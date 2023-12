Răzvan Burleanu, lăudat din toate părțile pentru Regula 5+6: „Nu dați banii pe prostii, investiți în Academii!”

Începând cu sezonul viitor, fotbalul românesc va suferi o schimbare semnificativă, odată cu implementarea noii Reguli 5+6 propuse de Federația Română de Fotbal.

Răzvan Burleanu, lăudat de către Peluza Nord

“E prima dată în care îl laud pe domnul Burleanu cu acea inițiativă de la UEFA cu 5+6 și banii investiți la academii, nu banii investiți în prostii. Puneți mâna și faceți academii. Creșteți copii care sunt dornici. Mă uit la academia de la noi, sunt zeci de copii care vor să ajungă cum e Coman sau altcineva.

Dar înainte să vă aduceți aminte că toți voiau să ajungă ca Mutu, ca Luțu, ca Lăcătuș. Dar acum, să nu investești banii în academii ar fi o mare greșeală. Inițiativa domnului Burleanu este foarte bună să crească copii”, a declarat Gheorghe Mustață.

Conform noii reguli, cluburile participante vor fi obligate să alinieze în teren cel puțin 5 jucători eligibili pentru a reprezenta naționalele României pe întreaga durată a meciului. Cluburile care nu respectă noua regulă vor fi supuse unor penalizări financiare.

FCSB se poate lăuda cu o academie performantă

“Nu există așa ceva, să veniți la noi la bază să vedeți ce e acolo. Sunt aproape zi de zi la bază și știu cum se ocupă Vasi de academie și cum sunt antrenorii de acolo. Voi știți că Gigi că taie și face. Știți foarte bine că ce e în avantaj pentru Gigi și e conștient că de acolo ies copii.

Toți suntem nervoși când pierde Steaua. Și eu am fost nervos acum 3 etape și am luat atitudine față de jucători și am discutat cu ei. Ambiția și dăruința îți aduce rezultate. Noi am avut o discuție cu jucătorii. A avut Florinel Coman o inițiativă corectă și perfectă pentru suporteri.

A luat inițiativa să discute și să transmită suporterilor să vină alături de echipă. Îmi închipui că au discutat între ei și că ceva se întâmplă și nu merge. Au înțeles mesajul suporterilor despre dăruite, ambiție. Așa joci fotal și câștigi, se vede asta în ultimele două etape”, a completat Gheorghe Mustață.

Noua Regulă 5+6 anunțată de FRF reprezintă un pas important în direcția promovării jucătorilor români și în consolidarea echipei naționale. Cu această schimbare, fotbalul românesc își propune să-și construiască viitorul pe baza talentelor autohtone.

