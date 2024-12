Răzvan Burleanu, premiu pentru președintele anului la Super Gala Fanatik 2024: ”Am unit o națiune! Este un trofeu colectiv, nu individual”. Video

, omul din fruntea FRF din ultimii 10 ani, a primit premiul ”Președintele anului” la SUPER GALA FANATIK 2024. Burleanu a ținut un discurs în care a subliniat că meritul pentru acest trofeu nu este doar al său, ci al unui întreg colectiv.

Mesajul lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, la SUPER GALA FANATIK 2024

Burleanu a explicat că rezultatele foarte bune înregistrate în fotbalul românesc, în 2024, reprezintă o muncă adunată de-a lungul celor 10 ani în care a condus FRF. El a transmis că visul său pentru anul următor este reprezentat de calificarea României la Campionatul Mondial din 2026.

, de asemenea, realizările FRF din anul 2024. A vorbit atât despre performanțele sportive ale României, cât și despre obiectivele manageriale îndeplinite de Federație.

Președintele FRF le-a mulțumit tuturor selecționerilor din ”era” sa, fotbaliștilor, cluburilor, suporterilor echipei naționale, jurnaliștilor, sponsorilor și tuturor oamenilor implicați și interesați de fotbalul românesc.

Redăm integral discursul lui Răzvan Burleanu, de la SUPER GALA FANATIK 2024 :

”Bună seara! Dragă Horia, cred că acest premiu este mai degrabă un premiu colectiv, ci nu unul individual, chiar dacă toată prezentarea ta a fost în această direcție. Cu siguranță e un ciclu de 10 ani care se încheie la final de 2024. Un 2024 care a reprezentat cea mai bună performanță sportivă din ultimii 24 de ani la nivel de primă reprezentativă.

În spatele acestei performanțe sportive rămâne o poveste unică a societății noastre. Am unit o națiune. Am adus generații de români împreună și am schimbat percepția, la nivel internațional, despre țara noastră. Aceasta este, de fapt, ’Generația de Suflet’, care a fost condusă de Edi Iordănescu și împreună merită toate aplauzele dumneavoastră.

Ar fi probabil nedrept și superficial dacă nu ne-am uita la întreaga călătorie din această perioadă de timp, care a fost cu foarte multe provocări, cu foarte multe dificultăți. La rezolvarea acestora au contribuit foarte mulți jucători, antrenori, cluburi care au fost prezente sau sunt prezente în această sală alături de noi.

Au contribuit sponsori, suporteri. Toți aceștia au contribuit la câteva borne extrem de importante. Naționala olimpică se califică după 56 de ani la Olimpiadă. Naționala U21 bifează 4 prezențe consecutive la un turneu final. Naționala U19 se califică pentru prima oară în istorie la un campionat european. Ceea ce înseamnă să fii în top 7-8. Sunt 7 echipe calificate, plus echipa gazdă.

Peste 4.000 de români au fost educați, în ultimii ani, în programe din zona de management sportiv, sub egida Academiei Naționale de Fotbal. Iar când vine vorba despre participare, avem o explozie din acest punct de vedere. Avem peste 600.000 de români care joacă fotbal astăzi în România. De 6 ori mai mult!

Burleanu: ”Anul acesta suntem doar la 40 de milioane de euro”

Referitor la venituri, îmi doresc anul viitor să bifăm 50. Anul acesta suntem doar la 40 de milioane de euro. Este o triplare a veniturilor Federației la final de 2024. Pentru cei care sunteți din zona de management, banii au venit exclusiv din zona operațională, fără bonusurile ce au venit din performanța sportivă. Iar dacă noi am putut ca Federație, sunt sigur că și cluburile noastre pot și o vor face.

La fel când ne uităm la prezența pe stadioane. Sezonul precedent din Superligă a beneficiat de o audiență record. A fost cel mai mare număr de spectatori după Revoluție, după ce sezonul anterior fusese cel mai bun sezon din ultimii 14 ani.

În acești 10 ani am învățat o lecție foarte importantă. O organizație nu se schimbă în totalitate de la sine, pur și simplu, așa de pe o zi pe alta. Ai nevoie de o reală mișcare socială, de sus în jos, care să cuprindă toate structurile relevante din fenomenul fotbalistic, pentru că fotbalul nostru este, într-adevăr, un fenomen social.

