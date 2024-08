Răzvan Burleanu, despre salariul noului selecționer. „Ar fi dorit să vină gratis”. Mircea Lucescu: „La fel ca oamenii dinaintea mea. De 10 ori mai puțin decât luam afară”

Plecarea lui Edward Iordănescu de la „cârma“ echipei naționale a adus un întreg lanț de negocieri pentru FRF. , iar apoi au avut parte de negocieri sinuoase cu „Il Luce“, care a acceptat.

Lucescu, pregătit să preia naționala pe gratis?!

Răzvan Burleanu a spus că Mircea Lucescu ar fi fost dispus să preia banca tehnică a echipei naționale pe gratis. , fiind o revenire mai puțin așteptată.

“Întotdeauna sumele sunt confidențiale. Vă pot spune că n-a existat nicio negociere cu domnul Lucescu privind condițiile financiare. Domnul Lucescu a vrut chiar să antreneze gratis echipa națională.

Asta e încă o dovadă de responsabilitate, de angajament față de echipa națională și față de acest moment care trebuie gestionat foarte bine. Au fost ani de construcție, cu puțini oameni care au crezut în acest proiect. Această combinație pe care o avem astăzi, cu domnul Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu.

Ce a spus Mircea Lucescu despre salarii

„Il Luce“ a spus că a preluat echipa națională mai mult ca o chestiune sufletească, fără a se gândi la bani. Tehnicianul spune că a avut oferte unde ar fi câștigat într-o lună cât într-un an calendaristic de la FRF.

“Eu am spus că vin gratis, dar până la urmă mi-au spus că nu se poate… Eu vin gratis la echipa națională din respect pentru echipa națională, din respect pentru toată cariera mea de jucător… N-am nevoie de bani, n-am nevoie…

Dar mi-au zis că nu se poate lucrul ăsta. Atunci am spus: Cât vreți! Exact cât ceilalți dinaintea mea, nu e niciun fel de diferență. De 10 ori mai puțin decât luam prin alte părți, dacă asta vă stimulează și la asta vă gândiți…

Vin cu sufletul deschis și să fac ceva. De bani cred că nu mai am nevoie. Nu am fost niciodată așa și nici nu sunt, dacă asta vă interesează. Pe mine nu m-a interesat. Nu am scos nicio vorbă..

Cât credeți voi că merit, nu vreau să fiu invidiat de nimeni, vreau doar să facem performanță. să reușim să facem performanță. Într-un an aici iau cât luam într-o lună în alte părți, dacă asta vă interesează”, a declarat Mircea Lucescu în conferința de presă organizată la sediul FRF“, a spus Lucescu.