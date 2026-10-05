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Răzvan Burleanu, inamicul fanilor la România – Suedia! Manifestul de pe Arena Națională. Foto

Răzvan Burleanu a fost aprig contestat de suporteri la meciul România - Suedia, din Liga Națiunilor, disputat pe Arena Națională
Mihnea Ștefan, Razvan Nicolae
05.10.2026 | 22:12
Razvan Burleanu inamicul fanilor la Romania Suedia Manifestul de pe Arena Nationala Foto
SPECIAL FANATIK
Răzvan Burleanu, contestat la România - Suedia Foto: Fanatik
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Președintele Federației Române de Fotbal nu a fost menajat de fani la meciul cu Suedia, al patrulea din grupa Ligii Națiunilor. Răzvan Burleanu a fost subiectul unor bannere și mesaje puternice din partea suporterilor.

Răzvan Burleanu, ținta criticilor la România – Suedia

România a început dezastruos campania din Liga Națiunilor. Cu toate că Gică Hagi anunța că obiectivul în cele patru meciuri este de 12 puncte, „tricolorii” au pierdut toate partidele până la meciul cu Suedia de pe Arena Națională. Au fost învinși de Suedia, 1-2, Bosnia, 2-4, și Polonia, 0-6.

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Suporterii nu au mutat eșecul pe umerii lui Gică Hagi. Dimpotrivă, la sosirea la stadion, fanii l-au aclamat pe „Rege” și i-au transmit mesaje de susținere. Vinovatul, în viziunea fanilor, este Răzvan Burleanu. Președintele Federației Române de Fotbal a fost protagonistul unor bannere în care pe fața sa este o țintă de lunetist.

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Răzvan Burleanu, contestat la România – Suedia
Foto: Fanatik

Atacul nu s-a oprit aici. În timpul jocului, mai ales după ce Suedia a deschis scorul, publicul a înjurat conducerea FRF, pe care o consideră răspunzătoare pentru ultimele rezultate și situația actuală a fotbalului românesc. De aceeași părere cu cei prezenți pe Arena Națională este și Cristi Borcea, prezent și el la meci.

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„În fața criticilor, l-au lăsat singur pe Gică. Nu este normal. Trebuie să iasă și să spună: Ăștia sunt jucătorii, n-avem ce să facem. Dacă nici Hagi, care i-a crescut, nu poate să facă rezultate, să ne ducă spre European sau Mondial. Nu a ieșit să spună nimic (n.r. Răzvan Burleanu)”, a declarat fostul președintele de la Dinamo, pe scările celui mai mare stadion din România.

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Ultrașii, mesaj anti-FRF la România – Suedia
Foto: Fanatik

Atmosferă incendiară la România – Suedia

În ciuda celor trei înfrângeri consecutive, fanii au avut mesaje de susținere pe Arena Națională. Un banner uriaș pe care scria: „Trezirea!” s-a văzut din peluza populată până la refuz. Pe lângă bannere, fanii au aprins și torțe și au cântat puternic pentru a-i susține pe elevii lui Gică Hagi.

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Banner de susținere pentru „tricolori” la România – Suedia
Foto: Fanatik
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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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