Răzvan Burleanu i-a decis viitorul lui Gică Hagi la mai puțin de 24 de ore de la dezastrul din Nations League. Ce se întâmplă cu „Regele”

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Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, FRF nu ia în calcul despărțirea de Gheorghe Hagi (61 de ani). O eventuală ruptură se poate produce numai unilateral, la inițiativa selecționerului, dar acest scenariu este considerat improbabil de către ierarhia FRF. Burleanu are în continuare încredere în Hagi și vrea să continue cu el pe bancă cel puțin până la finalul campaniei de calificare la Euro 2028.

„Sper să rămân cât mai mult. Am venit la națională să o fac să joace. Sper să rămân cât mai mult. E nevoie de victorie, ea aduce fericire. Momentul plecării sper să fie cât mai târziu și să schimbăm lucrurile”, a explicat Hagi în fața presei, după 0-1 cu Suedia, semn clar al intențiilor pe care le are.

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Gheorghe Hagi are susținerea totală a lui Burleanu și a conducerii FRF

Gheorghe Hagi n-a avut startul pe care și l-a dorit în Nations League. A anunțat înaintea meciului tur cu Suedia că obiectivul ferestrei septembrie/octombrie pentru România este să obțină 12 puncte. Tricolorii n-au luat niciunul. Au pierdut toate cele 4 jocuri. Au marcat 3 goluri și au primit nu mai puțin de 13.

Hagi a cerut timp pentru a schimba practici și mentalități, iar Federația vrea să i-l acorde. În acte, „Regele” este legat de Federație până în 2030. Obiectivul central este calificarea la Euro 2028. Preliminariile vor începe în primăvara lui 2027. România va fi în urna a treia la tragerea la sorți.

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Cu toate că din seria de 4 meciuri încheiată aseară, Hagi nu a renunțat o clipă la discursul raportat la viitor.

„Sunt patru meciuri în care nu am câștigat. Eu vedeam altfel lucrurile, aveam încredere, însă mi-am dat seama că e de muncă. Trebuie să muncim mult pentru a putea spera . În legătură cu acest proces, necesită puțin timp. M-am repezit și eu puțin, să dau încredere. Au mers bine lucrurile în vară, însă tonusul a fost altul”, a spus Hagi la conferința de presă de după jocul cu Suedia, de la București.

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Suporterii României continuă să-l susțină pe Hagi

Aproape 50.000 de oameni au venit pe Arena Națională pentru a vedea România contra Suediei. Protestele așteptate la adresa președintelui FRF, Răzvan Burleanu, și a unora dintre jucătorii din echipa lui Hagi au fost palide. Fanii și-au păstrat aproape permanent atitudinea pozitivă, cu câteva derapaje izolate în peluză.

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Hagi a fost aplaudat inclusiv la finalul partidei, în timp ce ieșea pe tunel. A ținut să le mulțumească oamenilor pentru atitudine: „Ei sunt al 12-lea jucător al nostru. Ei ne dau putere. Sperăm să-i facem fericiți de acum înainte„.