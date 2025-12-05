Sport

Răzvan Burleanu, prima reacție după ce România și-a aflat posibila grupă de la Campionatul Mondial din 2026: „Ne motivează!”

Ce a declarat Răzvan Burealnu, președintele FRF, la scurt timp după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de anul viitor. „Ne dorim să ne calificăm la turneul final”.
Alex Bodnariu
05.12.2025 | 22:44
Razvan Burleanu prima reactie dupa ce Romania sia aflat posibila grupa de la Campionatul Mondial din 2026 Ne motiveaza
Ce a declarat Răzvan Burleanu după ce a văzut adversarele României la C.M.
Naționala României și-a aflat adversarii de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. La tragerea la sorți de la Washington a lipsit selecționerul Mircea Lucescu, însă Răzvan Burleanu a participat la ceremonie. Președintele FRF a acordat și o primă reacție.

România a picat cu SUA, Australia și Paraguay la Campionatul Mondial

În cazul în care România va trece cu bine de barajul din luna martie, acolo unde va da piept cu Turcia, iar mai apoi cu câștigătoarea din semifinala Slovacia – Kosovo, va avea parte de o grupă relativ accesibilă la Campionatul Mondial de anul viitor.

Tricolorii au picat într-o grupă cu țara gazdă Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay. Naționala României a avut noroc și a evitat numele grele din prima urnă. FIFA a stabilit și programul complet al meciurilor de la turneul final.

Până să se gândească la Campionatul Mondial, tricolorii trebuie să se concentreze doar pe barajul din luna martie cu Turcia. Se anunță un duel de foc pentru un loc la turneul final, însă România încă este în cărți, iar tragerea la sorți de la Washington dă motive de speranță.

Ce spune Răzvan Burleanu după tragerea la sorți a Cupei Mondiale

Răzvan Burleanu a fost prezent la ceremonia din Statele Unite, iar la finalul tragerii la sorți a acordat o primă reacție. Președintele FRF e de părere că România are o șansă bună să scrie o pagină importantă de istorie în lunile ce urmează.

„Este o tragere la sorți care ne și motivează, și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediție a Cupei Mondiale de până acum”, a declarat Răzvan Burleanu.

S-a aflat și motivul pentru care Mircea Lucescu nu a fost prezent la ceremonia din Washington. Selecționerul naționalei României nu a făcut deplasarea în State pentru a vedea pe viu tragerea la sorți, întrucât drumul ar fi fost prea lung: „Selecționerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorți din cauza faptului că are două operații la șold, iar drumul până la Washington DC ar fi fost unul lung și dificil”, a transmis FRF.

