Răzvan Burleanu, ales președintele FRF cu ajutorul lui Florian Coldea? Dezvăluirile lui Ludovic Orban

Ludovic Orban, fostul Premier al României din perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020, a vorbit deschis despre imixtiunea politicului în fotbal. Cum a ajuns Răzvan Burleanu președintele FRF.

Cum a ajuns Răzvan Burleanu președinte FRF. Ludovic Orban, dezvăluiri tari: „Nu ar fi fost ales fără sprijin politic și parapolitic”

Invitat la emisiunea „Sport și Politică” cu Horia Ivanovici, Ludovic Orban a fost întrebat dacă îi place actualul președinte al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. „Acum că s-a obținut această calificare, să spun că nu îmi place?”, a răspuns președintele partidului Forța Dreptei.

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu este la al treilea mandat în fruntea Federației Române de Fotbal. El a câștigat alegerile din 5 martie 2014, după ce, cu o zi înainte, principalul favorit, Gică Popescu, a fost arestat.

Prezent la DNA pentru a depune o plângere împotriva unui avocat care a reprezentat FRF . În schimb, Gigi Becali susține că

ADVERTISEMENT

„Au fost niște coincidențe ciudate care au dus la alegerea acestei echipe de conducere. Și eu sunt convins că nu s-ar fi ales dacă nu exista un sprijin politic și parapolitic. Am convingerea asta. Și nu îmi place, am să vă spun sincer.

Când am avut de discutat și am avut de discutat chestiuni instituționale cu conducerea Federației, am discutat. Federația Română de Fotbal ar trebui să se gândească la viitorul fotbalului. Să fie cumva altfel implicată.

ADVERTISEMENT

Nu îmi place gândirea. Domne, dacă vrei să ai performanță în fotbal, trebuie FRF să se implice serios în recrearea sistemului de pregătire, de antrenare. Încă de mici luați. Scouteri. Acum scouterii urmăresc copii de 7-8 ani.

Un parteneriat chiar cu mediul privat, dar făcut strict pentru a determina investiții în centrele și în școlile de fotbal. Nu îmi place, v-am zis”, a declarat Ludovic Orban, în exclusivitate la „Sport și Fotbal” cu Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

În mandatul lui Răzvan Burleanu, echipa națională a României a obținut câteva performanțe notabile. S-a calificat la două turnee finale de Campionat European, Euro 2016 și Euro 2024. Și naționala de tineret a avut momentul ei de glorie, la Europeanul de tineret din Italia, în 2019, când țara noastră a ajuns până în semifinale.

Ludovic Orban, despre LEGATURILE dintre Florian Coldea si presedintele FRF, Razvan Burleanu