de Legia! Polonezii au confirmat interesul FRF pentru Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a părăsit echipa națională a României după EURO 2024, fiind înlocuit de Mircea Lucescu, însă . În acest context, fiul lui Anghel Iordănescu ar putea reveni pe banca primei reprezentative, iar acest lucru a fost confirmat inclusiv de reprezentanții clubului Legia.

ADVERTISEMENT

Legia a confirmat interesul FRF pentru Edi Iordănescu

Michal Zewlakow, directorul sportiv al clubului Legia, a confirmat că Federația Română de Fotbal este interesată de Edi Iordănescu. Fostul selecționer a fi prima variantă pentru forul condus de Răzvan Burleanu în cazul în care Mircea Lucescu va părăsi echipa națională. „Nu este un secret că Iordănescu se află în zona de interes a Federației Române, dar este un antrenor care a semnat un contract cu Legia.

Anterior, a avut opțiunea de a-și prelungi înțelegerea cu echipa națională pentru încă patru ani, dar a decis să vină la Varșovia. Discuțiile cu Iordănescu legate de contract au fost cele mai ușoare pe care le-am avut vreodată. A acceptat tot ce a propus clubul, iar discuțiile s-au concentrat mai mult asupra echipei și a transferurilor.

ADVERTISEMENT

Dintre toți candidații intervievați, sunt cel mai mulțumit cu alegerea făcută pentru postul de antrenor. Consider că Iordănescu este antrenorul cel mai flexibil și îndeplinește majoritatea cerințelor noastre”, a declarat fostul internațional polonez, conform site-ului .

Directorul sportiv de la Legia a vorbit despre Ianis Hagi

Ianis Hagi a fost liber de contract timp de mai multe luni în această vară, după plecarea de la Rangers, iar internaționalul român a reprezentat o variantă pentru cei de la Legia. Michal Zewlakow a dezvăluit de ce acesta nu a semnat cu gruparea poloneză. „Ianis Hagi nu era un jucător anonim.

ADVERTISEMENT

Dacă cerințele sale financiare nu erau atât de ridicate la început, poate l-am fi transferat. La finalul perioadei, când nu se antrenase de trei luni și noi aveam nevoie de un jucător care să ne ajute imediat, era un risc prea mare”, a declarat directorul sportiv al celor de la Legia. Până la urmă,