Răzvan Burleanu este de neoprit la Campionatul European 2024. Președintele Federației Române de Fotbal este prezent în Germania în această perioadă și asistă din tribune la numeroase partide tari de la turneul final. Ultima oară, șeful fotbalului din România a asistat pe viu la .

Răzvan Burleanu, loc la VIP și în Spania – Italia! Președintele FRF a urmărit partida de lângă Regele Spaniei

Răzvan Burleanu profită din plin de EURO 2024 și urmărește, pe viu, cele mai tari meciuri de la turneul final din Germania. Joi seară, președintele FRF a fost pe Veltins Arena din Gelsenkirchen la Spania – Italia (1-0).

Președintele de la „Casa Fotbalului” a stat în tribune la câțiva pași de . În momentul în care Regele Spaniei a ajuns la stadion, tot traficul din preajmă s-a blocat și s-a creat un culoar pentru alteța sa.

În vârstă de 56 de ani, Regele Filip al VI-lea a fost înconjurat de bodyguarzi la sosirea la stadion. Între Gelsenkirchen și Koln, orașul care găzduiește Belgia – România, este aproximativ o oră distanță de mers cu mașina.

Răzvan Burleanu face spectacol la EURO 2024!

Răzvan Burleanu a fost prezent la meciul de deschidere al EURO 2024, Germania – Scoția, scor 5-1. Pe Allianz Arena din Munchen, președintele FRF a stat alături de Sir Alex Ferguson și Jose Mourinho, doi dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile.

Ulterior, șeful de la Casa Fotbalului a fost prezent în tribune la Portugalia – Cehia, scor 2-1, la Leipzig. Răzvan Burleanu a stat în preajma lui Luis Figo și Clarence Seedorf, foste glorii ale fotbalului mondial.

EURO 2024 nu este primul turneu la care Răzvan Burleanu este zărit în tribune alături de mari personalități ale fotbalului. Deși România nu a participat, șeful FRF a făcut senzație la Campionatul Mondial din 2022.

Răzvan Burleanu, companie spectaculoasă la CM 2022

Răzvan Burleanu a avut parte de același tratament și la Cupa Mondială din Qatar. Președintele FRF a fost surprins în tribune la Mondialul din 2022 alături de nume, precum Ronaldo, Kaka, Roberto Carlos şi Cafu.

Mai mult decât atât, Răzvan Burleanu a stat lângă Nasser Al-Khelaifi, președintele celor de la PSG. „Cu câțiva dintre ai am o relație foarte apropiată, pe unii dintre ei i-am cunoscut în programul numit MIP, Master for International Players, unde eu am fost lector iar ei au fost studenți”, spunea Răzvan Burleanu.