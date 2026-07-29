Răzvan Burleanu, reacţie dură după ce Infantino a propus „vânzarea” Cupei Mondiale: „Cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc” Ruptură între FRF şi preşedintele FIFA. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după scandalul izbucnit între FIFA și UEFA. Forul mondial intenționează să creeze un fond de investiții, iar acțiuni din noua companie ar urma să fie vândute unor entități private. Burleanu a analizat în detaliu acest plan și a acuzat forul mondial pentru faptul că federațiile nu au fost consultate. Mai mult, sprijinul față de Infantino este suspendat.

De la ce a pornit tot scandalul. Planul FIFA care a înfuriat lumea fotbalului

Tot scandalul a pornit după ce FIFA , denumită FIFA Forward Enterprise (FFE), în care ar urma să fie mutate toate drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial, inclusiv cele ale Cupei Mondiale. Ulterior, intenționează să vândă până la 20% din această companie unor investitori privați, păstrând însă controlul asupra deciziilor sportive. Prin această operațiune, FIFA estimează că ar putea atrage miliarde de dolari și ar finanța un fond de dezvoltare destinat federațiilor naționale. În teorie, FRF, de exemplu, ar încasa anual venituri mai mari.

ADVERTISEMENT

UEFA, semnal de alarmă. Forul european nu acceptă planul FIFA

Criticii susțin însă că, în practică, investitorii vor avea un interes direct ca turneele FIFA să genereze venituri tot mai mari. Asta ar putea însemna presiuni pentru extinderea competițiilor, organizarea unui număr mai mare de meciuri și maximizarea profitului comercial. UEFA a avut o reacție neașteptat de dură. Forul european a transmis că planul „depășește o linie roșie” și a subliniat că „fotbalul nu este al FIFA pentru a fi vândut”. Oficialii europeni au criticat lipsa de transparență și au avertizat că o astfel de mutare riscă să afecteze guvernanța fotbalului și integritatea competițiilor.

FRF spune „NU” planului FIFA! Anunțul exploziv făcut de Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că FRF se opune categoric planului pregătit de FIFA și consideră că fotbalul nu trebuie transformat într-un instrument de profit. Președintele Federației Române de Fotbal a criticat faptul că proiectul nu a fost discutat în prealabil cu federațiile naționale și a avertizat că o astfel de schimbare ar putea afecta independența și modul de conducere al fotbalului mondial.

ADVERTISEMENT

„FRF se opune categoric inițiativei venite din partea conducerii FIFA, așa cum a făcut-o și în urmă cu câțiva ani, când din nou acest subiect s-a aflat pe agenda publică a fotbalului internațional, fiind atunci vorba despre Softbank. Întregul proces și modul în care a fost condus acest proiect ignoră total un cadru instituțional corect și transparent de dialog cu federațiile naționale, dar și cu membrii Consiliul FIFA. Cu toții am aflat din presă despre acest subiect. Considerăm că transformarea unei competiții fundamentale într-un produs comercial destinat fondurilor de investiții reprezintă o inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului! La fel ca UEFA, FRF consideră că sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt niște active care pot fi tranzacționate, iar cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc și îl susțin din tribune, nu unor anumite interese speculative”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

FRF nu îl mai susține pe Gianni Infantino! Anunțul lui Răzvan Burleanu

Mai mult, președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că FRF își suspendă, cel puțin pentru moment, susținerea pentru un nou mandat al lui Gianni Infantino la conducerea FIFA. Potrivit lui Răzvan Burleanu, această decizie vine ca urmare a modului în care forul mondial a gestionat proiectul, fără consultarea federațiilor naționale „Vânzarea integrală sau parțială a Cupei Mondiale către un fond de investiții reprezintă un conflict cu misiunea pe care ne-am asumat-o la nivel național sau internațional de a proteja dezvoltarea fotbalului. FIFA este o organizație stabilă din punct de vedere financiar și cu rezerve solide, prin urmare nu vedem absolut deloc oportun ca modelul de guvernanță să se schimbe în favoarea unui fond speculativ.

ADVERTISEMENT

Fotbalul internațional are nevoie de leadership care să producă consens și unitate, și care să nu separe asociații sau confederații de fotbal. Fotbalul trebuie să rămână cel mai important vector social la nivelul comunităților noastre. Menționăm că, având în vedere acest context, FRF suspendă discuția legată de susținerea Președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru un nou mandat, până la noi clarificări, subiect care trebuia supus dezbaterii și aprobat în ședința Comitetului Executiv de astăzi, 29 iulie”, a mai spus președintele FRF pentru FANATIK.