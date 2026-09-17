Sport

O nouă lovitură de prestigiu marca Răzvan Burleanu! Gigantul Banca Transilvania este noul sponsor al Cupei României

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a dat o nouă lovitură de prestigiu. Banca Transilvania, liderul pieței bancare din România, va fi noul sponsor al Cupei României.
Ciprian Păvăleanu
17.09.2026 | 17:11
O noua lovitura de prestigiu marca Razvan Burleanu Gigantul Banca Transilvania este noul sponsor al Cupei Romaniei
SPECIAL FANATIK
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat un parteneriat major! Banca Transilvania va fi sponsorul Cupei României. Foto: frf.ro
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Joi, 17 septembrie, Federația Română de Fotbal a anunțat pe pagina oficială debutul unui nou parteneriat. Mai exact, Banca Transilvania, liderul pieței bancare din România, va fi sponsor al Cupei României pentru următoarele trei sezoane.

Parteneriat de prestigiu pentru fotbalul românesc: Banca Transilvania este noul sponsor al Cupei României. Reacția lui Răzvan Burleanu

Momentan, cele două părți s-au înțeles pentru un parteneriat de cel puțin trei sezoane, însă acesta s-ar putea derula pe o perioadă mult mai lungă dacă lucrurile merg conform așteptărilor. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, iar Răzvan Burleanu este foarte încrezător în viitorul Cupei României, o competiție care în ultimii ani și-a pierdut din farmecul de odinioară:

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„Extinderea parteneriatului cu Banca Transilvania reprezintă o reconfirmare a încrederii pe care Federația Română de Fotbal a reușit să o construiască în ultimii ani prin viziune, stabilitate și transparență. Faptul că liderul pieței bancare din România a ales să își consolideze sprijinul și să devină sponsor al Cupei României ne bucură enorm.

Cupa României este o competiție cu totul specială, unică prin spiritul său și prin valorile pe care le promovează, fiind competiția deschisă celui mai mare număr de echipe din întreaga țară și care oferă fiecărui club, indiferent de eșalon, șansa de a-și trăi visul. Alături de un partener puternic și inovator precum BT, suntem convinși că vom duce această competiție de tradiție la un nou nivel de atractivitate și performanță pentru toți suporterii fotbalului românesc”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, conform frf.ro.

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Banca Transilvania dezvăluie de ce a ales să sponsorizeze Cupa României

Bineînțeles, din acest parteneriat nu doar Federația Română de Fotbal va avea de câștigat. Directorul general al Băncii Transilvania, Ömer Tetik, a explicat motivul din spatele alegerii de a sponsoriza Cupa României, acesta fiind, în principal, acela de a fi mai aproape de comunitățile din întreaga țară, ținând cont că în această competiție nu ajung doar formațiile din orașe de top, ci și din zone care nu se află neapărat pe harta fotbalului românesc:

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„Pentru BT, noul parteneriat este o oportunitate de a susține performanța și de a fi mai aproape de comunitățile din întreaga țară. Cupa României este mai mult decât o competiție sportivă, este o poveste despre oameni care se mobilizează în jurul unei pasiuni comune. Ne bucurăm să contribuim la creșterea unei competiții care face parte din identitatea sportivă a României și care ne arată, sezon după sezon, că performanța poate apărea oriunde există talent, ambiție și susținere”, a explicat Ömer Tetik, Director General al Băncii Transilvania.

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„Prin acest parteneriat, FRF și BT își propun să aducă și mai multă energie în jurul Cupei României, prin experiențe dedicate suporterilor și inițiative care conectează competiția cu comunitățile din întreaga țară”, a mai explicat FRF pe site-ul oficial.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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