Răzvan Burleanu, reacție fermă după derapajul sexist al lui Gigi Becali la adresa arbitrei Iuliana Demetrescu: “Întâlnirea dintre noi doi nu mai poate avea loc. Să își ceară scuze public!”. Exclusiv

Gigi Becali a avut o reacție halucinantă la l-a delegat la partida care a deschis runda cu numărul 7 din SuperLiga, FC Voluntari – CS Mioveni, scor 1-0. Patronul roș-albaștrilor, în continuare, nu este de acord ca meciurile de fotbal masculin să fie arbitrate de femei.

Răzvan Burleanu, reacție tranșantă după derapajul sexist al lui Gigi Becali la adresa arbitrului Iuliana Demetrescu: „Am fost mâhnit”

după meciul arbitrat de Iuliana Demetrescu pe Stadionul „Anghel Iordănescu”. Răzvan Burleanu a fost extrem de iritat după declarațiile făcute de patronul de la FCSB. În exclusivitate pentru FANATIK, președintele Federației Române de Fotbal a avut o reacție dură și a mărturisit că nu va mai exista.

„Am fost mâhnit să văd declarațiile domnului George Becali, niște afirmații care consider că nu au ce căuta în societatea contemporană. România este un stat modern, iar Federația Română de Fotbal împărtășește valorile europene, motiv pentru care nu va accepta niciodată astfel de remarci, care ne duc cu gândul la un ev mediu patriarhal.

Iuliana Demetrescu este unul dintre cei mai apreciați arbitri din fotbalul feminin la nivel internațional și va reprezenta România la Campionatul Mondial din această vară, în Australia și Noua Zeelandă.

„O întâlnire între mine și domnia sa nu poate să aibă loc”

Ieșirea domnului Becali după meciul pe care Iuliana l-a condus în Superligă, Voluntari – Mioveni, unde prestația acesteia a fost apreciată atât de jucători, cât și de antrenorii celor două echipe, este în complet dezacord cu principiile unei societăți europene, așa cum ne dorim să fim”, a declarat Răzvan Burleanu, pentru FANATIK.

Totodată, Răzvan Burleanu nu s-a ferit să-l „înțepe” pe Gigi Becali vizavi de situația de la FCSB, acolo unde patronul se implică inclusiv în deciziile tactice ale echipei pe care o finanțează. Președintele FRF așteaptă ca Gigi Becali să iasă public și să recunoască faptul că a greșit.

„Profilul unui patron, care se consideră stăpân în relația cu proprii antrenori și jucători, și care are un comportament discriminator pe criterii de gen și nu numai, nu are un viitor în fotbalul european. În aceste condiții, având în vedere diferențele de valori și viziune pe care le avem, consider că o întâlnire între mine și domnia sa nu poate să aibă loc”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Aștept ca domnul Becali să arate bărbăția despre care ne vorbește și să aibă curajul și demnitatea de a recunoaște că a greșit, să iasă public și să prezinte scuze Iulianei Demetrescu și celorlalte femei din fotbalul românesc, și nu numai, care s-au simțit lezate de declarațiile acestuia. Apoi, vom putea discuta din nou despre o întâlnire între mine și dumnealui”, a declarat Răzvan Burleanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Gigi Becali va fi reclamat de FRF la Comisia de Etică și Disciplină

Federația Română de Fotbal a anunțat că Gigi Becali va fi reclamat la Comisia de Etică și Disciplină, iar sancțiunile ar putea fi extrem de dure. „Am văzut meciul Voluntari – Mioveni! Arbitru a fost o femeie (n.r. Iuliana Demetrescu), cu sânii în vânt pe teren!

Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia! Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin”, a spus Gigi Becali, potrivit .