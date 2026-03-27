„Răzvan Burleanu e cancerul fotbalului românesc!” Atac furibund la adresa șefului FRF! Comparația cu Mircea Sandu: „În 12 ani n-au scos un fotbalist de valoare”

Dumitru Dragomir (79 de ani) nu a avut milă de Răzvan Burleanu (41 de ani), după ce România a ratat o nouă prezență la un turneu final de Campionat Mondial. Fostul șef LPF l-a făcut praf și pulbere pe

Răzvan Burleanu, „mitraliat” în direct de Dumitru Dragomir

România va vedea din nou la TV un turneu final de Campionat Mondial. De când Răzvan Burleanu e președinte, „tricolorii” nu s-au calificat la nicio ediție de FIFA World Cup. În schimb, „tricolorii” au participat la două Campionate Europene, în 2016 și în 2024.

„Tot ce se întâmplă se întâmplă din cauza FRF. E cancerul! (n.r. – Burleanu e cancerul?) E cancer de 12-13 ani. Dacă ei nu au scos un fotbalist de valoare în 13 ani. Nu au făcut și ei patru centre olimpice cu vârfurile. Nu poți. E ca la școală. Ai văzut, elevii de Olimpiadă, se pregătesc cu corigenții? Așa și aici. E unul de valoare. Nu poți să îl pui cu ăla care nu știe să lovească mingea. Pentru că el se duce după ăla prost nu după ăla bun. Pe ăla pe care e bun îl iei și îl duci la Centrul Olimpic finanțat de FRF. Că au destui bani. Acolo să îi dai medicamentație. Un copil de 10 ani, la un efort maximal, fără medicamente ajutătoare, îl omori, îl distrugi”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Fostul șef LPF dă de pământ cu regula U21

Dumitru Dragomir a pus tunurile și pe îndelung contestata regulă U21, introdusă de FRF în mandatul lui Răzvan Burleanu. „Asta e cea mai mare otravă a fotbalului. Balaci a avut nevoie de under ca să joace? Asta e una dintre piedicile promovării fotbalului. De ce nu fac mă turcii, la fel, de ce nu fac germanii la fel, de ce nu fac italienii la fel, de ce nu fac brazilienii, de ce nu fac argentinienii, de ce nu fac spaniolii? Aia e o nenorocire! Anulați chestia asta! (n.r. – Burleanu e cancerul fotbalului românesc?) Da, clar! (n.r. – D-aia nu ne-am calificat?) Da, clar. (n.r. – Ți i-a adus pe Lucescu, pe Rădoi, ți-l aduce pe Hagi) Știi de ce l-a adus pe Lucescu? Ca vina să o arunce pe Lucescu. Știi de ce l-a adus acum pe Hagi? Să îi dea răspunderea lui ‘Hagi, Hagi e vinovat’”, s-a dezlănțuit „Oracolul de la Bălcești”.

Mitică Dragomir și pune la îndoială valoarea fotbaliștilor scoși de „Rege”. „(n.r. – L-a adus pe Hagi. Nu e de aplaudat Burleanu? Majoritatea acestei generații nu e creată de Gică Hagi?) Doamne ferește! Ăsta e un cancer! Care de valoare, pe cine de valoare a scos Gică? Că mă enervați! Spune-mi unul de valoare! Unde joacă? Lăsa-ți-mă în pace! (n.r. – N-a scos Hagi un jucător de mare valoare?) Nu a scos nimic! De mare valoare, nimic! Nu a gândit-o, nu are experiență, nu știe ce e fotbalul. Trebuia să îl lase președinte pe Gică Popescu, că știe cu ce se mănâncă. Nu de antrenori ducem lipsă în România. Noi avem antrenor la Inter Milano, vicecampioana Europei, avem antrenori prin toată lumea. (n.r. – Burleanu l-a ofertat pe Chivu acum 6 ani să vină la tineret și a refuzat) Foarte deștept! Bravo! Ăla are personalitate. (n.r. – Adică Hagi nu are personalitate și Chivu da?) Este bine că l-a adus la națională pe Hagi. Eu l-aș fi adus mai înainte” (n.r. – Hagi va scoate regula U21? Că acum are pâinea și cuțitul) Da!”, a tunat „Oracolul de la Bălcești”.

Laude pentru Mircea Sandu

Dumitru Dragomir consideră că toate realizările din acest moment ale FRF se datorează vechii guvernări a lui Mircea Sandu. Potrivit spuselor lui nea Mitică, Federația primește bani de la FIFA și UEFA datorită mandatelor „Nașului”. „Asta datorită lui Mircea Sandu și Mitică Dragomir! Noi am făcut asta, nu el! Mircea Sandu? Știi câți ani îi trebuie lui Burleanu să ajungă la nivelul lui Mircea Sandu? 80-100 de ani! Ăla a fost jucător de echipa națională, golgheter! Avea o minte extraordinară! A stat 25 de ani, l-au curățat după 25 de ani. Dacă era Mircea Sandu, aveam trei calificări până acum. Eu m-am certat cu Mircea Sandu ca la ușa cortului, dar a fost cel mai bun președinte din istorie!”, a mai spus Dragomir.

