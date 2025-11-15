Sport

Răzvan Burleanu, mesaj războinic înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Jucăm o finală!”. Pe ce rezultat mizează președintele FRF

Răzvan Burleanu a vorbit deschis înainte de meciul decisiv dintre Bosnia și România. Pe ce rezultat mizează președintele FRF la partida ce se dispută la Zenica.
Iulian Stoica
15.11.2025 | 19:42
Razvan Burleanu mesaj razboinic inainte de meciul decisiv cu Bosnia Jucam o finala Pe ce rezultat mizeaza presedintele FRF
Răzvan Burleanu, mesaj războinic înainte de Bosnia - România. Sursă foto: Colaj Fanatik
Bosnia – România este duelul ce va decide favorita la locul doi în grupa din preliminariile pentru Mondialul de anul viitor. Răzvan Burleanu a vorbit deschis despre acest meci și a mărturisit la ce rezultat se așteaptă.

Răzvan Burleanu, mesaj războinic înainte de meciul decisiv cu Bosnia

Răzvan Burleanu simte presiunea duelului dintre Bosnia și România, iar acesta a mărturisit că meciul de la Zenica este o adevărată „finală”. Totodată, președintele FRF a transmis că e încrezător că elevii lui Mircea Lucescu nu vor pierde, astfel că șansele la locul doi în grupă vor rămâne și după finalul celor 90 de minute.

„În Bosnia jucăm o finală. Ceea ce ne-am dori ar fi să terminăm pe locul doi în această grupă, pentru a avea un baraj mai accesibil.

Sunt sigur că jucătorii noştri vor arăta o formă la fel de bună cum au arătat şi în meciul cu Austria. Amintiţi-vă că înainte de acel meci, dacă mi-aţi fi adresat această întrebare, ce urmează să facem în meciul cu Austria, v-aş fi spus că sunt încrezător că jucătorii noştri nu vor pierde. Probabil aceasta este opinia mea şi acum”, a declarat Răzvan Burleanu, conform Ziarul Financiar.

Ce spune Răzvan Burleanu despre prezența României la barajul pentru Mondial

În continuare, președintele Federației Române de Fotbal a amintit de faptul că România va fi prezentă oricum în primăvară la baraj, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor. Răzvan Burleanu le solicită suporterilor să fie optimiști și să aibă încredere în echipa națională.

„În acelaşi timp, ca urmare a traseului din Liga Naţiunilor, câştigând grupa şi fiind cea mai bună echipă din Liga C, avem deja barajul asigurat pentru martie 2026, barajul pentru Mondial.

Deci, practic, eu vă invit să fim pozitivi şi optimişti, fiindcă în lipsa optimismului nu poţi construi absolut nimic”, a mai spus Răzvan Burleanu, conform sursei amintite mai sus.

Când se joacă Bosnia – România

Partida dintre Bosnia și România este programată sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Duelul va avea loc pe Bilino Polje, din Zenica, iar în jur de 750 de suporteri români vor asista la meci.

Obiectivul „tricolorilor” este de a nu pierde duelul de la Zenica, asta pentru ca șansele la locul doi în grupa de preliminarii să rămână intacte. Cu o victorie, România și-ar asigura în mare proporție treapta secundă, ultimul meci fiind cu San Marino.

