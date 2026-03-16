Răzvan Burleanu, prima reacție după ce Gică Hagi a făcut „primul pas spre naționala României”

Răzvan Burleanu a oferit o primă reacție după ce Gică Hagi a cedat oficial Farul! Ce spune președintele FRF despre varianta ca „Regele" să vină selecționer la naționala României
Răzvan Rădulescu
16.03.2026 | 12:08
Gică Hagi a cedat oficial pachetul majoritar de acțiuni de la Farul! Cel care se va ocupa de destinele clubului de la malul Mării Negre va fi Gică Popescu. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a comentat mutarea zilei din fotbalul românesc.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, încă din 11 februarie, că Gică Hagi urmează să preia naționala de fotbal a României. Revenirea „Regelui” la națională prinde contur, după ce în cursul zilei de luni, 16 martie, prin intermediul unui comunicat oficial, Farul a anunțat că pachetul de acțiuni al clubului a fost preluat de Gică Popescu, cel care ocupă funcția de președinte al echipei.

Conform regulamentelor, selecționerul naționalei României nu poate fi acționar majoritar într-un club de fotbal din SuperLiga. Astfel, cu cedarea pachetului de acțiuni către cumnatul său, Gică Popescu, Gică Hagi face un pas important spre preluarea naționalei României.

În cadrul unei conferințe de presă, Răzvan Burleanu, șeful fotbalului din România, a comentat schimbarea de la vârful clubului Farul. Gică Hagi a rămas acționar minoritar, cu doar 10%, iar principalul țel al „Regelui” este revenirea pe bancă.

„În primul rând, nu e un element de noutate, știam de acest demers. Nu pot să vorbesc în momentul de față despre postul de selecționer al echipei naționale”, a declarat Răzvan Burleanu, la conferința de presă organizată cu prilejul semnării contractului cu un nou partener comercial.

Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
