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Prezent la un eveniment organizat într-un magazin oficial al naționalei României dintr-un centru comercial, Răzvan Burleanu a analizat plecarea lui Florin Tănase de la FCSB. Președintele FRF a vorbit despre importanța faptului ca jucătorii din străinătate să evolueze la echipele lor de club.

Cum a comentat Răzvan Burleanu plecarea lui Florin Tănase de la FCSB

După o serie de momente tensionate petrecute în ultima perioadă la FCSB, . Jucătorul va semna cu Omonia Nicosia, iar Răzvan Burleanu consideră că este o alegere foarte bună.

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”Omonia Nicosia este una dintre cele mai bune echipe din Cipru, va juca în grupele Europa League, ceea ce întărește decizia sa de a pleca de la FCSB. Sper să se impună și sunt încrezător că o va face.

Are toate abilitățile de lider pentru a se impune și să-și ducă echipa într-o fază avansată de Europa League. Toți jucătorii noștri trebuie să evolueze în competiții mai puternice la nivel european. Doar o asemenea experiență îi va ajuta la nivelul echipei naționale”, a declarat Burleanu.

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Și-ar dori să-l vadă pe Rațiu în Premier League

Președintele FRF a comentat și posibilitatea ca fundașul dreapta al naționalei României, și a refuzat să vorbească despre situația lui Mirel Rădoi, care ar urma să fie demis de la Gaziantep.

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”Dacă se va concretiza transferul lui Rațiu în Premier League ar fi un transfer de succes. Am văzut în această vară jucători tineri români în Championship sau Turcia. Le va oferi o experiență suplimentară dezvoltării lor ca jucători.

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E o situație foarte complexă la Rădoi, îmi lipsesc detaliile. Chiar dacă sunt apropiat de fotbalul din Turcia, în ceea ce înseamnă situația de la Gaziantep îmi lipsesc detalii. Mirel Rădoi este un antrenor foarte bun. Dacă are de parte de susținerea conducerii va performa oriunde. O spun ca un om care l-a cunoscut pe Rădoi”, a spus el.

Nemulțumit de performanțele echipelor românești în cupele europene

Răzvan Burleanu a mărturisit că Universitatea Craiova ar fi meritat cu prisosință să meargă în grupa de Europa League și consideră că ”alb-albaștrii” ar trebui să aibă acum ca obiectiv calificarea în primăvara Conference League.

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”Cred că Universitatea Craiova merita să se califice în Europa League. Și-a dominat adversarul, putem spune clar. O neșansă a făcut să fie acel penalty și să meargă în Conference. Obiectivul lor trebuie să fie primăvara europeană. Dacă e să facem o analiză a performanțelor cluburilor noastre în ultimii ani, cu siguranță cluburile ar trebui fi trebuit să înregistreze o performanță sportivă mai bună.

Ele au nevoie de o strategie pe termen lung, mai bine gândită în ceea ce înseamnă transferuri, stabilitatea antrenorilor, investițiile în academii, investițiile la nivel de infrastructură, dar și creșterea numărului de spectatori. Ar putea debloca oportunități financiare pentru cluburile noastre.

Noi ne-am propus de la începutul acestui an să lucrăm mai îndeaproape cu cluburile noastre, deja lucrăm cu trei echipe în dezvoltarea business-ului, dar și sportiv. Obiectivul este ca economia Ligii 1 să ajungă la 200 de milioane de euro la final de 2030, față de 140 de milioane la finalul lui 2025”, a afirmat Burleanu.

Discuții aprinse din cauza Arenei Naționale

Președintele FRF nu și-a ascuns dezamăgirea că meciuri importante din fotbalul românesc nu se pot desfășura pe Arena Națională din cauza altor evenimente găzduite acolo. ”Dacă FRF ar manageria Arena Națională, atunci meciurile ar fi prioritare și inclusiv satisfacția suporterilor ar fi alta.

Ceea ce cred că este nevoie de o schimbare și la nivelul Primăriei capitalei a conștientizări că suporterii au revenit pe stadioane, că echipele din București se bucură de numere mari de spectatori și au nevoie de o infrastructură optimă, fie că vorbim de Arena Națională, de suprafața de joc din Ghencea.

Astfel de meciuri au nevoie de cele mai bune condiții. La aceste derby-uri ai capacitatea de a le umple și le schimbi și experiența jucătorilor, iar calitatea ar fi diferită, iar fotbalul s-ar putea dezvolta. Nu suntem angajați în dialog cu Primăria. Cei de la LPF se ocupă cu Superliga, noi doar colaborăm pentru meciurile naționalei.

Preluarea? Suntem într-un proces de lungă durată, așa cum am agreat cu primarul capitalei, care este partenerul nostru și în găzduirea finalei de Europa League din 2028 sau 2029, decizie pe care o vom avea peste două săptămâni. Noi, ca federație, ne-am ținut de ce ne-am obligat.

În urmă cu câteva luni i-am avut la București pe reprezentanții tuturor companiilor care construiesc în România infrastructură mare, arhitecți, manageri, dar și două povești de succes de la Atletico Madrid și Ajax, astfel încât să putem să-i sprijinim pe toți în ceea ce reprezintă monetizarea stadioanelor, să producă venituri mai mari și să ofere un nivel de satisfacție cât mai mare.

Lipsește momentan un audit extern în această analiză. După finalizarea acestui audit extern vom fi invitați din nou să stăm la masă, să construim un plan pe termen lung. Noi vom fi un partener pentru orice autoritate publică locală sau națională care dorește să optimizeze fluxurile din zona de infrastructură”, a spus precizat de la Casa Fotbalului.

FRF a prelungit parteneriatul cu Joma

Evenimentul la care a fost prezent Răzvan Burleanu a avut ca principal punct prelungirea contractului de către FRF cu firma de echipament sportiv Joma până în 2030. ”Este un moment foarte important, fiindcă marcăm astăzi reconfirmarea și extinderea parteneriatului cu Joma.

O colaborare de succes care a început încă din 2015 și aș putea spune, cei care erați implicați la vremea respectivă în presa sportivă vă amintiți că a fost un act curajos din partea Federației Române de Fotbal, dar și din partea Joma, de a intra într-un asemenea parteneriat.

La momentul respectiv ambele părți își doreau un parteneriat de lungă durată. Ei bine, au trecut 11 ani. Astăzi suntem aici pentru a vă confirma extinderea acestui parteneriat până la finalul anului 2030, cel puțin, astfel încât acest parteneriat acoperă cele două campanii pentru turneul final european și turneul final mondial, unde aspirăm cu toții să fim.

Ceea ce este cel mai important pentru acest eveniment este că Joma este și sponsor, dar și partener tehnic, nu doar al primei reprezentative, ci practic este un sponsor și un partener tehnic umbrelă care acoperă practic toate loturile naționale, 20 de loturi naționale”, a explicat Burleanu.

FRF, nou controcat cu Joma