Răzvan Burleanu i-a declarat război lui Gianni Infantino: „FIFA are nevoie de un nou lider! Nu credeam că va merge atât de departe!”

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Răzvan Burleanu a lansat un nou atac dur la adresa lui Gianni Infantino. În urmă cu doar câteva săptămâni, președintele Federației Române de Fotbal a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că FRF și-a pierdut încrederea în actualul șef al FIFA și nu îl va susține pentru un nou mandat în 2027. Acum, în cadrul unei conferințe de presă, șeful fotbalului din țara noastră a explicat că ruptura este una serioasă, iar relațiile cu actuala conducere a FIFA cu greu mai pot fi reparate.

România îi declară război lui Gianni Infantino! Ce a declarat, de fapt, Răzvan Burleanu

Totul a pornit de la scandalul provocat de proiectul FIFA Forward Enterprise (FFE). Conducerea FIFA a analizat posibilitatea atragerii unor investitori privați și a vânzării unor participații legate de drepturile comerciale și profiturile viitoare ale marilor competiții, inclusiv Cupa Mondială. Planul, evaluat la miliarde de dolari, a provocat o reacție extrem de dură în fotbalul european.

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UEFA și cele 55 de federații membre s-au opus proiectului. FIFA a făcut, în cele din urmă, un pas în spate și a retras propunerea la finalul lunii iulie. Scandalul nu s-a încheiat însă acolo. UEFA a transmis că și-a pierdut încrederea în conducerea FIFA și a cerut garanții că o asemenea tentativă nu va mai fi reluată.

Presiunea asupra lui Infantino a crescut în ultimele săptămâni. UEFA, AFC și CONCACAF s-au poziționat împotriva modului în care este condusă FIFA, iar mai multe federații naționale și-au retras sprijinul pentru actualul președinte. În presa din Vest se vorbește deja despre

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Răzvan Burleanu cere schimbarea lui Gianni Infantino! Mesaj devastator: „Ne-am pierdut toată încrederea”

România s-a alăturat oficial taberei care cere o schimbare la vârful fotbalului mondial. Comitetul Executiv al FRF a decis ca Gianni Infantino să nu primească votul României dacă va candida pentru un nou mandat la alegerile FIFA din martie 2027. iar acum, în cadrul unei conferințe de presă, a oferit mai multe detalii.

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„În momentul de față, atât eu, cât și colegii mei din Federația Română de Fotbal putem spune foarte clar că ne-am pierdut toată încrederea în Gianni Infantino. Nu-l vom vota dacă nu se va retrage și va candida pentru un nou mandat în 2027. A trecut mai mult de o lună de când suntem în această criză și nici eu, nici colegii mei de la FIFA nu am fost sunați pentru a ni se oferi explicații suplimentare, dar și garanții că o asemenea inițiativă de privatizare a fotbalului nu va fi reluată în viitor.

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Gianni Infantino nu a pierdut doar legitimitatea primei confederații care a fost în spatele lui în 2026, dar și susținerea delegațiilor FIFA. Pentru mine, personal, dezamăgirea este puternică pentru că am crezut în el, am avut aspirații comune. Am crezut că va fi un agent al schimbării, dar de la un an la altul am simțit că se îndepărtează tot mai mult de la misiunea inițiată. Nu am crezut că va ajunge atât de departe cu această inițiativă de vânzare a fotbalului. Pot spune că pentru un timp l-am considerat prietenul nostru. De aceea, FIFA are nevoie de un nou lider care să ne unească, nu cum suntem acum separați”, a declarat Răzvan Burleanu, la conferința de presă susținută la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.