Răzvan Burleanu, încântat de transferul lui Ianis Hagi în Turcia: „Istanbul nu e departe”. Cu ce alt român va fi coechipier fiul „Regelui”

, formație pentru care mai evoluează în prezent și fundașul central Umit Akdag, fotbalist născut la București cu origini turcești, care este astfel cetățean al ambelor țări, dar care la nivel de tineret a reprezentat țara noastră,

Răzvan Burleanu, extrem de încântat de transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor:

În cursul zilei de marți, cu ocazia unei conferințe de presă susținute la „Casa fotbalului”, președintele Federației Române de Fotbal a fost întrebat la un moment dat și în legătură cu Și s-a declarat foarte bucuros de această chestiune.

El a apreciat că internaționalul român face pasul spre un campionat puternic, un aspect foarte important în contextul în care el a fost liber de contract încă de la începutul acestei veri, de la despărțirea de Rangers.

Bineînțeles că se poate considera că Burleanu vede această mutare drept una oportună pentru echipa națională, întrucât este de așteptat ca Ianis să fie titular la Alanyaspor și astfel el ar ajunge într-un timp destul de scurt la un nivel de joc ridicat, astfel încât mijlocașul ofensiv ar putea reprezenta în continuare o soluție pentru Mircea Lucescu în ceea ce privește selecția.

„Mă bucur foarte mult, în felul acesta vom avea doi jucători de urmărit. Când ajungi liber de contract, toată responsabilitatea cade pe umerii tăi”

„Dacă transferul lui Ianis Hagi în Turcia este confirmat, mă bucur foarte mult. În felul acesta vom avea doi jucători de urmărit la Alanyaspor. Mai avem acolo și un alt jucător, la U21, Umit Akdag, pe care îl așteptăm să facă pasul spre prima reprezentativă atunci când va simți că e pregătit și când selecționerul României îl va considera pregătit.

Dacă mutarea lui Ianis este deja certă, mă bucur mult. Este un campionat foarte puternic, unul în care tatăl său a realizat o mega-performanță. Gheorghe Hagi rămâne în continuare un idol, un erou în Turcia, chiar dacă au trecut atâția ani.

Chiar mă bucur de această alegere. Scouterii noștri vor avea o misiune mai ușoară acum. Istanbul nu e departe, conexiunile cu orașul sunt foarte bune. Faptul că doi jucători români vor evolua la aceeași echipă este un lucru foarte bun.

Ianis a fost într-o situație dificilă. Când ajungi liber de contract, toată responsabilitatea cade pe umerii tăi. Până atunci, clubul decide direcția. Nu a avut o misiune ușoară, dar mă bucur dacă a luat această decizie și poate intra acum într-un program normal de pregătire la club, astfel încât în octombrie să îl avem pregătit pentru echipa națională”, a spus Răzvan Burleanu cu ocazia unei conferințe de presă, citat de gsp.ro.