Și când vom înțelege cu adevărat ce este un fenomen social și capacitatea lui de a-i inspira pe alții, atunci cu siguranță că vom putea să fim la un alt nivel. Aceasta a fost etapa de reconstrucție a noastră din toată această perioadă de timp.

O perioadă de reconstrucție care se încheie. O perioadă de reconstrucție în care focusul nostru major a fost la nivel de bază în zona de percepție, de reputație, de venituri, de regulamente, competiții, educație, loturi naționale de juniori și tineret, pentru ca apoi această întreprindere să poată fi continuată la nivel de seniori, de Anghel Iordănescu și Christoph Daum.

Președintele anului: ”Toți au adus o contribuție fantastică”

A fost dusă mai departe după aceea de Contra, de Rădoi, și edificată în acest an de Edi Iordănescu. Toți aceștia au adus o contribuție fantastică în această perioadă de timp de 10 ani, în care cred cu tărie că am reușit împreună. Și când spun că am reușit împreună mă refer la cluburi, jucători, antrenori, suporteri și sponsori. Am reușit să transformăm în realitate obiectivele cluburilor și obiectivele echipelor naționale.

Acum intrăm într-o etapă de accelerare. O etapă de accelerare, care presupune, pe de o parte, împlinirea unui vis, de-a face tot ce este posibil pentru noi ca administrație, ca stafful tehnic condus astăzi de cel mai experimentat antrenor român, Mircea Lucescu, și jucătorii care vor fi în iarnă, să își îndeplinească acest vis de a merge la un mondial. Acesta este visul, practic, cu care pornim la drum în 2025.

Pe de altă parte, ceea ce ne dorim în acest proces de reformă și modernizare, care a început acum 10 ani, este să fie unul ireversibil. Iar ceea ce construim astăzi să transforme fotbalul într-un loc mult mai bun în următorii 10, 20 de ani, când cu siguranță eu nu o să mai fiu aici printre voi, pe această scenă, ca președinte al Federației Române de Fotbal.

O să fiu foarte fericit că împreună cu voi toți am reușit să construim și să resetăm o componentă mică a societății noastre, dar care poate să aibă o capacitate enormă de a inspira și alte sectoare de activitate. Această etapă de accelerare, pe care am început-o din această vară, cei care sunteți reprezentanți ai cluburilor o cunoașteți deja.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, la SUPER GALA FANATIK : ”Nicio altă țară din Europa Centrală și de Est nu a mai făcut lucrul ăsta”

Fie că vorbim de zona de educație, fie că vorbim de infrastructură. Iar atunci când vorbim de infrastructură, chiar trebuie să fim mândri că suntem români. Suntem singura țară din Europa Centrală și de Est care în ultimii ani și-a inaugurat 8 stadioane noi. Nicio altă țară din Europa Centrală și de Est nu a mai făcut lucrul ăsta.

Alte 3 stadioane sunt în diferite faze de construcție, iar alte 7 stadioane sunt la nivel de aprobare. Și asta la nivel de mare infrastructură. Alte 36 de baze sportive pentru copii sunt deja finalizate prin Compania Națională de Investiții, prin Guvernul României. Alte 14 realizate prin fondurile Federației Române de Fotbal.

În concluzie, ceea ce pot să vă spun la final de 2024, la final acestui ciclu de 10 ani, este că Federația Română de Fotbal (când spun Federația Română de Fotbal nu mă refer la cei 200 de angajați ai Federației. Mă refer la toate cluburile, toate federațiile, toate asociațiile, toți jucătorii, toți sponsorii, toți reprezentații media care urmăresc fenomenul fotbalistic) este marcată astăzi de stabilitate, oportunitate și dinamism.

În jurul a 4 elemente care vor transforma cu siguranță fotbalul anul următor, tehnologie, educație, inovație și diversitate, sunt sigur că rezultatele vor fi și mai bune cu cât vom lucra mai bine împreună de acum înainte. Așa că vă mulțumesc mult! Crăciun fericit și toate felicitările noastre pentru tot acest efort pe care l-ați făcut astăzi în toți acești 10 ani ca să fim astăzi să ne bucurăm în această seară. Vă mulțumesc!” – a fost mesajul lui Răzvan Burleanu.

