„Femei în fotbal”, un nou proiect de succes al FRF care susține dezvoltarea carierelor în sport ale femeilor

Marți, 11 noiembrie, a avut loc prima conferință din România organizată femeilor din fotbal. În sală au fost prezente, jucătoare, antrenoare, dar și doamne și domnișoare cu roluri admninistrative și de management. Evenimentul a avut un obiectiv clar, iar reprezentantele sexului frumos s-au simțit în largul lor, unite de dragostea pentru “sportul rege”.

Ce scop a avut conferința la care au participat peste 100 de femei

Potrivit site-ului oficial al FRF, conferința “Women in Football Conference – Inspire, Connect, Empower” a avut ca scop principal consolidarea comunității “Femei în Fotbal” și crearea unei platforme de dialog și inspirație, menită să accelereze schimbarea în fotbalul românesc și european.

“A fost o zi intensă de idei aplicate, networking și inspirație, structurată în jurul celor trei direcții: Inspire (povești de reușită și modele), Connect (întâlniri și matchmaking profesional), Empower (ateliere practice și resurse concrete)”, notează .

Ce a evidențiat Răzvan Burleanu la eveniment

Conferința a fost deschisă de un mesaj transmis de Roxana Mînzatu, vicepreședinte Executiv în Comisia Europeană. De la eveniment nu putea lipsi Răzvan Burleanu, președintele FRF, un susținător declarat al fotbalului feminin, .

Șeful de la Casa Fotbalului a evidențiat progresele din fotbalul feminin românesc și în participarea femeilor în “sportul rege”. A vorbit, de asemenea, despre pașii viitori pentru încurajarea acestei tendințe.

Nadine Kessler, Managing Director of Women’s Football UEFA, a avut, la rândul ei, un mesaj pentru femeile prezente la conferință. Mai exact, le-a încurajat să se implice în fotbal și să contribuie la dezvoltarea sa.

Femeile celebre care au luat parte la conferință

Pe scenă au fost prezente atât femei din fotbal, dar și din domenii conexe precum finanțe sau marketing și comunicare. Discuțiile au fost moderate de , una dintre frumoasele prezentatoare ale buletinelor de știri de pe canalele DigiSport.

Pe parcursul conferinței, au luat cuvântul Alessandra Stoicescu (prezentatoare TV), Teodora Albon (președinte AJF Cluj), Andra Zăvăleanu (președinte Viitorul Cluj), Georgiana Schillo (manager financiar FRF), Cristina Carp (jucătoare de fotbal la FC Luzern și naționala feminină), Oana Filip (Community Builder), Iulia Cuciurean (manager marketing FRF) și Monica Jitariuc (consultantă în comunicare și trainer).

Ce presupune programul FRF „Femei în Fotbal”

În cadrul evenimentului, a avut loc și festivitatea de absolvire a primei generații de lidere care au luat parte în programul “Femei în fotbal” – lidere în teren și în afara lui, care a fost lansat în decembrie 2024.

Programul FRF “Femei în Fotbal” reunește inițiative de formare, mentorat, vizibilitate și networking. Are ca scop susținerea dezvoltării carierelor femeilor în “sportul rege” și accelerarea creșterii fotbalului feminin la nivel național.