Răzvan Burleanu, dat de gol de Legia! Polonezii au confirmat interesul FRF pentru Edi Iordănescu

Edi Iordănescu este pe lista FRF pentru a-l înlocui pe Mircea Lucescu la echipa națională, iar cei de la Legia Varșovia au confirmat acest aspect.
Bogdan Mariș
22.09.2025 | 06:58
Razvan Burleanu dat de gol de Legia Polonezii au confirmat interesul FRF pentru Edi Iordanescu
Legia a confirmat interesul FRF pentru Edi Iordănescu. FOTO: Sport Pictures

Edi Iordănescu a părăsit echipa națională a României după EURO 2024, fiind înlocuit de Mircea Lucescu, însă postul experimentatului tehnician este în pericol din cauza rezultatelor dezamăgitoare din preliminariile Cupei Mondiale. În acest context, fiul lui Anghel Iordănescu ar putea reveni pe banca primei reprezentative, iar acest lucru a fost confirmat inclusiv de reprezentanții clubului Legia.

Legia a confirmat interesul FRF pentru Edi Iordănescu

Michal Zewlakow, directorul sportiv al clubului Legia, a confirmat că Federația Română de Fotbal este interesată de Edi Iordănescu. Fostul selecționer a fi prima variantă pentru forul condus de Răzvan Burleanu în cazul în care Mircea Lucescu va părăsi echipa națională. „Nu este un secret că Iordănescu se află în zona de interes a Federației Române, dar este un antrenor care a semnat un contract cu Legia.

Anterior, a avut opțiunea de a-și prelungi înțelegerea cu echipa națională pentru încă patru ani, dar a decis să vină la Varșovia. Discuțiile cu Iordănescu legate de contract au fost cele mai ușoare pe care le-am avut vreodată. A acceptat tot ce a propus clubul, iar discuțiile s-au concentrat mai mult asupra echipei și a transferurilor.

Dintre toți candidații intervievați, sunt cel mai mulțumit cu alegerea făcută pentru postul de antrenor. Consider că Iordănescu este antrenorul cel mai flexibil și îndeplinește majoritatea cerințelor noastre”, a declarat fostul internațional polonez, conform site-ului legionisci.com.

Directorul sportiv de la Legia a vorbit despre Ianis Hagi

Ianis Hagi a fost liber de contract timp de mai multe luni în această vară, după plecarea de la Rangers, iar internaționalul român a reprezentat o variantă pentru cei de la Legia. Michal Zewlakow a dezvăluit de ce acesta nu a semnat cu gruparea poloneză. „Ianis Hagi nu era un jucător anonim.

Dacă cerințele sale financiare nu erau atât de ridicate la început, poate l-am fi transferat. La finalul perioadei, când nu se antrenase de trei luni și noi aveam nevoie de un jucător care să ne ajute imediat, era un risc prea mare”, a declarat directorul sportiv al celor de la Legia. Până la urmă, Ianis Hagi a semnat cu formația turcă Alanyaspor, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

