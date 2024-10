La FANATIK SUPERLIGA, că a avut un , iar motivul era legat de Răzvan Burleanu. Fostul portar al Generației de Aur a făcut acuze la adresa fostului coleg de la echipa națională.

Răzvan Burleanu, motivul scandalului dintre Lupu și Prunea. “El e purtătorul de cuvânt al Generației de Aur”

Dănuț Lupu a explicat că . Pe lângă acest lucru, fostul portar al României a susținut că fostul său coleg de la Dinamo este și împotriva Generației de Aur.

Însă, Lupu a dezvăluit că cei doi au avut o discuție despre aceste declarații și că îngropat securea războiului. La final, foștii colegi de la Dinamo și echipa națională au făcut un pact între ei.

“E fostul meu coleg… am fost certat cu el. Îl iubesc la fel de mult cât mă iubește și el pe mine. De la Burleanu ne-am luat.

El spunea că țin cu Burleanu și că sunt împotriva Generației de Aur. Zici că el e purtătorul de cuvânt al Generației de Aur.

Zicea că eu sunt omul lui Burleanu. Nu am nicio treabă cu Federația. I-am explicat și lui asta. Cum el are o părere și eu pot să am o părere.

Nu mai contează. Ne-am certat și ne-am împăcat. I-am promis că nu mai comentez de el și nici el de mine”, a declarat Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu, despre cartonașul roșu luat de Daniel Pancu în România U21 – Elveția U21 3-1

“Eu îl cunosc bine. Nebuneala lui și dorința de a se califica și a face un rezultat pozitiv… l-a luat puțin valul. Și Tamaș dacă era, nu putea să facă nimic, doar nu se băteau în teren. Eu cred că nu a putut să se mai controleze.

Îl țineau toți. Sunt conștient de faptul că regretă foarte mult ce a făcut. Mai mult ca sigur va fi suspendat, nu va avea voie să stea pe bancă. Va rata Campionatul European și va fi pus altul în locul lui.

Cine să stea pe bancă la acele meciuri? Dacă nu ai antrenor pe bancă, ce faci? Poți să fii recunoscător că te-a dus acolo, dar atâta timp cât e suspendat și nu poți să stai 4-6 meciuri pe bancă, ce faci?

Atâta timp cât n-are voie să stea pe bancă, poate va fi înlocuit, ce să facă? S-ar putea să fie antrenor la EURO. E meritul lui, bravo lui, dar e o greșeală. Poate fi suspendat și un an. Intri în teren și te duci să bați arbitrul, ești nebun la cap?”, a spus Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu, despre scandalul cu Florin Prunea