Răzvan Burleanu, mesaj emoționant pentru toți românii de Crăciun: „Împreună construim o poveste de succes”. Ce spune despre calificarea la Mondial

ADVERTISEMENT

Cu ocazia zilei de Crăciun, Răzvan Burleanu a oferit un mesaj emoționant pentru toți românii. Președintele FRF a vorbit deschis despre realizările din 2025, dar și despre obiectivele trasate în anul ce bate la ușă.

Răzvan Burleanu a amintit de realizările din 2025

Prin intermediul unui comunicat al FRF, Răzvan Burleanu și-a început scrisoarea de final de an cu realizările obținute de echipele naționale în anul 2025. România U21 s-a calificat la Campionatul European, pe când jucătorii de la U19 au ajuns până în faza semifinalelor la EURO U19 chiar pe teren propriu, turneul fiind organizat la noi în țară.

ADVERTISEMENT

„Dragi români,

Pe măsură ce încheiem anul 2025, privim înapoi cu recunoștință și înainte cu încredere spre tot ceea ce ne așteaptă. A fost un an intens, plin de provocări, dar și de momente care au arătat încă o dată forța și potențialul fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Anul acesta, generațiile tinere ale României au demonstrat că prin oportunitățile care le-au fost oferite au reușit să confirme și să întărească o perspectivă a unui viitor și mai bun în fotbalul nostru.

ADVERTISEMENT

Naționala U21, prezentă pentru a patra oară consecutiv la un turneu final, a confirmat continuitatea și stabilitatea unui proiect construit cu răbdare și profesionalism.

La rândul ei, echipa de U19, pe care am avut onoarea să o sprijinim ca țară gazdă la EURO, a arătat spirit, ambiție și dorință de afirmare în fața Europei, reușind să joace o semifinală de campionat european. Prima din istorie la această categorie de vârstă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, noile loturi naționale de U19 și U17, băieți și fete, s-au calificat toate în primăvara europeană premergătoare Campionatului European, o premieră din nou în fotbalul românesc”, a transmis Răzvan Burleanu în

Calificarea la Mondial, marele obiectiv din 2026

În continuare, Răzvan Burleanu a expus faptul că

„2025 a însemnat și începutul unui drum extrem de important pentru echipa națională de seniori: preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Suntem la doi pași de o calificare pe care cu toții ne-o dorim. Trebuie să avem încredere și să facem totul pentru a reuși. Pentru noi, pentru fotbalul românesc și pentru România. Avem nevoie de credința că România poate reveni, după aproape trei decenii, pe scena celui mai prestigios turneu fotbalistic din lume. Orice detaliu este extrem de important pentru rezultatul final. Drumul nu este ușor, dar este unul pe care trebuie să-l parcurgem uniți – jucători, staff, suporteri și întreaga țară.

Dincolo de rezultate, anul 2025 a reafirmat un adevăr esențial: fotbalul nostru se construiește împreună. Suntem chiar mult mai buni când reușim să ne unim eforturile și să construim împreună.

Investițiile în infrastructură, formarea specifică a antrenorilor și a tuturor specialiștilor în fotbal, dezvoltarea fotbalului la nivel de copii și juniori prin diverse proiecte care pun în centrul atenției formarea jucătorului, dar și implicarea comunităților locale reprezintă elemente transformatoare pe care ne clădim viitorul. Fiecare pas făcut în acești ani ne apropie de un fotbal modern, profesionist și competitiv, pentru că ne preocupă viitorul fotbalului pe termen lung.

Munca, integritatea, capacitatea de a inova, competențele echipei, dinamismul și curiozitatea – au reprezentat elemente cheie ale abordării noastre.

Proiectele noastre sunt ambițioase, însă cred că România merită să își dorească să fie relevantă în fotbalul european. Dacă fiecare dintre noi, la Federație, la club, în comunitatea noastră, se va întreba „ce pot să fac mâine mai bine pentru fotbal?”, atunci sunt sigur că vom face diferența”, a continuat Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu, mesaj emoționant de Crăciun

În încheiere, , tuturor persoanelor implicate în activitatea sportivă. Președintele Federației susține că doar alături de suportul celor iubitori de fotbal se pot întâmpla lucruri mărețe.

„În numele Federației Române de Fotbal, le mulțumesc tuturor celor implicați: jucătorilor pentru determinare și profesionalism, antrenorilor pentru dedicare, părinților pentru susținerea celor care sunt la început de drum, cluburilor pentru munca de zi cu zi și pentru încredere, suporterilor pentru pasiune și partenerilor noștri pentru sprijinul constant.

Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil. Avem nevoie de obiective comune, cooperare și solidaritate. Împreună construim o poveste de succes care să inspire pe cei mai mici, băieți și fete, să vină pe terenurile de fotbal și să dobândească toate valorile celui mai iubit sport din țara noastră.

Dragi români, vă doresc să aveți sărbători liniștite, pline de bucurie și momente prețioase alături de cei dragi. Fie ca anul 2026 să ne aducă sănătate, inspirație și noi motive de mândrie pentru fotbalul românesc. Rămânem uniți, rămânem încrezători și continuăm să visăm – pentru că împreună putem transforma visul în realitate!

La mulți ani și Hai, România! Luptăm împreună! Până la final!”, a încheiat Răzvan Burleanu.