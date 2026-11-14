Răzvan Burleanu, în centrul atenției la Geneva! Președintele FRF a fost speaker în fața unor cluburi de top

CE TREBUIE SĂ ȘTII Reuniune la nivel înalt cu reprezentanți ai cluburilor de elită din Europa

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a fost o prezență remarcată în cadrul ediției din acest an a EFC Working Group Week, eveniment desfășurat la Hotelul InterContinental din Geneva. În calitate de invitat special și speaker, șeful FRF a susținut o prezentare oficială în cadrul sesiunii dedicate relației cu factorii interesați (Stakeholder Engagement).

Reuniune la nivel înalt cu reprezentanți ai cluburilor de elită din Europa

Intervenția sa, intitulată „Colaborarea dintre asociațiile naționale și cluburi: Studiul de caz FRF”, a atras atenția liderilor prezenți prin evidențierea mecanismelor de dialog instituțional, a bunelor practici de guvernanță și a parteneriatelor dezvoltate în România pentru creșterea competitivității și sustenabilității fotbalului intern. Evenimentul organizat de EFC, structură care reprezintă peste 900 de cluburi de fotbal din 55 de țări europene, a fost prezidat de Dariusz Mioduski, membru în Board-ul EFC și președinte al clubului Legia Varșovia.

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Organizația European Football Clubs (EFC), cunoscută anterior sub denumirea de European Club Association (ECA), reprezintă vocea principală a cluburilor profesioniste de pe continent, având un rol esențial în dialogul instituțional cu UEFA și FIFA pentru stabilirea calendarului internațional, a distribuției veniturilor și a reformelor structurale din fotbalul european. La lucrările grupului de lucru pentru Guvernanță și Dezvoltare au luat parte oficiali de marcă ai fotbalului continental.

Printre aceștia se enumără Julien Zylberstein (reprezentant UEFA), Dobrin Gionov (secretar general adjunct al Federației Bulgare de Fotbal), Charlie Marshall și Michael Verschueren (membri ai conducerii executive EFC). De asemenea, la reuniune au participat delegați ai unor cluburi uriașe din Europa, precum Eintracht Frankfurt, Sporting CP, Atalanta BC, Atlético de Madrid, Bayer 04 Leverkusen, Galatasaray și Legia Varșovia, fotbalul românesc fiind reprezentat și prin prezența lui Radu Constanțea, președintele clubului FC Universitatea Cluj.

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Agenda de la Geneva: Reforme de guvernanță și viitorul fotbalului european

Pe lângă dezbaterile legate de colaborarea internă dintre federații și cluburi, agenda întâlnirii de la Geneva a inclus puncte de o importanță majoră pentru peisajul fotbalistic internațional. Participanții au analizat practici în reprezentarea cluburilor la nivelul asociațiilor naționale UEFA, contribuția EFC la comunicarea Comisiei Europene privind Modelul Sportiv European, dar și cele mai recente actualizări referitoare la guvernanța FIFA și implementarea reformelor EFC pentru ciclul strategic 2027–2031.