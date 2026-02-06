Răzvan Burleanu, prima declarație despre Mircea Lucescu. Cine stă pe banca României împotriva Turciei

ADVERTISEMENT

Deoarece banca tehnică a României se află sub semnul întrebării de mai multe zile, Răzvan Burleanu a vorbit public despre starea actuală de sănătate a lui Mircea Lucescu și despre dorința sa de a auzi și părerea medicilor străini.

Răzvan Burleanu ia în calcul orice scenariu. Ce urmează pentru Mircea Lucescu

Încă de luni, Mircea Lucescu se află internat la Spitalul Universitar din București. Răzvan Burleanu a ieșit public și a liniștit pe toată lumea, spunând că starea de sănătate a selecționerului naționalei României s-a îmbunătățit considerabil, iar verdictul medicilor la nivel național este îmbucurător, însă antrenorul în vârstă de 80 de ani dorește să audă și o opinie din afara țării.

Astfel, urmând ca în jurul datei de 20 februarie să se știe dacă legendarul antrenor va putea sta pe banca tehnică la barajul cu Turcia.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat în toată această perioadă de timp constant, l-am vizitat în spital în această perioadă de timp și pot să vă spun, așa cum ați văzut și în comunicatul oficial al Federației Române de Fotbal, care implicit are la bază și punctul de vedere al domnului Lucescu, că starea lui medicală s-a îmbunătățit.

În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm ca în zilele următoare să fie externat, după care, practic, ceea ce domnul Lucescu își dorește, încă o opinie medicală în ceea ce privește situația lui. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat în această perioadă de timp și, totodată, am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoție.

În același timp, domnul Lucescu și familia lui își doresc și un al doilea punct de vedere, o a doua opinie, de această dată din afara țării, astfel încât, în perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical, astfel încât undeva în jurul datei de 20 februarie să putem să știm exact care este situația medicală a domnului Lucescu.

Prioritatea numărul unu este starea lui medicală, după care, practic, ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci din aceste două finale pe care le avem și pe care ne dorim să fie Mircea Lucescu să fie la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Cu siguranță vom merge în orice direcție abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu, pe de o parte validată de medicii la nivel național și apoi confirmată de medicii de la nivel internațional”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Este Gică Hagi prima variantă pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu? Răspunsul lui Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu nu a vrut să dezvăluie niciun fel de discuție cu un posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu, în caz că actualul selecționer nu va vrea să continue pe banca României din cauza problemelor medicale.

Întrebat despre varianta Gică Hagi, președintele FRF a declarat că ar fi incorect să se dicute aceste detalii, mai ales că este vorba despre o situație medicală cu care actualul selecționer se confruntă:

„Nu aș vrea să discut în momentul de față de variante, pentru că ar fi incorect față de selecționerul în funcție. După cum știți, abordarea noastră a Federației Române de Fotbal a fost că, atât timp cât avem un selecționer pe banca tehnică și avem toată încrederea în tot ce înseamnă atingerea obiectivului de înaltă performanță, ba mai mult decât atât, acum, când vorbim și de o situație medicală, mi s-ar părea incorect să putem deschide discuții despre un potențial înlocuitor al domnului Lucescu.

Pot să vă asigur, din toată experiența pe care am avut-o în ultimii 12 ani, că niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naționala României atunci când naționala României avea nevoie de ei. Echipa națională va avea pe banca tehnică selecționerul care să o ducă pe România la următorul Campionat Mondial”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Biletele „tricolorilor” pentru Turcia – România, sold-out în 20 de secunde

Pe 6 februarie, în jurul orei prânzului, echipa națională a României a postat pe Facebook anunțul că biletele pentru barajul cu Turcia au fost puse în vânzare, însă suporterii „tricolorilor” erau deja pregătiți.

3.700 de oameni se aflau pe site, iar spre vânzare au fost puse doar 2.130 de bilete pentru suporterii români. Acest lucru a rezultat într-o vânzare în timp record, iar