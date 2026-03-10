Răzvan Burleanu, încântat de venirea lui Rădoi la FCSB: „E un context puțin mai larg”

ADVERTISEMENT

Ultimele noutăți din fotbalul românesc includ și schimbarea de , acolo unde Elias Charalambous a decis să plece și în locul său Gigi Becali s-a înțeles cu fostul tehnician de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi.

Reacția lui Răzvan Burleanu după ce Mirel Rădoi a acceptat să devină noul antrenor de la FCSB

Răzvan Burleanu, cel care a colaborat în trecut cu Mirel Rădoi, s-a declarat încântat de faptul că tehnicianul a acceptat propunerea venită din partea lui Gigi Becali și va activa pe banca echipei FCSB în acest final de sezon.

„Mă bucur foarte mult de această decizie, acum nu știu dacă să mă bucur de decizia domnului Becali sau de decizia lui Mirel Rădoi. În mod cert mă bucur de acest lucru pentru că Mirel Rădoi e un antrenor care a demonstrat, un antrenor care cred că va putea să livreze rezultate și în același timp a demonstrat de-a lungul timpului că e capabil să gestioneze momentele dificile.

Acum, bineînțeles, e un context puțin mai larg la FCSB, dar atât timp cât Mirel Rădoi este în această poveste sunt sigur că o să vedem deja rezultatele prezenței sale la acest club”, a spus Răzvan Burleanu.

Mirel Rădoi se întoarce la FCSB după ce a mai pregătit echipa în 2015

nu va fi prima aventură pe banca celor de la FCSB, acolo unde a mai activat în urmă cu mai bine de 10 ani. Acesta a pregătit echipa în 2015, pentru 29 de meciuri, timp în care a obținut o medie de 1,59 puncte pe partidă. De altfel, mandatul său inaugural la FCSB a fost primul în calitate de antrenor, iar de atunci și până în prezent Mirel Rădoi a căpătat o experiență uriașă.

Fostul fotbalist a fost pe banca echipei naționale U21, cu care a jucat semifinală de Campionat European, după care a acceptat rolul de selecționer al primei reprezentative. Între timp el a mai fost pe banca celor de la Universitatea Craiova, în două rânduri, cât și prin zona arabă, la Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira. Mirel Rădoi este liber de contract din luna noiembrie când și-a dat demisia de la trupa din Bănie.