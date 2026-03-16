Răzvan Burleanu, prima reacție după ce Gică Hagi a făcut „primul pas spre naționala României”

Gică Hagi a cedat oficial pachetul majoritar de acțiuni de la Farul! Cel care se va ocupa de destinele clubului de la malul Mării Negre va fi Gică Popescu. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a comentat mutarea zilei din fotbalul românesc.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, încă din 11 februarie, că Gică Hagi urmează să preia naționala de fotbal a României. Revenirea „Regelui” la națională prinde contur, după ce în cursul zilei de luni, 16 martie, prin intermediul unui comunicat oficial, , cel care ocupă funcția de președinte al echipei.

Conform regulamentelor, selecționerul naționalei României nu poate fi acționar majoritar într-un club de fotbal din SuperLiga. Astfel, cu cedarea pachetului de acțiuni către cumnatul său, Gică Popescu, .

Prima reacție a lui Răzvan Burleanu

În cadrul unei conferințe de presă, Răzvan Burleanu, șeful fotbalului din România, a comentat schimbarea de la vârful clubului Farul. Gică Hagi a rămas acționar minoritar, cu doar 10%, iar principalul țel al „Regelui” este revenirea pe bancă.

„În primul rând, nu e un element de noutate, știam de acest demers. Nu pot să vorbesc în momentul de față despre postul de selecționer al echipei naționale”, a declarat Răzvan Burleanu, la conferința de presă organizată cu prilejul semnării contractului cu un nou partener comercial.