Răzvan Burleanu, prima declarație oficială despre arbitrajele din SuperLiga. Cum reacționează șeful FRF la corupția din arbitraj

Președinte al FRF din 2014, Răzvan Burleanu e convins că nu mai există influențe în fotbalul din România la nivel de arbitraj. De altfel, acesta spune că influențele patronilor din SuperLiga nu se mai extind la niciun nivel, așa cum era în trecut.

Răzvan Burleanu, întrebat direct despre arbitrajul din SuperLiga. Ce spune despre posibile „combinații”

Burleanu spune că înainte în fotbalul românesc se decideau inclusiv echipele care retrogradează și care promovează, însă astfel de lucruri nu mai există în prezent, iar asta a influențat inclusiv situația de la CCA.

(n.r. mai există corupție, combinații în arbitraj?) Răspunsul categoric este nu. Ca să ofer un răspuns mai amplu, cred că cea mai mare schimbare din fotbalul românesc de după 2014, în etape, dar decisive, aș putea spune, este că nu mai ai astăzi un control în fotbalul românesc.

Astăzi nu mai ai patroni care să aibă o influență pe selecția de la loturile naționale, pe comisiile jurisdicționale sau pe arbitraj. La fel cum nici FRF nu mai decide cine retrogradează și cine promovează. S-au schimbat foarte mult lucrurile în fotbal din punctul ăsta de vedere”, a spus Răzvan Burleanu la podcastul lui .

A reușit Kyros Vassaras să schimbe fața CCA? Istvan Kovacs, marele câștigător

Venirea lui Răzvan Burleanu la FRF a echivalat cu aducerea lui Kyros Vassaras în fruntea CCA. Grecul mai are contract până în 2028, iar în mandatul său au existat mai multe borne importante pentru arbitrii din România. De prezența grecului la Comisia Centrală a Arbitrilor pare că a profitat cel mai mult .

din 2010 și arbitru UEFA Elite din 2019, poziție din care a fost delegat la cele mai importante competiții europene. În cariera sa, arbitrul din Carei a condus finale prestigioase precum UEFA Europa Conference League 2022, UEFA Europa League 2024 și UEFA Champions League 2025 între Paris Saint‑Germain și Inter Milan, dovadă a încrederii pe care forurile europene o au în capacitatea sa de gestionare a meciurilor de top. De asemenea, a arbitrat meciuri și în Campionatul European 2021 și a fost prezent la Cupa Mondială FIFA 2022 în postura de arbitru VAR și al patrulea oficial.