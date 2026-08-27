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Răzvan Burleanu (42 de ani) a comentat subiectul momentului din fotbalul românesc, reprezentat de transferul lui Daniel Bîrligea (26 de ani) de la FCSB la Frosinone, nou-promovată în Serie A. Președintele Federației Române de Fotbal s-a declarat bucuros prin prisma acestei mutări și a apreciat că ea s-a produs în cel mai oportun moment cu putință.

Ce a spus Răzvan Burleanu despre transferul lui Daniel Bîrligea în Italia, la Frosinone

De asemenea, a tranmis că este de bun augur inclusiv pentru naționala României că atacantul revine acum în fotbalul din Italia, acolo unde de altfel s-a format ca fotbalist profesionist înainte de a ajunge la CFR Cluj, iar ulterior la FCSB. Pe de altă parte însă, Burleanu crede că ar fi necesar în acest context ca Bîrligea să nu se mulțumească doar cu acest pas, ci, din contră, să își propună de acum înainte să urce încă o treaptă în cariera sa, iar în viitorul apropiat să se transfere la o echipă mai bine cotată decât Frosinone în Italia.

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„Mă bucur foarte mult pentru Daniel! Cred că Daniel avea nevoie de un asemenea transfer. Mă bucur foarte mult că revine în Italia, de data aceasta în Serie A. Mai ales că el a venit în România, la CFR, tot din Italia. Chiar cred că este în momentul cel mai potrivit al carierei lui. Echipa națională are nevoie de un atacant central ca el.

Tot ceea ce îmi doresc e să fie sănătos și să se poată impune în Serie A. Să-și stabilească deja următoarea țintă la nivel de Serie A. Bineînțeles că îl așteptăm în septembrie la echipa națională, să ne putem îndeplini obiectivele împreună”, la conferința de presă susținută la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

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Condițiile transferului lui Daniel Bîrligea de la FCSB la Frosinone

în schimbul internaționalului român, urmând ca la finalul acestui sezon să fie obligați să mai achite încă 3.5 milioane de euro, în cazul în care echipa se salvează de la retrogradare în Serie A. În caz contrar, va rămâne doar o opțiune de transfer definitiv, care ar putea să fie activată în schimbul aceleiași sume. Dacă acest lucru nu se întâmplă însă, Bîrligea va reveni la FCSB în vara anului viitor. De asemenea, cei de la Frosinone i-au pregătit atacantului un