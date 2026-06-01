Răzvan Burleanu ratează debutul lui Gică Hagi la echipa națională! Motivul pentru care președintele FRF nu va fi în tribune la Georgia – România. Exclusiv

Răzvan Burleanu nu va fi în tribune la debutul lui Gică Hagi pe banca echipei naționale a României. FANATIK a aflat că președintele Federației Române de Fotbal nu a făcut deplasarea la Tbilisi pentru amicalul cu Georgia, programat pe 2 iunie.

De ce Răzvan Burleanu nu va fi prezent la Georgia – România. Motivul pentru care ratează debutul lui Gică Hagi la națională

Naționala României începe un nou capitol. După ce „tricolorii” au ratat calificarea la Campionatul Mondial, fiind învinși de Turcia cu 0-1 la baraj, Gică Hagi a fost numit selecționerul reprezentativei de seniori.

În tribune nu se va afla însă președintele Federației Române de Fotbal. Răzvan Burleanu, cel care a garantat pentru numirea lui Gică Hagi, a rămas la București. Soția sa urmează să nască în orice moment, iar șeful FRF a preferat să fie alături de familie.

Răzvan Burleanu are deja o fetiță și acum așteaptă un băiețel. Evenimentul este unul extrem de important, iar a considerat că este mai important să fie alături de soția sa, chiar dacă naționala României dispută în aceste zile un meci amical cu Georgia.

Mihai Stoichiță, șef de delegație în Georgia! Ce a declarat directorul tehnic FRF

Delegația naționalei României în Georgia va fi condusă de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal și președintele Comisiei Tehnice din cadrul FRF. Acesta a oferit câteva declarații după aterizarea avionului la Tbilisi.

„Ceea ce încearcă Hagi în această perioadă este să imprime echipei multe dintre ideile lui. Îl cunosc foarte bine și nu are niciun fel de emoții. Este un antrenor cu experiență și știe pe ce se bazează. Să dea Dumnezeu să fie așa și să aibă un mandat lung. Face parte din galeria celor mai importanți oameni din fotbalul românesc. Din păcate, domnul Lucescu nu a reușit. Hagi este mult mai tânăr și sper să aibă o carieră lungă pe banca echipei naționale.

Acest amical este un început de drum nu doar pentru Hagi, ci și pentru mulți dintre cei de la echipa națională. Este începutul unei perioade în care te gândești doar la calificarea la un turneu final. Este nevoie de multă forță, seriozitate și dăruire. Gică este un tip serios. E nevoie de conștiinciozitate și profesionalism”, a apreciat Mihai Stoichiță.

Ilie Dumitrescu a spus care este obiectul naționalei României cu Hagi selecționer

Ilie Dumitrescu, cel care recent a acceptat un rol important în cadrul Federației Române de Fotbal, a ajuns și el în Georgia și a vorbit despre cele două meciuri amicale pe care naționala de seniori le va disputa în luna iunie, cu Georgia și Țara Galilor. Fostul mare internațional este de părere că această perioadă este una foarte importantă pentru Gică Hagi, care își va putea face o idee mai clară asupra lotului pe care îl are la dispoziție.

„Este un nou început, da. Este un meci extrem de important. Gică Hagi are două meciuri de pregătire. A convocat peste 30 de jucători și va vedea cum arată lotul lărgit. A chemat și mulți jucători tineri, de perspectivă. Contează că sunt prezenți și fotbaliștii cu experiență. Aduc omogenitate. De aici se pleacă, de la această bază. Sunt jucători care pot face diferența. Eu cred că este nevoie de timp pentru a-și pune în aplicare tot ceea ce înseamnă viziunea sa. Sunt foarte utile aceste două meciuri amicale. Trebuie să mergem și să ne batem pentru câștigarea grupei din Nations League”, a apreciat Ilie Dumitrescu.